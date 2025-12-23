Tecno

Conoce las diferencias entre el internet satelital como Starlink y la fibra óptica

La elección entre cada servicio exige analizar latencia, velocidad de descarga y subida, estabilidad dela conexión, coste mensual y cobertura

El análisis de cada tipo de conexión permite no perder cobertura en ningún dispositivo de uso cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Starlink, el sistema de internet satelital de Elon Musk, ha modificado la accesibilidad de la red, sobre todo en espacios donde las opciones tradicionales son limitadas. En este contexto, surge la pregunta: ¿el internet satelital es realmente una alternativa frente a la fibra óptica tradicional?

La comparación entre ambas opciones responde a criterios como velocidad, latencia, costos y cobertura, aspectos clave para quienes buscan la mejor experiencia digital en el hogar o el trabajo.

Cómo se diferencia la latencia entre el internet satelital y la fibra óptica

Durante años, la latencia fue el mayor obstáculo para el internet satelital. Los sistemas tradicionales, basados en satélites geoestacionarios, generaban retrasos perceptibles derivados de la gran distancia a la que operan. Estos segundos de demora complicaban la navegación, los juegos en línea y las videollamadas.

La reducción de la latencia en el internet satelital ha permitido competir casi en igualdad de condiciones con la fibra óptica en tareas que requieren inmediatez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la introducción de Starlink y su constelación de satélites en órbita baja, la latencia se redujo. Según Starlink, la diferencia con la fibra óptica ronda solo unos milisegundos, un margen imperceptible en la mayoría de situaciones, incluso en contextos donde la inmediatez resulta determinante.

Qué velocidad de descarga y subida ofrece cada tecnología de internet

La velocidad de descarga representa uno de los factores decisivos para los usuarios. Starlink actualmente puede superar los estándares domésticos habituales: permite trabajar remotamente, realizar streaming en 4K y soportar múltiples dispositivos conectados sin grandes inconvenientes.

A pesar de ello, de acuerdo con Holightoptic, la fibra óptica mantiene el liderazgo en velocidades máximas, con ofertas comerciales que alcanzan varios gigabits por segundo, un desempeño pensado para hogares o empresas con una demanda simultánea de gran ancho de banda.

La fibra óptica es la más popular entre los usuarios por brindar mayor prestación en reproducción de contenido o visualización de videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo referido a la velocidad de subida, la diferencia se acentúa. La fibra óptica puede llegar a los 300Mbps simétricos, adecuados para quienes suben regularmente archivos pesados a la nube o transmiten video en directo. Starlink, por su parte, suele ubicarse entre 5 y 40 Mbps de subida.

Cuál de los dos servicios resulta más accesible y asequible al público

Factores como el precio y la facilidad de instalación son determinantes. En muchas áreas urbanas, las conexiones de fibra óptica más competitivas inician en los 25 dólares mensuales, siempre que haya cobertura suficiente.

Starlink, que en su lanzamiento tuvo tarifas más elevadas, actualmente ofrece su kit sin coste inicial para quienes asumen una permanencia mínima y cuenta con precios mensuales desde 30 dólares euros, pero en ciertas ocasiones lanza descuentos.

La disponibilidad de fibra óptica depende de la infraestructura existente, mientras que el internet satelital puede llegar a zonas rurales y remotas con costos cada vez más competitivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

En cobertura territorial, la diferencia se profundiza. La fibra óptica depende de una red instalada previa y su acceso se restringe en comunidades rurales o zonas alejadas, donde el despliegue no resulta rentable para los operadores.

Por el contrario, Starlink puede operar en cualquier lugar con cielo abierto, lo que facilita la conexión en espacios remotos y lugares de difícil electrificación.

Qué diferencias existen en estabilidad y desempeño durante emergencias

Allí donde hay disponibilidad, muchas familias optan por la fibra óptica por su mayor capacidad, estabilidad y buen desempeño en momentos de alta demanda. Esta tecnología garantiza un funcionamiento uniforme incluso en casas con varios dispositivos conectados.

No obstante, Starlink aporta ventajas singulares: al no depender de infraestructuras terrestres mantiene operatividad en situaciones de emergencia como inundaciones, terremotos o cortes de energía, siempre que su antena disponga de alimentación mediante generadores o sistemas autónomos.

La portabilidad y resiliencia del internet satelital permiten mantener la conectividad en circunstancias donde la red física de fibra se interrumpe. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el kit de Starlink es portátil, lo que permite su uso en distintas ubicaciones, a diferencia de la conexión fija de la fibra. Esta portabilidad habilita nuevas aplicaciones para usuarios que requieren conectividad flexible y para quienes habitan zonas en las que la fibra resulta inalcanzable.

Cuáles desventajas tiene el internet satelital

El servicio satelital, aun con sus aportes, mantiene limitaciones. Su desempeño puede variar por cuestiones meteorológicas adversas, como lluvias, granizos, nieve o tormentas magnéticas, afectando velocidad o estabilidad temporalmente.

Asimismo, ante alta concentración de usuarios en una misma área, Starlink puede experimentar descensos en la velocidad durante las principales horas de uso. La fibra óptica, en cambio, queda menos expuesta a eventualidades.

