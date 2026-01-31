Apple se apoya en Gemini de Google para que Siri compita con ChatGPT

Apple prepara el mayor cambio en Siri: integración total de inteligencia artificial conversacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple está a punto de dar el mayor giro en la historia de Siri; la compañía de Cupertino prepara la transformación de su asistente virtual en un chatbot de inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones avanzadas, al estilo de ChatGPT.

El cambio llegaría este otoño, junto con la actualización de iOS 27 y macOS 27, y marcaría el inicio de una nueva etapa para Apple en la carrera global de la inteligencia artificial.

Este movimiento responde a la presión del mercado y de los inversores, que exigen avances tangibles en IA tras años en los que Apple fue señalada por ir detrás de competidores como Google y OpenAI.

Apple y Google unen fuerzas para revolucionar Siri con IA de última generación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza con Google, que permitirá utilizar los modelos Gemini para potenciar Siri, representa no solo un cambio de estrategia, también un reconocimiento de que la inteligencia artificial conversacional es ya una prioridad para la marca.

Por qué Siri quiere competir con ChatGPT

La necesidad de competir con ChatGPT surge porque la inteligencia artificial conversacional de OpenAI ha elevado significativamente las expectativas de los usuarios sobre lo que un asistente virtual puede hacer.

ChatGPT y otros asistentes basados en IA generativa han mostrado una capacidad superior para mantener diálogos naturales, comprender contexto y resolver tareas complejas, lo que ha puesto en evidencia las limitaciones de la versión actual de Siri.

Para no quedar rezagada en esta nueva era tecnológica, Apple ha optado por asociarse con Google e integrar los modelos Gemini en Siri, buscando igualar y superar las capacidades de sus rivales y asegurar que su asistente virtual siga siendo relevante y competitivo en el mercado.

Apple apuesta por un asistente al estilo ChatGPT con tecnología Gemini - (Foto: OpenAI)

Qué representa la alianza de Apple con Google

Apple enfrenta el reto de redefinir a Siri tras el accidentado lanzamiento de Apple Intelligence, su plataforma de IA presentada en 2024. Aunque el iPhone 16 fue promocionado como el primer dispositivo “creado para Apple Intelligence”, muchas de sus funcionalidades clave no estuvieron disponibles en el estreno y solo se incorporaron gradualmente en los meses siguientes.

La prometida Siri más inteligente nunca cumplió las expectativas y acabó por convertirse en un foco de críticas y frustración para los usuarios. La presión por ofrecer una alternativa competitiva llevó a Apple a reorganizar equipos y buscar soluciones externas. Mientras tanto, Google avanzaba con Gemini y otras plataformas mejoraban sus asistentes virtuales.

El acuerdo alcanzado entre Apple y Google permitirá que los modelos Gemini se integren en la infraestructura Private Cloud Compute de Apple, sumando capacidades avanzadas de lenguaje y comprensión contextual a Siri sin abandonar los estándares de privacidad y control propios de la marca.

Por qué Apple recurre a Gemini

La decisión de incorporar modelos de IA desarrollados por Google supone una ruptura con la filosofía tradicional de Apple de mantener el control total sobre sus tecnologías clave. Si bien la empresa ha apostado por el desarrollo propio en áreas como el silicio o el sistema operativo, la velocidad de innovación en inteligencia artificial ha obligado a adoptar un enfoque más pragmático.

La próxima actualización de iOS y macOS convertirá a Siri en un chatbot avanzado, potenciado con Gemini de Google, capaz de mantener diálogos naturales y resolver tareas complejas para los usuarios de Apple - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza con Google responde a dos factores principales:

Demanda de los usuarios: El mercado exige asistentes virtuales capaces de mantener conversaciones naturales y resolver tareas complejas.

Presión competitiva: Rivales como Google Assistant y ChatGPT han elevado el estándar de lo que se espera de un asistente de voz.

El acuerdo permitirá a Apple ofrecer una Siri más avanzada y flexible, con mejoras en la generación y comprensión del lenguaje, sin tener que construir toda la tecnología desde cero.

La reinvención de Siri con Gemini marca un punto de inflexión. El trabajo real comienza ahora y el futuro del asistente dependerá de la capacidad de Apple para transformar la tecnología avanzada en experiencias útiles y memorables para sus usuarios.