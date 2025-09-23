Tecno

La forma correcta de cargar un iPhone y evitar daños prematuros en su batería

Entre las pautas de Apple para sus usuarios están: elegir cargadores compatibles, alejar el celular de temperaturas extremas y aprovechar la función de recarga optimizada

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Una falla en este elemento
Una falla en este elemento puede ser costoso o dejar obsoleto el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de un iPhone implica desafíos constantes para la vida útil de su batería. Pese a que la tecnología de estos dispositivos se ha perfeccionado para maximizar su desempeño diario, un mal proceso de carga puede afectar la duración y el funcionamiento óptimo de este elemento con el paso del tiempo.

Diferentes acciones, muchas de ellas adoptadas por desconocimiento o por hábitos heredados de generaciones anteriores de teléfonos, pueden hundir la salud del componente más crítico del smartphone.

Apple reconoce la importancia de este aspecto y sugiere pautas precisas tanto para los usuarios nuevos como para los experimentados, con el objetivo de preservar la batería durante la mayor cantidad de ciclos posibles.

Qué pasa si se carga el celular en el horario nocturno

Apple aclara que dejar cargando
Apple aclara que dejar cargando el teléfono por varias horas no afecta tanto su batería como se suele creer. (Foto: REUTERS/Adam Gray/File Photo)

La manera en que se administra la carga es determinante para la salud de la batería. Apple aclara que es posible cargar el iPhone mientras se duerme, aunque no esté completamente descargado, sin que esto ocasione daño porque el sistema corta la corriente cuando el nivel alcanza el 100%.

De hecho, el dispositivo está diseñado para reanudar la recarga si el nivel desciende por debajo de 95%, permitiendo que el teléfono pase la jornada conectado de manera segura.

El soporte oficial destaca: “El iPhone deja de cargarse automáticamente cuando la batería está completamente cargada, así que es seguro mantener el iPhone conectado a un cargador durante largas jornadas”.

Es una acción común dejar
Es una acción común dejar el teléfono cargando en la jornada nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función elimina el riesgo de deterioro por sobrecarga, fenómeno común en dispositivos con sistemas de administración menos avanzados.

Cómo prolongar la vida útil de la batería del iPhone

Apple aconseja desconectar el teléfono una vez que la batería haya alcanzado la carga completa, cada vez que esto sea posible. Entre las características implementadas, destaca la ‘Recarga optimizada’, una función activada de forma predeterminada.

Su objetivo consiste en minimizar el tiempo que el iPhone permanece con un 100% de carga, porque el calor y la tensión constantes pueden deteriorar la pila.

Los modelos más modernos de
Los modelos más modernos de Apple cuentan con funciones inteligentes que optimizan la carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función inteligente calcula las rutinas diarias del usuario para cargar el dispositivo completamente justo antes de ser utilizado, en vez de mantenerlo al máximo por largos periodos.

De qué forma influye la temperatura ambiental en el rendimiento y vida de la batería

El rango de temperatura resulta fundamental al considerar la durabilidad de cualquier batería de ion de litio. El iPhone opera de forma ideal en ambientes de entre 16°C y 22°C.

Apple advierte sobre los riesgos de usar o cargar el equipo por encima de los 35°C, porque temperaturas elevadas pueden reducir de modo permanente la capacidad de la batería. El propio software del dispositivo detecta cuando está en condiciones térmicas desfavorables e interrumpe la carga si supera el 80% para evitar daños.

Qué prácticas adicionales ayudan a conservar en mejor estado la batería del iPhone

El sol no debe dar
El sol no debe dar directo al aparato para prevenir problemas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El soporte de Apple aconseja ubicar el iPhone en lugares ventilados durante la carga, lejos de fuentes de calor y evitando fundas gruesas que puedan retener temperatura.

“Una batería se calienta a medida que se carga, lo que puede reducir su vida útil. Para reducir el efecto del calor y evitar el sobrecalentamiento, el iPhone reduce gradualmente la corriente de carga a medida que la batería se acerca a la carga completa”, destaca Apple.

Se puede consultar el estado de la batería del iPhone en Ajustes, donde el sistema informa si es necesario un reemplazo o si la vida útil sigue dentro de parámetros normales. Asimismo, el uso de cargadores certificados y cables originales constituye una medida clave para evitar daños prematuros y accidentes eléctricos.

Utilizar cables no certificados, puede provocar fallos eléctricos, sobrecalentamiento y daño permanente en la batería y el puerto de carga.

