Cómo compartir música en los estados de WhatsApp: guía completa

Cómo poner música en los estados de WhatsApp. (Meta)

WhatsApp dio un nuevo paso para reforzar su faceta social con la incorporación de una función que permite compartir música directamente en los estados, una de las secciones más utilizadas de la aplicación.

Gracias a una integración oficial con Spotify y al uso de la biblioteca musical de Meta, los usuarios ahora pueden publicar canciones, fragmentos de audio y tarjetas musicales que se reproducen de forma directa dentro de la app, sin necesidad de recurrir a métodos improvisados.

La novedad, que se está desplegando de manera gradual en Android e iOS, está disponible tanto para usuarios gratuitos como Premium de Spotify. Su objetivo es claro: hacer que los estados de WhatsApp sean más expresivos y se acerquen a formatos ya populares en otras plataformas del ecosistema Meta, como Instagram Stories.

Gracias a su integración con Spotify, WhatsApp permite compartir música en sus estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración entre Spotify y WhatsApp

La colaboración entre Spotify y WhatsApp permite compartir canciones, álbumes, listas de reproducción, podcasts e incluso audiolibros directamente en los estados. Al hacerlo, la aplicación genera una tarjeta visual que incluye la portada del contenido, el título y un enlace que dirige a Spotify. Además, se añade un fragmento de audio de aproximadamente 15 segundos, que puede reproducirse sin salir de WhatsApp.

Este detalle marca una diferencia importante frente a otras formas de compartir música, ya que los contactos pueden escuchar una muestra de la canción directamente desde el estado, sin abrir aplicaciones externas. De este modo, WhatsApp convierte sus estados en una herramienta más dinámica para descubrir música y compartir gustos personales.

Cómo compartir una canción de Spotify en tu estado

El proceso para publicar música desde Spotify es sencillo y no requiere configuraciones avanzadas. Basta con abrir la aplicación de Spotify en el móvil, buscar la canción deseada y tocar el icono de los tres puntos para acceder al menú de opciones. Desde allí, se debe seleccionar “Compartir” y luego elegir la opción “Estado de WhatsApp”.

WhatsApp permite compatir música en sus historias. (WhatsApp)

Antes de publicar, WhatsApp permite personalizar el estado. El usuario puede elegir entre mostrar la portada del álbum o un fondo con degradado, y seleccionar el fragmento exacto de la canción que se reproducirá. Una vez confirmado el ajuste, solo queda enviar el estado, que permanecerá visible durante 24 horas, como cualquier otro contenido de este tipo.

Música desde la biblioteca integrada de WhatsApp

Para quienes no utilizan Spotify o buscan alternativas, WhatsApp también ofrece su propia biblioteca musical integrada, gestionada por Meta. Esta opción permite añadir canciones directamente desde el editor de estados, sin depender de servicios externos.

El procedimiento consiste en acceder a la pestaña “Actualizaciones”, pulsar en “Añadir estado” y seleccionar la opción “Música”. Desde allí, es posible buscar canciones o artistas y elegir el fragmento que se desea incluir. En el caso de las fotos, el límite es de 15 segundos, mientras que en los vídeos puede llegar hasta 60 segundos.

Si no tienes Spotify, WhatsApp tiene su propia biblioteca musical. (Foto: Meta)

Esta biblioteca ofrece ventajas adicionales, como la posibilidad de incluir letras sincronizadas en algunos temas y personalizar el diseño visual del estado con distintos estilos y fondos.

Otras formas de añadir música a los estados

Aunque la integración oficial ya está llegando a más usuarios, todavía existen casos en los que la función no aparece disponible. En esas situaciones, WhatsApp permite recurrir a métodos alternativos. Uno de los más habituales es grabar un vídeo mientras la canción suena en segundo plano desde otra app y subirlo como estado.

Otra opción es utilizar los estados de voz, que permiten grabar hasta un minuto de audio. Esta función puede servir para compartir fragmentos musicales de forma indirecta, aunque no ofrece las ventajas visuales ni la integración directa con servicios de streaming.

La integración de música a WhatsApp no se encuentra disponible para todos los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Lo que debes tener en cuenta

La música compartida en los estados sigue las reglas habituales de WhatsApp: el contenido desaparece a las 24 horas y solo puede ser visto por los contactos permitidos según la configuración de privacidad. Además, no es necesario contar con una suscripción Premium de Spotify para utilizar la función.

Con estas herramientas, WhatsApp amplía las posibilidades de sus estados y refuerza su papel como espacio para compartir momentos, emociones y ahora también música, de forma rápida y visual.