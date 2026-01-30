Cómo ver películas y series gratis tras el bloqueo de Magis TV en Fire TV

Amazon retiró Magis TV de Fire TV por transmitir películas y series sin autorización.

El reciente bloqueo de Magis TV en dispositivos Fire TV de Amazon dejó a numerosos usuarios sin acceso a una de las aplicaciones más populares para ver contenido sin pagar.

Amazon eliminó la app por distribuir películas y series sin autorización, lo que despertó el interés por alternativas legales y gratuitas compatibles con este dispositivo de streaming.

El cierre de Magis TV y el combate a la piratería

Amazon decidió retirar Magis TV de la biblioteca de Fire TV como parte de una estrategia global destinada a limitar el acceso a plataformas que ofrecen contenido pirata. Esta medida busca proteger los derechos de autor y reducir la piratería digital, un fenómeno que afecta tanto a estudios como a creadores independientes.

La empresa reforzó sus controles sobre las aplicaciones y bloqueó tanto las descargadas desde su tienda oficial como las instaladas manualmente mediante archivos APK, un método conocido como “sideloading”.

El sistema de bloqueo de Fire TV impide el uso de aplicaciones marcadas como piratas por la ACE. (Amazon)

El nuevo sistema de bloqueo utiliza una lista negra elaborada por la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), organización internacional dedicada a combatir la distribución ilegal de contenido audiovisual. Si el sistema detecta una aplicación incluida en esa lista, como Magis TV, el usuario recibe una advertencia y la app queda inhabilitada.

La decisión de Amazon también responde a preocupaciones sobre la seguridad digital. El uso de este tipo de plataformas expone a los usuarios a riesgos como malware, robo de datos o pérdida de información personal, ya que suelen requerir la instalación de software no verificado.

Los riesgos de instalar aplicaciones pirata

Emplear aplicaciones como Magis TV implica riesgos legales y de seguridad. Desde el punto de vista jurídico, el usuario puede incurrir en infracciones de derechos de autor al acceder a contenido protegido sin autorización. Además, muchas de estas apps se distribuyen fuera de canales oficiales y pueden contener virus, spyware o programas maliciosos diseñados para robar datos bancarios y personales.

Instalar apps no oficiales como Magis TV expone a riesgos de seguridad y posibles sanciones legales. (Composición Infobae)

La descarga de archivos APK desde sitios no verificados incrementa la probabilidad de que el dispositivo sufra daños irreversibles, accesos no autorizados o exposición a fraudes. Al no pasar controles de seguridad, estas aplicaciones suelen ofrecer una experiencia inestable, con bloqueos repentinos, publicidad invasiva y riesgos constantes para la privacidad.

Cinco alternativas legales para ver películas y series gratis en Fire TV

Además de YouTube, existen otras opciones legales y gratuitas que los usuarios pueden instalar en Fire TV para acceder a películas y series:

Pluto TV

Pluto TV ofrece canales en vivo y una selección de películas, series y programas reconocidos como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. No exige iniciar sesión para acceder al contenido. La variedad de géneros y la programación en directo la convierten en una de las plataformas preferidas para quienes buscan entretenimiento sin costo.

Pluto TV ofrece canales en vivo y películas gratis como opción legal tras el cierre de Magis TV. (PlutoTV)

Rakuten TV

En Rakuten TV, la sección ‘Free’ agrupa todo el contenido disponible sin pagar. Allí se pueden encontrar títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Esta plataforma se diferencia por ofrecer películas que fueron éxitos de taquilla en años anteriores, lo que permite revivir grandes estrenos de forma gratuita.

RTVE Play

RTVE Play es la plataforma digital de la Radio Televisión Española (RTVE). Permite acceder sin costo a una amplia selección de series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef. El catálogo incluye tanto producciones actuales como clásicos de la televisión pública de España.

FilmRise

Con origen en Estados Unidos, FilmRise ofrece contenido gratuito financiado mediante publicidad. Entre los títulos disponibles se encuentran Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones. La plataforma suma nuevas producciones con frecuencia, ampliando las opciones para los usuarios de Fire TV.