iPhone 18 Pro vs. iPhone Fold: filtran las diferencias clave en sus cámaras para 2026

El iPhone 18 Pro podría sumar apertura variable en su cámara principal para adaptarse mejor a diferentes condiciones de luz, una característica ausente en el modelo plegable

Apple lanzaría tres modelos en
Apple lanzaría tres modelos en 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Fold. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple se estaría preparando para lanzar tres modelos en 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone Fold. De acuerdo con versiones difundidas por 9to5Mac, la empresa dirigida por Tim Cook dejaría de lado un modelo base este año, y no hay certeza sobre la continuidad del iPhone Air.

El portal MacRumors indica que los modelos más asequibles, iPhone 18 e iPhone 18e, no estarían disponibles hasta 2027. Por lo tanto, quienes busquen renovar su dispositivo durante los últimos meses de 2026 tendrían como única opción alguno de los modelos de iPhone de gama alta

Se desconocen los tamaños del Pro y Pro Max. Por lo demás, estos modelos rara vez presentan diferencias relevantes, lo que dejaría a los usuarios ante dos alternativas principales: Pro o Fold. En esa elección, las características de la cámara podrían ser determinantes.

Los usuarios elegirían entre dos
Los usuarios elegirían entre dos opciones principales: Pro o Fold, siendo clave la cámara en esa decisión. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo

Cómo sería la cámara del iPhone 18 Pro

En el apartado fotográfico, se anticipa que el iPhone 18 Pro y Pro Max incluirían al menos dos avances respecto al iPhone 17 Pro.

La cámara principal podría incorporar una apertura variable, lo que permitiría una mayor flexibilidad en distintas condiciones de luz. Además, la cámara con teleobjetivo contaría con una apertura más amplia, facilitando mejores tomas en entornos de poca iluminación.

Según el medio mencionado, se especula que Apple podría reservar otras novedades, aunque estos cambios constituyen los rumores más destacados hasta el momento.

Se prevé que el iPhone
Se prevé que el iPhone 18 Pro y Pro Max ofrezcan al menos dos mejoras respecto al iPhone 17 Pro. REUTERS/Maxim Shemetov

Qué se conoce de la cámara del iPhone Fold

En cuanto a la cámara del iPhone Fold, se prevé que el modelo plegable integraría una cámara principal similar a la de la línea Pro, aunque la apertura variable seguiría siendo una característica exclusiva de los modelos Pro.

El iPhone Fold no incorporaría teleobjetivo; en su lugar, contaría con dos cámaras traseras: la principal y una ultra gran angular. De esta forma, los usuarios del iPhone Fold no dispondrían de cámara telefoto, mientras que quienes elijan el iPhone 18 Pro accederían a un teleobjetivo mejorado gracias a la apertura más amplia.

El impacto de estas diferencias en la elección de un modelo u otro dependería de las preferencias y necesidades de cada usuario.

El iPhone Fold no tendría
El iPhone Fold no tendría teleobjetivo, sino una cámara principal y otra ultra gran angular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué más se sabe del iPhone Fold

El iPhone Fold abriría sus pantallas como un libro, combinando una pantalla exterior más pequeña para el uso diario con una pantalla interna de mayor tamaño al desplegarse. Este diseño lo acercaría visualmente al Pixel Fold y al Galaxy Fold.

Plegado, la pantalla mediría cerca de 5,3 pulgadas, mientras que abierta alcanzaría aproximadamente 7,6 pulgadas. El grosor sería uno de los puntos clave del dispositivo: algunos analistas, como Ming-Chi Kuo, estiman que desplegado tendría 4,5 mm, mientras que otras fuentes, como Instant Digital, estiman 4,8 mm. Cerrado, el grosor rondaría los 9 mm. Para Apple, mantener el grosor controlado ha sido prioritario en el desarrollo.

El iPhone Fold sustituiría Face
El iPhone Fold sustituiría Face ID por Touch ID en un botón, como en el iPad mini. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

La carcasa del iPhone Fold probablemente emplearía titanio, un material que busca reducir arrugas y aportar resistencia. La estructura interna combinaría titanio en las zonas sometidas a mayor estrés y aluminio en áreas diseñadas para disipar el calor y reducir el peso.

Las bisagras mezclarían titanio, acero inoxidable y metal líquido, lo que contribuiría a la durabilidad y a la minimización de pliegues.

En cuanto a las pantallas, Samsung sería responsable de su fabricación. La exterior incluiría una cámara trasera perforada, y la interior integraría una cámara bajo la pantalla.

Samsung fabricaría las pantallas; la
Samsung fabricaría las pantallas; la exterior tendría cámara perforada y la interior, cámara bajo la pantalla. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Para el vidrio, Apple apostaría por material ultrafino. Se espera que la pantalla exterior pueda utilizarse plenamente con el dispositivo cerrado, mientras que al abrirlo se accedería a una superficie mucho más amplia.

El sistema de autenticación abandonaría Face ID en favor de Touch ID integrado en un botón, siguiendo la solución que Apple ya emplea en el iPad mini. En materia de autonomía, el iPhone Fold contaría con una batería de entre 5.400 y 5.800 mAh, la mayor capacidad vista en un iPhone hasta la fecha.

El dispositivo no incluiría ranura SIM física y se apoyaría únicamente en tecnología eSIM. En cuanto al precio, las estimaciones sitúan el valor entre USD 1.800 y USD 2.500.

