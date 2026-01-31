Tecno

Este es el carro eléctrico que llega a Gran Turismo 7 en la actualización 1.67

El videojuego de simulación de conducción también agrega modelos de Hyundai y Porsche

Gran Turismo 7 suma novedades
Gran Turismo 7 suma novedades en la actualización 1.67, destacando el eléctrico Xiaomi SU7 Ultra ’25. (Gran Turismo 7)

Gran Turismo 7 incorpora varias novedades en la actualización 1.67, entre ellas la llegada del Xiaomi SU7 Ultra ’25, un hiperdeportivo eléctrico. Este modelo cuenta con tracción integral de tres motores y desarrolla 1.527 BHP, lo que le permite acelerar de cero a 100 km/h en 1,98 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h.

Su estructura combina paneles de fibra de carbono, tecnología de celda a carrocería y técnicas de gigacasting. El kit aerodinámico genera 285 kg de carga, y el vehículo ya está disponible en Brand Central dentro del juego.

Además de este auto, también llegan el Porsche 911 GT3 R (992) ’22 y Hyundai ELANTRA N TC ’24, así como nuevos eventos de Circuitos del mundo.

El kit aerodinámico ofrece 285
El kit aerodinámico ofrece 285 kg de carga y el auto ya puede adquirirse en Brand Central del juego. (Gran Turismo 7)

Cómo es el Porsche 911 GT3 R (992) ’22

El Porsche 911 GT3 R (992) ’22 toma como base el 911 de la generación 992 y mantiene la herencia de la marca en vehículos deportivos y de competición. Equipado con un motor bóxer de seis cilindros y 4,2 litros que entrega

557 BHP, destaca por su chasis construido en fibra de carbono y aramida, suspensión inspirada en el RSR y una mayor distancia entre ejes para optimizar la estabilidad.

Incorpora frenos AP Racing y una cabina actualizada, lo que lo convierte en un modelo preparado para sobresalir en carreras GT.

El Porsche 911 GT3 R
El Porsche 911 GT3 R (992) ’22 se basa en el 911 generación 992 y continúa la tradición deportiva de la marca. (Gran Turismo 7)

Qué característica tiene el Hyundai ELANTRA N TC ’24

El Hyundai Elantra N TC ’24 fue diseñado para la competición automovilística y forma parte de la línea de alto rendimiento N de la marca. Equipa un motor turbo de 2 litros que entrega 276 BHPy 40 kgm, logrando acelerar de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.

Para ajustarse a los estándares internacionales de turismos, incorpora una carrocería ensanchada con paquete aerodinámico, divisor de fibra de carbono y un gran alerón trasero.

También dispone de caja secuencial de seis velocidades, suspensión regulable y frenos de resistencia. El conjunto se completa con menor peso, mayor rigidez y una jaula antivuelco homologada, manteniendo la agilidad y fiabilidad del modelo original.

El Hyundai Elantra N TC
El Hyundai Elantra N TC ’24 está orientado a la competición y representa la gama N de alto rendimiento. (Gran Turismo 7)

Cuáles son los nuevos eventos de Circuitos del mundo en Gran Turismo 7

Se añadirán los siguientes eventos a Circuitos del mundo:

  • Campeonato mundial de turismos de 600 PR: Nürburgring Nordschleife.
  • Campeonato mundial de turismos de 700 PR: Circuit de Spa-Francorchamp.
  • Campeonato mundial de turismos de 800 PR: Mount Panorama Motor Racing Circuit.

En qué consiste Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 es un videojuego de simulación de conducción desarrollado por Polyphony Digital para PlayStation 4 y PlayStation 5. El título invita a los jugadores a experimentar el mundo del automovilismo a través de una amplia variedad de coches y circuitos de diferentes épocas y categorías.

El juego combina modos clásicos como la campaña para un jugador, el modo arcade y las competiciones en línea, permitiendo desde carreras rápidas hasta campeonatos completos y desafíos personalizados.

Gran Turismo 7 es un
Gran Turismo 7 es un simulador de conducción creado por Polyphony Digital para PlayStation 4 y PlayStation 5. (PlayStation)

En Gran Turismo 7, los usuarios pueden coleccionar, personalizar y mejorar vehículos, así como participar en pruebas de manejo, licencias y eventos especiales.

El simulador destaca por su realismo en la física de conducción, la representación detallada de los autos y escenarios, y las opciones de personalización estética y mecánica. Además, incluye una gran cantidad de circuitos reales y ficticios, así como condiciones dinámicas de clima y hora.

El juego también ofrece un modo “Café”, donde los jugadores cumplen misiones para aprender sobre la historia y la cultura del automóvil.

Qué juegos similares a Gran Turismo hay

Entre los juegos similares a Gran Turismo destacan títulos como Forza Motorsport, conocido por su realismo y variedad de autos y circuitos; Assetto Corsa, que sobresale por su física de conducción precisa; y Project CARS, con un enfoque en simulación y personalización avanzada.

Temas Relacionados

Gran Turismo 7XiaomiHyundaiPorscheCarrosVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

