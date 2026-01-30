Cualquiera puede ser víctima: el peligro de la sextorsión con IA que ya no necesita tus fotos reales

La IA generativa ha provocado que los casos de sextorsión se disparen. (Imagen ilustrativa)

La inteligencia artificial generativa abrió un nuevo frente en el delito digital: la sextorsión basada en imágenes falsas creadas a partir de fotos reales. En 2025, investigadores de ciberseguridad detectaron varias bases de datos abiertas, sin protección ni cifrado, que almacenaban más de un millón de imágenes y videos generados por herramientas de IA.

Gran parte del material era de carácter sexual y, en algunos casos, se habría creado utilizando fotografías reales obtenidas de redes sociales, lo que expuso a cualquier persona a convertirse en víctima de chantaje sin haber compartido contenido íntimo.

El hallazgo encendió alertas sobre la falta de controles de privacidad en algunos servicios de IA y el impacto directo que esto tiene en la seguridad digital. A diferencia de años anteriores, cuando la sextorsión estaba asociada principalmente al intercambio voluntario de imágenes privadas, hoy basta con tener una foto pública en internet para ser blanco de este tipo de extorsión.

Qué es la sextorsión digital

La sextorsión digital es una modalidad de chantaje donde delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar desnudos falsos (deepfakes) a partir de una foto común de redes sociales. A diferencia de la sextorsión tradicional, la víctima nunca se tomó una foto íntima, pero el atacante amenaza con difundir el montaje si no se realiza un pago.

Falta de controles de seguridad en servicios IA ha provocado un incremento de deepfakes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial modificó por completo este esquema. Con herramientas de generación de imágenes, hoy es posible crear desnudos falsos o escenas comprometedoras de manera rápida y convincente, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. En minutos, una foto común puede transformarse en contenido sexualizado, listo para ser utilizado como herramienta de chantaje.

Bases de datos expuestas y servicios involucrados

En octubre de 2025, el investigador Jeremiah Fowler descubrió una base de datos de acceso público que contenía más de un millón de archivos generados por IA, la mayoría de contenido pornográfico. El material no estaba protegido y podía ser descargado por cualquier persona.

En 2025 se descubrió una base de datos con millones de imágenes sexuales, algunas creadas con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis técnico vinculó la filtración con herramientas de terceros como MagicEdit y DreamPal, servicios que permitían editar imágenes, intercambiar rostros y generar contenido explícito a partir de descripciones de texto o fotos cargadas por los usuarios.

Aunque estas plataformas se presentaban como espacios de experimentación creativa, parte de sus funciones facilitaba la creación de imágenes sexualizadas. Tras la denuncia, ambos servicios suspendieron operaciones y sus aplicaciones fueron retiradas de tiendas oficiales.

Investigaciones posteriores revelaron otras bases de datos abiertas, algunas con decenas de miles de imágenes, incluidas representaciones sexualizadas de personas que aparentaban ser menores, lo que elevó aún más la gravedad del problema.

Las deepfakes sexualizadas se han empezado a incrementar a raíz del crecimiento de la IA generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un riesgo que ya no distingue perfiles

Uno de los puntos más preocupantes es que la sextorsión con IA ya no se limita a figuras públicas o personas con exposición mediática. Cualquier usuario con fotografías visibles en redes sociales puede ser afectado. Mujeres y adolescentes son los grupos más vulnerables, aunque los expertos advierten que nadie está completamente a salvo.

Además del daño económico, las víctimas enfrentan consecuencias emocionales, reputacionales y psicológicas, incluso cuando las imágenes son falsas.

No ceder ante el chantaje es importante para frenar las estafas por deepfakes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para víctimas y prevención

Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad recomiendan una combinación de prevención, reacción rápida y apoyo:

No ceder al chantaje : pagar o acceder a exigencias no garantiza que el material no sea difundido.

Guardar evidencia : conservar mensajes, correos y enlaces utilizados por el extorsionador.

Denunciar : reportar el caso a la plataforma involucrada y a las autoridades locales.

Revisar la privacidad : limitar el acceso público a fotos personales en redes sociales.

Pedir apoyo: buscar ayuda psicológica y legal, especialmente en casos que involucren menores.

En la era de la inteligencia artificial, la protección de la identidad digital se volvió una necesidad básica. La sextorsión ya no depende de errores individuales, sino de un ecosistema tecnológico que avanza más rápido que sus mecanismos de control. La información, la prevención y la denuncia siguen siendo las principales herramientas para enfrentar esta nueva realidad.