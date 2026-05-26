Tecno

Microsoft permite desactivar Copilot por completo en Windows 11 con una nueva opción oculta

Usuarios avanzados y empresas ya pueden eliminar Copilot totalmente de Windows 11 gracias a una nueva política integrada en el sistema operativo

Guardar
Google icon
Un desarrollador creo un script que te permite deshabilitar la IA de Windows 11.
Microsoft busca reducir la presencia de Copilot en Windows 11. (Foto: Microsoft)

Microsoft ha incorporado una nueva función en Windows 11 que permite eliminar completamente Copilot del sistema operativo mediante una “Directiva de grupo” o Group Policy, una herramienta utilizada principalmente por administradores y usuarios avanzados para gestionar configuraciones internas de Windows.

La medida representa un cambio importante en la estrategia de la compañía respecto a su asistente de inteligencia artificial, cuya presencia había aumentado progresivamente dentro del ecosistema Windows y Microsoft 365.

PUBLICIDAD

La nueva política, denominada “Remove Microsoft Copilot app”, fue detectada por el medio especializado Windows Latest tras la actualización de abril de 2026 de Windows 11. Hasta ahora, Copilot podía desinstalarse manualmente como una aplicación convencional, pero muchos usuarios reportaban que volvía a instalarse automáticamente después de futuras actualizaciones del sistema.

Microsoft actualiza Copilot con nuevas funciones.
Algunos usuarios de Windows 11 podrán empezar a desinstalar la aplicación de Copilot.

Con esta nueva opción, Microsoft ofrece una herramienta más definitiva: además de eliminar la aplicación de Copilot en Windows, también desactiva Microsoft 365 Copilot, el conjunto de funciones de inteligencia artificial integradas en aplicaciones como Word, Excel y Outlook.

PUBLICIDAD

La directiva puede encontrarse dentro del editor de políticas de grupo de Windows, al acceder a la ruta “Configuración del usuario”, luego “Componentes de Windows” y finalmente “Windows AI”. Allí aparece la opción “Remove Microsoft Copilot app”, visible en el panel derecho del editor.

Sin embargo, esta característica no está disponible para todos los usuarios. La edición Windows Home, que es la más utilizada en computadoras personales, no incluye el editor de políticas de grupo. Aun así, Windows Latest aseguró haber logrado el mismo resultado utilizando el editor del registro de Windows, mediante cambios manuales en la configuración interna del sistema operativo.

La incorporación de esta herramienta contrasta con la estrategia que Microsoft había impulsado durante los últimos dos años para posicionar a Copilot como una pieza central de sus productos. En enero de 2024, Yusuf Mehdi, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de Consumo de Microsoft, anunció la expansión global de Copilot para empresas de todos los tamaños, incluyendo pequeñas y medianas organizaciones.

Microsoft Copilot y Microsoft 365 Copilot podrán ser eliminados de Windows 11.
Microsoft Copilot y Microsoft 365 Copilot podrán ser eliminados de Windows 11.

En ese momento, la compañía promovía activamente la integración de inteligencia artificial en Windows y en la suite Microsoft 365 como uno de los pilares de su futuro tecnológico. Copilot fue incorporado en el sistema operativo, en el navegador Edge y en aplicaciones de productividad, con la intención de convertir la IA en una herramienta cotidiana para millones de usuarios.

No obstante, los niveles de adopción parecen haber sido menores a los esperados. Según datos recogidos por The Next Web a comienzos de este año, solo el 3,3% de los usuarios con acceso a Copilot Chat en Microsoft 365 y Office 365 pagan actualmente por el servicio. De aproximadamente 450 millones de licencias de Microsoft 365 existentes, solo 15 millones corresponden a suscriptores de pago de Copilot.

Estas cifras reflejarían un cambio de enfoque dentro de Microsoft. En marzo, la empresa ya había confirmado que planeaba reducir la presencia invasiva de Copilot en algunos productos y limitar su integración a contextos “donde más se necesita”.

Windows 11 trae una nueva actualización que mejora Copilot.
Usuarios de Windows 11 ahora podrán desinstalar de manera definitiva Copilot. (Foto: Wallpapers)

Un portavoz de Microsoft explicó esta estrategia en declaraciones recogidas por Windows Central. “Nuestro enfoque para el desarrollo del producto consiste en ofrecer versiones preliminares a los clientes y evolucionar en función de sus comentarios”, indicó la compañía. También señaló que algunas funciones se prueban de manera privada antes de ampliarse, mientras que otras se ajustan públicamente a partir de la retroalimentación de los usuarios del programa Windows Insider.

La posibilidad de desactivar completamente Copilot parece responder precisamente a esa retroalimentación. Desde su lanzamiento, algunos usuarios habían criticado la integración obligatoria de la inteligencia artificial dentro del sistema operativo, especialmente por preocupaciones relacionadas con privacidad, rendimiento y consumo de recursos.

Aunque Microsoft continúa apostando por la IA como parte clave de su ecosistema, la nueva directiva evidencia una postura más flexible frente a quienes prefieren mantener Windows 11 libre de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Temas Relacionados

MicrosoftCopilotWindows 11Lo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 92.000 usuarios fueron blanco de fraudes tras descargar apps falsas de IA como ChatGPT durante 2026

Un informe de la firma de ciberseguridad identifica miles de archivos dañinos camuflados como servicios de inteligencia artificial, distribuidos mediante sitios falsos, avisos en buscadores y enlaces en redes

Más de 92.000 usuarios fueron blanco de fraudes tras descargar apps falsas de IA como ChatGPT durante 2026

Los nombres femeninos más populares para una bebé nacida en junio de 2026, según la IA

Las sugerencias de Gemini y ChatGPT a los padres combinan términos inspirados en la naturaleza, la sonoridad internacional y la facilidad de pronunciación

Los nombres femeninos más populares para una bebé nacida en junio de 2026, según la IA

Así es Trionda, el tecnológico balón del Mundial 2026 que se carga como un celular

La transmisión de datos desde el balón genera alertas instantáneas a los árbitros sobre lo que sucede en el juego

Así es Trionda, el tecnológico balón del Mundial 2026 que se carga como un celular

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este martes 26 de mayo?

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este martes 26 de mayo?

Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

El hecho de que Rocket League haya funcionado durante más de una década con Unreal Engine 3 subraya la magnitud de este cambio tecnológico

Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

DEPORTES

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín con la obligación de ganar para clasificar a octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

San Lorenzo va en busca de la cima y Riestra cierra su participación en la Sudamericana: hora, TV y formaciones

“¡Nunca te volveré a hablar!”: el ataque de furia de un tenista en Roland Garros tras una polémica decisión del umpire

Dolor en el fútbol argentino: murió Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca Juniors

TELESHOW

Quién es Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026: la misionera que convirtió su sueño en realidad

Quién es Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026: la misionera que convirtió su sueño en realidad

Ricardo Darín reveló cómo vive su nueva etapa como abuelo: “La familia está convulsionada”

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

INFOBAE AMÉRICA

El día después de la cárcel: Uruguay anunció plan para que presos trabajen seis meses antes de ser liberados

El día después de la cárcel: Uruguay anunció plan para que presos trabajen seis meses antes de ser liberados

“El padre de mi hermano intentó violarme”: la frase de una niña en la tarea escolar destapó años de abuso

La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

Número de habitaciones de renta corta en República Dominicana crece un 223.9% en siete años

Caja Costarricense de Seguro Social aumentará presupuesto para terapias de esclerosis múltiple en 2026