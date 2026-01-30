Tecno

Cualquiera puede ser víctima: el peligro de la sextorsión con IA que ya no necesita tus fotos reales

El uso de IA generativa permite crear imágenes íntimas falsas a partir de fotos reales, ampliando el alcance de la sextorsión

Guardar
La IA generativa ha provocado
La IA generativa ha provocado que los casos de sextorsión se disparen. (Imagen ilustrativa)

La inteligencia artificial generativa abrió un nuevo frente en el delito digital: la sextorsión basada en imágenes falsas creadas a partir de fotos reales. En 2025, investigadores de ciberseguridad detectaron varias bases de datos abiertas, sin protección ni cifrado, que almacenaban más de un millón de imágenes y videos generados por herramientas de IA.

Gran parte del material era de carácter sexual y, en algunos casos, se habría creado utilizando fotografías reales obtenidas de redes sociales, lo que expuso a cualquier persona a convertirse en víctima de chantaje sin haber compartido contenido íntimo.

El hallazgo encendió alertas sobre la falta de controles de privacidad en algunos servicios de IA y el impacto directo que esto tiene en la seguridad digital. A diferencia de años anteriores, cuando la sextorsión estaba asociada principalmente al intercambio voluntario de imágenes privadas, hoy basta con tener una foto pública en internet para ser blanco de este tipo de extorsión.

Qué es la sextorsión digital

La sextorsión digital es una modalidad de chantaje donde delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar desnudos falsos (deepfakes) a partir de una foto común de redes sociales. A diferencia de la sextorsión tradicional, la víctima nunca se tomó una foto íntima, pero el atacante amenaza con difundir el montaje si no se realiza un pago.

Falta de controles de seguridad
Falta de controles de seguridad en servicios IA ha provocado un incremento de deepfakes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial modificó por completo este esquema. Con herramientas de generación de imágenes, hoy es posible crear desnudos falsos o escenas comprometedoras de manera rápida y convincente, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. En minutos, una foto común puede transformarse en contenido sexualizado, listo para ser utilizado como herramienta de chantaje.

Bases de datos expuestas y servicios involucrados

En octubre de 2025, el investigador Jeremiah Fowler descubrió una base de datos de acceso público que contenía más de un millón de archivos generados por IA, la mayoría de contenido pornográfico. El material no estaba protegido y podía ser descargado por cualquier persona.

En 2025 se descubrió una
En 2025 se descubrió una base de datos con millones de imágenes sexuales, algunas creadas con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis técnico vinculó la filtración con herramientas de terceros como MagicEdit y DreamPal, servicios que permitían editar imágenes, intercambiar rostros y generar contenido explícito a partir de descripciones de texto o fotos cargadas por los usuarios.

Aunque estas plataformas se presentaban como espacios de experimentación creativa, parte de sus funciones facilitaba la creación de imágenes sexualizadas. Tras la denuncia, ambos servicios suspendieron operaciones y sus aplicaciones fueron retiradas de tiendas oficiales.

Investigaciones posteriores revelaron otras bases de datos abiertas, algunas con decenas de miles de imágenes, incluidas representaciones sexualizadas de personas que aparentaban ser menores, lo que elevó aún más la gravedad del problema.

Las deepfakes sexualizadas se han
Las deepfakes sexualizadas se han empezado a incrementar a raíz del crecimiento de la IA generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un riesgo que ya no distingue perfiles

Uno de los puntos más preocupantes es que la sextorsión con IA ya no se limita a figuras públicas o personas con exposición mediática. Cualquier usuario con fotografías visibles en redes sociales puede ser afectado. Mujeres y adolescentes son los grupos más vulnerables, aunque los expertos advierten que nadie está completamente a salvo.

Además del daño económico, las víctimas enfrentan consecuencias emocionales, reputacionales y psicológicas, incluso cuando las imágenes son falsas.

No ceder ante el chantaje
No ceder ante el chantaje es importante para frenar las estafas por deepfakes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para víctimas y prevención

Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad recomiendan una combinación de prevención, reacción rápida y apoyo:

  • No ceder al chantaje: pagar o acceder a exigencias no garantiza que el material no sea difundido.
  • Guardar evidencia: conservar mensajes, correos y enlaces utilizados por el extorsionador.
  • Denunciar: reportar el caso a la plataforma involucrada y a las autoridades locales.
  • Revisar la privacidad: limitar el acceso público a fotos personales en redes sociales.
  • Pedir apoyo: buscar ayuda psicológica y legal, especialmente en casos que involucren menores.

En la era de la inteligencia artificial, la protección de la identidad digital se volvió una necesidad básica. La sextorsión ya no depende de errores individuales, sino de un ecosistema tecnológico que avanza más rápido que sus mecanismos de control. La información, la prevención y la denuncia siguen siendo las principales herramientas para enfrentar esta nueva realidad.

Temas Relacionados

Inteligencia artificalDeepfakesExtorsiónLo último en tecnologíatecnología-noticiasextorsión con imágenes de desnudossextorsión IA

Últimas Noticias

Mucho más que el iPhone 18: la ambiciosa renovación de productos que Apple prepara para 2026

Apple apostaría por renovar casi todo su ecosistema en 2026, con mejoras de rendimiento, nuevas categorías de productos y una mayor integración en IA

Mucho más que el iPhone

Las guerreras K-pop de Netflix, el fenómeno digital que ganaría un Oscar a mejor película animada

En esta categoría han triunfado títulos como El niño y la garza del Studio Ghibli, Encanto de Disney y Shrek de DreamWorks

Las guerreras K-pop de Netflix,

Steam regala dos juegos para PC por tiempo limitado y quedan en tu biblioteca para siempre

Ambos títulos no requieren suscripción ni pago previo, y una vez reclamados quedarán asociados de manera permanente a la cuenta de Steam

Steam regala dos juegos para

Hackeo en Tinder: Match Group admite brecha de seguridad que afectó a varios usuarios

Un grupo de hackers afirmó haber robado información interna de la empresa dueña de Tinder y Hinge, incluyendo identificadores publicitarios y documentos corporativos

Hackeo en Tinder: Match Group

El Reino Unido liderará la automatización de experimentos científicos con 12 proyectos de inteligencia artificial inéditos

Se trata de iniciativas que buscan desarrollar sistemas capaces de ejecutar pruebas y analizar resultados de manera autónoma. Cómo buscarán acelerar los avances en laboratorios y medir el impacto de nuevas soluciones tecnológicas

El Reino Unido liderará la
DEPORTES
Jugó en River y Boca,

Jugó en River y Boca, no le creían y buscaron su nombre en internet para comprobarlo: “Sos un capo, chabón”

Volvió a competir a los 41 años tras una grave lesión de rodilla y sufrió una dura caída a días de los Juegos Olímpicos: debieron retirarla en helicóptero

La fuerte crítica de Oscar Ruggeri a Claudio Úbeda: “El hincha de Boca le tiene cero confianza”

Los arqueros que marcarron goles en la Champions League

Claudio Úbeda pondría de titulares a los dos refuerzos de Boca Juniors ante Newell’s: la posible formación

TELESHOW
Así vive Rocío Marengo sus

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

Se estrenó el tráiler de la segunda temporada de En el Barro: las escenas hot que tiene la China Suárez

Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La romántica declaración de Marcos Giles a Ángela Torres que terminó en un beso ante una multitud

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Afluencia de cruceros posiciona a

Afluencia de cruceros posiciona a Sonsonate Norte como destino turístico destacado en El Salvador

Canal de Panamá lanza pliegos para licitar nuevos puertos y un gasoducto interoceánico

La apreciación del euro amenaza la competitividad de las exportaciones europeas

Ian McEwan: “Empiezo a desear que internet no existiera”

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que hay una fecha límite para llegar a un acuerdo: “Ya veremos qué ocurre”