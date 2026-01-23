GTA Online llega con descuentos y regalos en enero y febrero 2026

GTA Online trae novedades, descuentos y regalos durante enero y febrero de 2026. (YouTube: Rockstar Games)

Grand Theft Auto (GTA) Online presenta varias novedades, descuentos y regalos para enero y febrero de 2026. Entre ellas destaca una nueva cubierta llamada Desmadre para el vehículo Karin Everon RS (todocamino), que puede conseguirse en cualquier taller de vehículos.

Según Rockstar Games, los usuarios podrán obtener el doble de GTA$ y reputación del Car Meet de LS en trabajos de clientes del taller, el doble de GTA$ al completar misiones de venta de documentos falsos y el triple de GTA$ y RP en encargos de Madrazo.

Qué descuentos trae GTA Online

Se añade la cubierta Desmadre para el Karin Everon RS, disponible en cualquier taller.(Rockstar Games)

Los descuentos disponibles en GTA Online para enero y febrero de 2026 incluyen:

Talleres en Maze Bank Foreclosures con 40% de descuento en la compra, mejoras y modificaciones.

Vehículos como el Vapid Firebolt ASP (todoterreno), Pfister 811 (supercoche), Truffade Z-Type (deportivo clásico) y Classique Broadway (bólido) con 30% de descuento.

Fusil electromagnético con 30% de descuento, y fusil de combate con 40% de descuento exclusivo para miembros de GTA+.

También hay descuentos en escopeta de combate, Gusenberg Sweeper, carabina, porra, granadas, gas lacrimógeno y cócteles molotov.

El negocio de falsificación de documentos, asociado al club de moteros, cuesta 40% menos en el sitio web de Open Road, al igual que sus mejoras y modificaciones.

Hay rebajas en varias armas y explosivos, como la escopeta de combate y los cócteles molotov. Rockstar Games)

Qué recompensas ofrece GTA Online

Algunas de las recompensas que ofrece GTA Online durante enero y febrero son:

Gana el doble de GTA$ y reputación del Car Meet de LS en trabajos de clientes del taller, y hasta el cuádruple si eres miembro de GTA+.

Entrega tres vehículos para completar el desafío semanal y recibe una bonificación de 100.000 GTA$.

Obtén el doble de GTA$ en misiones de venta de documentos falsos.

Participa en las series de combate de la comunidad, con el nuevo enfrentamiento entre infantería e Insurgents, y gana el triple de recompensas.

Disfruta del regreso de las Transform Races en la selección destacada, con el doble de GTA$ y RP.

GTA Online es una versión multijugador de Grand Theft Auto V. (Rockstar Games)

En qué consiste GTA Online

GTA Online es el modo multijugador en línea de Grand Theft Auto V. Permite a los jugadores explorar libremente el mundo abierto de Los Santos y sus alrededores, participar en misiones cooperativas o competitivas, realizar actividades delictivas, personalizar vehículos y propiedades, y formar organizaciones o bandas con otros usuarios.

Ofrece actualizaciones periódicas con nuevos contenidos, desafíos, eventos y recompensas, lo que lo convierte en una experiencia dinámica y en constante expansión dentro del universo de GTA.

Cuándo se lanzará GTA 6

GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre de 2026, según el último anuncio de Rockstar Games tras varios retrasos. La compañía explicó que este tiempo adicional se destinará a finalizar el desarrollo y alcanzar el nivel de calidad que los fanáticos esperan. Rockstar agradeció a los jugadores por su paciencia durante la espera.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026, tras varios retrasos anunciados por Rockstar Games. (Rockstar Games)

“Lamentamos agregar tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que esperan y merecen”, expresó la compañía.

La entrega anterior de la saga llegó a PlayStation 3 y Xbox 360 en 2013, y a PlayStation 4 y Xbox One en 2014. Esto significa que los jugadores habrán esperado trece años para un nuevo título principal. Además, desde el anuncio oficial de GTA VI en 2022 hasta su lanzamiento, habrán transcurrido cuatro años.

El nuevo juego se ambienta en Vice City, la ciudad inspirada en Miami que ya fue escenario de GTA: Vice City en 2002. La principal diferencia es que GTA VI transcurre en la actualidad y sigue la historia de una pareja criminal, Jason Duval y Lucia Caminos. El título, de acción y aventura en mundo abierto, estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.