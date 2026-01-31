Tecno

Cómo descargar los mods más recientes de Minecraft de forma fácil y segura

Descargar mods compatibles con la versión exacta del juego y usar un cargador adecuado como Forge o Fabric es fundamental para que funcionen sin problemas

Conoce cómo obtener los últimos
mods de Minecraft. (Foto: Mojang)

Minecraft se mantiene como uno de los videojuegos más populares del mundo gracias a la libertad creativa que ofrece a millones de jugadores. Una de las formas más habituales de ampliar esa experiencia es a través de los mods, modificaciones creadas por la comunidad que permiten agregar nuevas funciones, mejorar los gráficos o cambiar por completo la jugabilidad.

Sin embargo, descargarlos sin las precauciones adecuadas puede generar errores, problemas de rendimiento o riesgos de seguridad. Por eso, es clave saber cómo instalarlos correctamente y desde fuentes confiables.

Los mods de Minecraft son archivos adicionales que modifican o amplían el juego original. Existen desde pequeños ajustes visuales hasta complejos sistemas de tecnología, magia o nuevas dimensiones. La mayoría de estas modificaciones están pensadas para Minecraft Java Edition, aunque Bedrock Edition también cuenta con complementos oficiales y contenido de terceros.

Cómo descargar los mods de Minecraft paso a paso

Antes de instalar cualquier mod, es fundamental seguir un proceso ordenado para evitar incompatibilidades o fallos en el juego. Estos son los pasos básicos para descargar e instalar mods en Minecraft Java Edition:

  1. Verificar la versión de Minecraft: Abre el launcher del juego y comprueba qué versión estás utilizando (por ejemplo, 1.20.4). El mod debe ser compatible con esa versión específica.
  2. Instalar un cargador de mods (mod loader): Los mods necesitan un programa que permita ejecutarlos dentro del juego. Los más usados son:
    1. Forge: ideal para mods grandes y complejos.
    2. Fabric: más ligero y rápido, recomendado para mods simples o de rendimiento.
  3. Descargar el mod compatible: Elige el mod asegurándote de que coincida tanto con la versión de Minecraft como con el cargador instalado (Forge o Fabric).
  4. Mover el archivo a la carpeta “mods”
    1. Abre la carpeta .minecraft en tu ordenador.
    2. Ingresa en la carpeta mods (si no existe, puedes crearla).
    3. Coloca allí el archivo del mod en formato .jar.
  5. Ejecutar Minecraft: Inicia el juego desde el perfil de Forge o Fabric y verifica que el mod esté activo dentro del menú o directamente en la partida.
Cómo descargar mods de Minecraft de forma segura

Además del proceso de instalación, la seguridad es un punto clave. Descargar mods desde sitios no confiables puede exponer el equipo a virus o archivos dañinos. Para evitarlo, es importante seguir estas recomendaciones:

  • Usar solo plataformas confiables: Los sitios más seguros para descargar mods de Minecraft son:
    • CurseForge
    • Modrinth
    • Planet Minecraft
    • Foros oficiales de la comunidad de Minecraft
  • Evitar páginas con redirecciones sospechosas: Desconfía de sitios que obliguen a instalar programas adicionales, muestren demasiados anuncios o prometan mods “exclusivos”.
  • Revisar comentarios y valoraciones: Antes de descargar un mod, revisa las opiniones de otros usuarios para detectar posibles errores o problemas.
  • Mantener el juego y el sistema actualizados: Tener la última versión de Minecraft y del sistema operativo reduce riesgos de incompatibilidad y vulnerabilidades.
  • No otorgar permisos innecesarios: Un mod nunca debería pedir acceso a información personal ni a otros programas fuera del juego.
Seguir estas pautas permite disfrutar de todo el potencial creativo de Minecraft sin comprometer la seguridad del equipo ni la estabilidad del juego. Descargar mods de forma responsable no solo mejora la experiencia, sino que también protege al jugador de problemas técnicos y riesgos innecesarios.

