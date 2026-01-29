Tecno

Si devuelves llamadas perdidas, cuidado: es un error común que abre la puerta a los estafadores

Contestar directamente llamadas de desconocidos permite a los delincuentes confirmar que el número está activo

Guardar
Algunas llamadas solo buscan que
Algunas llamadas solo buscan que el usuario devuelva el contacto, lo que puede causar cargos inesperados o facilitar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si acostumbras devolver llamadas perdidas de números desconocidos por curiosidad, es aconsejable evitarlo, ya que abre la puerta a estafadores. Según Truecaller, algunas llamadas buscan únicamente que el usuario retome el contacto, lo que puede generar cargos no deseados o dar pie a fraudes más sofisticados.

Antes de devolver una llamada, verifica si el número ha sido reportado como sospechoso.

Además, la plataforma advierte que responder directamente permite a los estafadores confirmar que el número está activo y continuar con sus intentos. Si no reconoces el número, lo más seguro es ignorar la llamada y comprobar su procedencia antes de responder.

Responder confirma a los estafadores
Responder confirma a los estafadores que el número está activo y los anima a insistir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los errores más comunes al recibir estas llamadas sospechosas

Entre los errores más comunes al recibir llamadas sospechosas de números desconocidos se encuentra confiar en comunicaciones que simulan provenir de bancos o entidades oficiales.

El lenguaje formal y los mensajes de urgencia suelen emplearse para presionar y obtener información sensible. Las entidades financieras nunca solicitan claves ni códigos de verificación por teléfono; ante cualquier duda, lo más seguro es cortar la llamada y comunicarse directamente a través de los canales oficiales.

Compartir información personal sin confirmar la identidad del interlocutor es otro riesgo importante. Datos como el DNI, dirección o fecha de nacimiento pueden ser suficientes para cometer fraudes o suplantación de identidad. Nunca proporciones información personal si no iniciaste la llamada o no puedes verificar quién llama.

Un error frecuente es confiar
Un error frecuente es confiar en llamadas que aparentan ser de bancos o entidades oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, no bloquear o reportar números sospechosos permite que los intentos de fraude continúen y afecten a más personas. Bloquear y reportar estos números ayuda a reducir la exposición a estafas y contribuye a alertar a otros usuarios.

Pablo García, responsable de ciberseguridad en TIVIT, resalta la importancia de la educación como primera línea de defensa: “Evitar devolver llamadas a números internacionales, desconfiar de requerimientos urgentes de clave y utilizar canales oficiales son hábitos que pueden detener una estafa”, puntualizó.

Conocer estos errores es fundamental ante el auge de llamadas spam o fraudulentas. En países como Perú, Truecaller reportó que, entre julio y septiembre de 2025, se registraron más de 77 millones de llamadas spam, equivalentes al 29% de las llamadas identificadas en dispositivos con la aplicación.

En Perú, Truecaller detectó más
En Perú, Truecaller detectó más de 77 millones de llamadas spam entre julio y septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En promedio, cada peruano recibe 18 llamadas no deseadas al mes, una frecuencia que ha llevado a que más del 55% de los usuarios evite responder números desconocidos.

Qué son las estafas wangiri

Las estafas wangiri consisten en recibir una llamada perdida de un número internacional o desconocido que corta de inmediato, dejando solo una llamada registrada.

El objetivo es que la persona devuelva la llamada por curiosidad o preocupación. Al hacerlo, la llamada se dirige a líneas de tarificación especial o servicios de alto costo, lo que genera cargos elevados para el usuario.

Las estafas wangiri ocurren cuando
Las estafas wangiri ocurren cuando se recibe una llamada perdida de un número internacional o desconocido que corta enseguida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del perjuicio económico, algunas variantes buscan obtener información personal o datos bancarios durante la comunicación. Este tipo de fraude es frecuente y suele aprovechar el desconocimiento o la urgencia del destinatario.

Cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Android

El proceso para bloquear llamadas de números desconocidos en un celular Android es el siguiente:

  1. Abre la app de Teléfono.
  2. Presiona Más.
  3. Selecciona ‘Configuración’ y luego ‘Números bloqueados’.
  4. Activa ‘Desconocido’.

Esta acción bloqueará las llamadas de números privados o no identificados. Seguirás recibiendo llamadas de números de teléfono que no estén guardados en tus contactos.

Esta configuración es recomendada si
Esta configuración es recomendada si se desea reducir el spam telefónico. (Apple)

Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en iPhone

Para silenciar llamadas de números desconocidos en un iPhone se deben seguir estos pasos:

  1. Ve a ‘Configuración’ > ‘Apps’ > ‘Teléfono’.
  2. Desplázate hacia abajo hasta ‘Llamadas’.
  3. Toca ‘Silenciar números de teléfono desconocidos’.
  4. Toca para activar la funcionalidad.

Apple recomienda que antes de activar esta función, asegúrate de tener guardados los contactos que más te interesen. De lo contrario, podrías perderte una llamada importante.

Temas Relacionados

LlamadaEstafaTruecallerTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Spotify estrena el modo WhatsApp: en qué consiste y cómo activarlo

Ahora los usuarios pueden crear grupos de máximo 10 integrantes dentro de la plataforma musical

Spotify estrena el modo WhatsApp:

TikTok: usuarios abandonan la red social en Estados Unidos tras cambios en su política de privacidad

Numerosas publicaciones pusieron en duda la cantidad de datos que la plataforma podría recolectar, incluyendo información sobre el estado migratorio

TikTok: usuarios abandonan la red

Ni los autos ni los robots: este es el negocio más rentable de Tesla, la empresa de Elon Musk

La división de baterías y almacenamiento energético permitió a Tesla compensar la caída de sus beneficios por la baja en sus ventas

Ni los autos ni los

Pagos digitales empresariales en Colombia rompen récord y superan los USD 45 millones

El auge de los pagos digitales en el país sudamericano se ve impulsado por plataformas como Bre‑B, que a finales de 2025 ya acumulaba más de 260 millones de transacciones

Pagos digitales empresariales en Colombia

Steve Jobs predijo el éxito del iPhone en una entrevista con Playboy dos décadas antes de lanzarlo

El cofundador de Apple anticipó que los ordenadores conectados transformarían la comunicación, una predicción que el iPhone materializó al integrar tecnología táctil y acceso a internet en un solo dispositivo

Steve Jobs predijo el éxito
DEPORTES
Morgan Riddle, la influencer y

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

TELESHOW
Todo listo para Kidzapalooza 2026:

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

INFOBAE AMÉRICA

Dave Mustaine reveló por qué

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros