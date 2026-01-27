Starlink de Elon Musk anuncia una opción sin pago para tener internet satelital

Esta nueva ventaja solo se encuentra disponible en España. (Starlink)

Starlink ofrece en España una opción para quienes desean comenzar a utilizar su internet satelital sin necesidad de pagar por el hardware al momento de la contratación.

Los usuarios solo deben adquirir un plan residencial para acceder a este beneficio, facilitando así el acceso al servicio satelital de Elon Musk.

En este país europeo, Starlink dispone de dos planes residenciales: Lite y Residencial. Ambos se distinguen por sus características específicas de velocidad, capacidad de datos y beneficios adaptados a las necesidades de cada usuario.

Los usuarios pueden saltarse el costo del hardware al adquirir un plan residencial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué otros planes tiene Starlink en España

En España, Starlink ofrece otros planes como Itinerante y Prioridad Local.

Itinerante.

Está pensado para casas rodantes, nómadas y autocaravanas, así como para quienes necesitan trabajar desde cualquier lugar.

Entre sus principales características destacan la instalación rápida, el uso en movimiento, la posibilidad de funcionar en más de 150 países y territorios, la opción de pausar el servicio en cualquier momento con el Modo de espera y la prueba de 30 días.

Starlink ofrece diversos planes en España en dsitintos precios. (Starlink)

Prioridad Local.

Está dirigido a empresas con ubicaciones fijas y móviles en tierra. Sus características principales incluyen el uso en tierra en un solo país o para viajes regionales, prioridad de red, conexión estable tanto en movimiento como fija, y el acceso a IP pública y panel de control.

Cómo instalar Starlink en casa

La instalación de Starlink en casa se realiza siguiendo una serie de pasos definidos para facilitar el acceso a internet satelital. El proceso comienza con la recepción del kit, que incluye una antena parabólica, un router Wi-Fi, cables y una base de soporte.

La antena debe colocarse en un área exterior, preferiblemente en el tejado o en una zona elevada, con el objetivo de evitar obstáculos que puedan interferir con la señal, como árboles o edificaciones cercanas.

El hardware para usar Starlink incluye diversos elementos, entre ellos un router y una fuente de alimentación. (Starlink)

Tras ubicar la antena, se conecta al router utilizando el cable incluido en el kit. Posteriormente, el router se enchufa a la corriente eléctrica.

La aplicación oficial de Starlink, disponible para dispositivos Android e iOS, proporciona instrucciones detalladas para completar la instalación y ayuda a identificar el lugar óptimo para la antena. Una vez alineada, la antena se conecta automáticamente a la red satelital.

El router genera una red Wi-Fi doméstica, permitiendo la conexión de diversos dispositivos a internet.

El proceso completo de instalación suele durar menos de una hora y no requiere conocimientos técnicos avanzados. En caso de dificultades, Starlink dispone de soporte técnico remoto para asistir al usuario durante la configuración.

La instalación se apoya de la aplicación móvil de Starlink, que ayuda a escoger la mejor ubicación para la antena. (Starlink)

Cuáles pueden ser las desventajas de Starlink

Entre las posibles desventajas de Starlink, destaca el costo del servicio. Aunque existen promociones que eliminan el pago inicial del kit bajo ciertas condiciones, el precio general sigue siendo superior al de muchas alternativas de fibra óptica en ciudades.

Además, la adquisición y el mantenimiento de la antena parabólica pueden suponer una inversión considerable para algunos usuarios.

Otra limitación es la estabilidad de la señal. Factores climáticos como lluvias fuertes, nieve o tormentas pueden afectar el funcionamiento, provocando interrupciones temporales o una menor calidad en la conexión, lo que puede ser un inconveniente para quienes dependen de internet de manera continua para actividades laborales o educativas.

Starlink puede ser costoso para algunos presupuestos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Respecto a la velocidad de subida, Starlink ofrece entre cinco y cuarenta Mbps, una cantidad suficiente para la mayoría de situaciones domésticas, pero menor en comparación con la fibra óptica, que puede alcanzar velocidades simétricas muy superiores.

En momentos de alta demanda, también se puede experimentar una reducción en la velocidad.

Por último, la instalación de la antena podría requerir autorizaciones adicionales en edificios o ciertas residencias, y la latencia es ligeramente mayor que la de la fibra óptica. Starlink es una opción a considerar para zonas rurales o de difícil acceso, aunque en entornos urbanos la fibra óptica suele ofrecer mayor estabilidad, velocidad y un menor costo.