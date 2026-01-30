Adiós a los icónicos Model S y Model X de Tesla: Musk se centrará en su robot ‘Optimus’

El Model X y Model S marcaron la entrada de Tesla en el segmento premium de autos eléctricos. (Composición Infobae)

Tesla anunció la suspensión de la producción de los Model S y Model X, dos de los vehículos eléctricos más emblemáticos de su portafolio, en una decisión que marca un giro estratégico hacia la robótica y la inteligencia artificial.

Elon Musk, director ejecutivo de la compañía, comunicó que la fabricación de ambos modelos finalizará durante el segundo trimestre del año, con el objetivo de liberar recursos y capacidad productiva en la planta de Fremont, California, para acelerar la producción en masa de Optimus, el robot humanoide de Tesla.

Musk explicó que “es momento de dar por concluidos los programas del Model S y el Model X con una baja honorable, porque nos dirigimos hacia un futuro definido por la autonomía”. Este cambio se produce en un contexto de ventas globales en descenso para Tesla, especialmente en el segmento premium donde se ubican estos modelos.

La competencia en mercados clave como Europa y China se ha intensificado, y la empresa reportó la venta de 50.850 unidades en el rubro que incluye Model S, Model X y Cybertruck durante el último año, una caída del 40,2% respecto a 2024.

Elon Musk anunció que la planta de Fremont priorizará la fabricación de Optimus, el robot humanoide de Tesla. (Reuters)

Tesla enfrenta presión financiera y reorienta su estrategia

La baja en la demanda de los modelos más costosos llevó a Tesla a priorizar versiones más asequibles de su Model 3 y Model Y, en un intento por mantener la competitividad en el segmento de entrada. A pesar de estos ajustes, los resultados financieros de la compañía siguen bajo presión: solo en el cuarto trimestre de 2025, Tesla registró una caída superior al 60% en sus ganancias. La reducción de precios y el reposicionamiento de productos no han logrado revertir la tendencia negativa en los ingresos.

El repliegue en el segmento premium ocurre en paralelo a una apuesta más fuerte por la robótica y la inteligencia artificial. Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla, representa ahora el proyecto prioritario para la compañía. La tercera generación de Optimus será presentada durante el primer trimestre del año y está diseñada para una producción en masa.

Entre las mejoras anunciadas se incluye un rediseño de las manos, orientado a dotar al robot de mayor precisión y control en la ejecución de tareas.

Tesla reportó una baja superior al 60% en sus ganancias del cuarto trimestre de 2025. (Reuters)

Durante la presentación del Cybercab en 2024, Optimus fue protagonista con demostraciones públicas en las que los prototipos bailaron, sirvieron bebidas y mantuvieron conversaciones sencillas. Musk describió al robot como una plataforma capaz de realizar desde tareas domésticas hasta actividades educativas, y adelantó que el precio inicial de Optimus oscilará entre 20.000 y 30.000 dólares, con planes de comenzar las ventas a finales del próximo año.

Optimus: la nueva apuesta de Tesla para el futuro

El desarrollo de Optimus se enmarca en la estrategia de Tesla de posicionarse a la vanguardia de la robótica avanzada. Musk sostiene que el robot podrá desempeñar prácticamente cualquier función, desde cuidar niños hasta preparar cócteles, y que su uso se extenderá tanto en entornos industriales como domésticos.

La tercera generación de Optimus buscará superar las limitaciones de los modelos anteriores, acercando el producto a una autonomía total, aunque analistas advierten que aún existen desafíos tecnológicos considerables antes de alcanzar ese objetivo.

La tercera generación de Optimus, con mejoras en precisión y autonomía, será presentada este año. (Reuters)

El enfoque de Tesla en la robótica se produce mientras la empresa enfrenta la necesidad de cumplir metas operativas ambiciosas para los próximos 10 años. El consejo administrativo aprobó un paquete de compensación para Musk valuado en un billón de dólares, condicionado al cumplimiento de objetivos como alcanzar una valoración de mercado de 8,5 billones de dólares, vender 20 millones de vehículos, operar un millón de robotaxis y comercializar un millón de robots humanoides.

Los desafíos son significativos. Analistas como Seth Goldstein de Morningstar señalan que para que Musk obtenga el paquete salarial completo, Tesla debe consolidarse como líder en vehículos autónomos y robótica en varios mercados internacionales. La transición del enfoque automotriz hacia la robótica representa un cambio de era para Tesla, que despide a los Model S y Model X para abrir paso a un futuro dominado por la inteligencia artificial y la automatización.