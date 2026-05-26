Microsoft permite desactivar Copilot por completo en Windows 11 con una nueva opción oculta

Microsoft busca reducir la presencia de Copilot en Windows 11. (Foto: Microsoft)

Microsoft ha incorporado una nueva función en Windows 11 que permite eliminar completamente Copilot del sistema operativo mediante una “Directiva de grupo” o Group Policy, una herramienta utilizada principalmente por administradores y usuarios avanzados para gestionar configuraciones internas de Windows.

La medida representa un cambio importante en la estrategia de la compañía respecto a su asistente de inteligencia artificial, cuya presencia había aumentado progresivamente dentro del ecosistema Windows y Microsoft 365.

PUBLICIDAD

La nueva política, denominada “Remove Microsoft Copilot app”, fue detectada por el medio especializado Windows Latest tras la actualización de abril de 2026 de Windows 11. Hasta ahora, Copilot podía desinstalarse manualmente como una aplicación convencional, pero muchos usuarios reportaban que volvía a instalarse automáticamente después de futuras actualizaciones del sistema.

Algunos usuarios de Windows 11 podrán empezar a desinstalar la aplicación de Copilot.

Con esta nueva opción, Microsoft ofrece una herramienta más definitiva: además de eliminar la aplicación de Copilot en Windows, también desactiva Microsoft 365 Copilot, el conjunto de funciones de inteligencia artificial integradas en aplicaciones como Word, Excel y Outlook.

PUBLICIDAD

La directiva puede encontrarse dentro del editor de políticas de grupo de Windows, al acceder a la ruta “Configuración del usuario”, luego “Componentes de Windows” y finalmente “Windows AI”. Allí aparece la opción “Remove Microsoft Copilot app”, visible en el panel derecho del editor.

Sin embargo, esta característica no está disponible para todos los usuarios. La edición Windows Home, que es la más utilizada en computadoras personales, no incluye el editor de políticas de grupo. Aun así, Windows Latest aseguró haber logrado el mismo resultado utilizando el editor del registro de Windows, mediante cambios manuales en la configuración interna del sistema operativo.

PUBLICIDAD

La incorporación de esta herramienta contrasta con la estrategia que Microsoft había impulsado durante los últimos dos años para posicionar a Copilot como una pieza central de sus productos. En enero de 2024, Yusuf Mehdi, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de Consumo de Microsoft, anunció la expansión global de Copilot para empresas de todos los tamaños, incluyendo pequeñas y medianas organizaciones.

Microsoft Copilot y Microsoft 365 Copilot podrán ser eliminados de Windows 11.

En ese momento, la compañía promovía activamente la integración de inteligencia artificial en Windows y en la suite Microsoft 365 como uno de los pilares de su futuro tecnológico. Copilot fue incorporado en el sistema operativo, en el navegador Edge y en aplicaciones de productividad, con la intención de convertir la IA en una herramienta cotidiana para millones de usuarios.

PUBLICIDAD

No obstante, los niveles de adopción parecen haber sido menores a los esperados. Según datos recogidos por The Next Web a comienzos de este año, solo el 3,3% de los usuarios con acceso a Copilot Chat en Microsoft 365 y Office 365 pagan actualmente por el servicio. De aproximadamente 450 millones de licencias de Microsoft 365 existentes, solo 15 millones corresponden a suscriptores de pago de Copilot.

Estas cifras reflejarían un cambio de enfoque dentro de Microsoft. En marzo, la empresa ya había confirmado que planeaba reducir la presencia invasiva de Copilot en algunos productos y limitar su integración a contextos “donde más se necesita”.

PUBLICIDAD

Usuarios de Windows 11 ahora podrán desinstalar de manera definitiva Copilot. (Foto: Wallpapers)

Un portavoz de Microsoft explicó esta estrategia en declaraciones recogidas por Windows Central. “Nuestro enfoque para el desarrollo del producto consiste en ofrecer versiones preliminares a los clientes y evolucionar en función de sus comentarios”, indicó la compañía. También señaló que algunas funciones se prueban de manera privada antes de ampliarse, mientras que otras se ajustan públicamente a partir de la retroalimentación de los usuarios del programa Windows Insider.

La posibilidad de desactivar completamente Copilot parece responder precisamente a esa retroalimentación. Desde su lanzamiento, algunos usuarios habían criticado la integración obligatoria de la inteligencia artificial dentro del sistema operativo, especialmente por preocupaciones relacionadas con privacidad, rendimiento y consumo de recursos.

PUBLICIDAD

Aunque Microsoft continúa apostando por la IA como parte clave de su ecosistema, la nueva directiva evidencia una postura más flexible frente a quienes prefieren mantener Windows 11 libre de herramientas basadas en inteligencia artificial.