Internet Starlink de Elon Musk en los vuelos: conectividad imprescindible o gasto excesivo

Starlink permite acceso a internet de alta velocidad y baja latencia en vuelos internacionales y trayectos largos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización del transporte aéreo ha impulsado la demanda de servicios de internet en vuelo. En este contexto, Starlink, el sistema de internet satelital de SpaceX, liderada por Elon Musk, se ubica en el centro de un debate creciente entre aerolíneas y expertos del sector.

La discusión gira en torno a si adoptar esta tecnología representa una necesidad para mejorar la experiencia del pasajero o si se trata de un gasto difícil de justificar para todo el mercado aeronáutico.

La tecnología de Starlink ofrece internet de alta velocidad y baja latencia incluso en vuelos de larga distancia. Esta capacidad permite realizar videollamadas, acceder a servicios de streaming y trabajar en tiempo real desde el avión, aspectos que hasta hace poco resultaban inaccesibles para la mayoría de los pasajeros.

Starlink lanza una nueva generación de satélites para competir con la fibra óptica. (Foto: Starlink)

La posibilidad de mantenerse conectado durante todo el trayecto se ha convertido en un factor de diferenciación, especialmente en rutas de larga distancia y en segmentos premium.

Un servicio valorado, pero de alto costo

Las aerolíneas orientadas al segmento premium ven en Starlink una oportunidad para distinguirse y atraer a pasajeros exigentes, que valoran la conectividad como parte esencial de la experiencia de viaje. Sin embargo, para compañías de bajo costo y vuelos cortos, la ecuación financiera es menos favorable.

La instalación de antenas satelitales representa una inversión significativa. Además del costo inicial del equipamiento y la suscripción al servicio, se suma el impacto operativo: el peso y la resistencia adicional de los equipos pueden incrementar el consumo de combustible.

Michael O’Leary, director ejecutivo de Ryanair, estimó que equipar la flota de más de 600 aviones con Starlink podría elevar el gasto anual en combustible entre 200 y 250 millones de dólares, lo que equivaldría a aproximadamente un dólar adicional por pasajero. Para un modelo de negocio basado en tarifas mínimas y alta rotación de pasajeros, trasladar ese costo resulta inviable.

Esta oferta se encuentra disponible en España. (Starlink)

Ventajas técnicas y casos de adopción en la industria

A pesar de los obstáculos económicos, Starlink ha demostrado ventajas técnicas notables. Sus planes para aviación ofrecen velocidades de descarga que oscilan entre 135 y 310 Mbps y una latencia inferior a 99 milisegundos, parámetros que permiten mantener un flujo de datos estable incluso en vuelos internacionales.

Estas características resultan atractivas para operadores que buscan ofrecer una experiencia de conectividad fluida y sin interrupciones.

Algunos grandes operadores han comenzado a integrar la tecnología. United Airlines recibió aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para instalar Starlink en modelos Boeing 737-800, abriendo el camino a vuelos comerciales equipados con internet satelital de alta velocidad.

En Europa, Brussels Airlines firmó un acuerdo con Starlink para ofrecer Wi-Fi gratuito en vuelos del grupo Lufthansa a partir de 2026, lo que evidencia el interés del sector por soluciones innovadoras que no impliquen un costo directo para el pasajero.

Estos teléfonos móviles podrán conectarse directamente a la red de Starlink. (NurPhoto)

La conectividad a bordo como elemento estratégico

Expertos del sector aéreo coinciden en que la conectividad en vuelo ha dejado de ser un lujo para convertirse en un aspecto estratégico de la oferta comercial.

“La conectividad de alta calidad en vuelos puede convertirse en un factor decisivo para viajeros que buscan trabajar o mantenerse conectados en trayectos largos, lo cual incentiva a algunas aerolíneas a considerar soluciones como Starlink como parte de su propuesta de valor agregado”, explicó un consultor del sector aeronáutico citado por Forbes.

No obstante, la decisión de adoptar internet satelital debe evaluarse en función de la estructura de costos y el perfil de cada operador. En el segmento low-cost, donde la prioridad es mantener tarifas bajas y márgenes ajustados, la incorporación de Starlink puede suponer un gasto difícil de absorber. En cambio, en rutas internacionales y servicios premium, el acceso a internet de alta velocidad puede representar una ventaja competitiva relevante.