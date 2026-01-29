Si devuelves llamadas perdidas, cuidado: es un error común que abre la puerta a los estafadores

Si acostumbras devolver llamadas perdidas de números desconocidos por curiosidad, es aconsejable evitarlo, ya que abre la puerta a estafadores. Según Truecaller, algunas llamadas buscan únicamente que el usuario retome el contacto, lo que puede generar cargos no deseados o dar pie a fraudes más sofisticados.
Antes de devolver una llamada, verifica si el número ha sido reportado como sospechoso.
Además, la plataforma advierte que responder directamente permite a los estafadores confirmar que el número está activo y continuar con sus intentos. Si no reconoces el número, lo más seguro es ignorar la llamada y comprobar su procedencia antes de responder.
Cuáles son los errores más comunes al recibir estas llamadas sospechosas
Entre los errores más comunes al recibir llamadas sospechosas de números desconocidos se encuentra confiar en comunicaciones que simulan provenir de bancos o entidades oficiales.
El lenguaje formal y los mensajes de urgencia suelen emplearse para presionar y obtener información sensible. Las entidades financieras nunca solicitan claves ni códigos de verificación por teléfono; ante cualquier duda, lo más seguro es cortar la llamada y comunicarse directamente a través de los canales oficiales.
Compartir información personal sin confirmar la identidad del interlocutor es otro riesgo importante. Datos como el DNI, dirección o fecha de nacimiento pueden ser suficientes para cometer fraudes o suplantación de identidad. Nunca proporciones información personal si no iniciaste la llamada o no puedes verificar quién llama.
Además, no bloquear o reportar números sospechosos permite que los intentos de fraude continúen y afecten a más personas. Bloquear y reportar estos números ayuda a reducir la exposición a estafas y contribuye a alertar a otros usuarios.
Pablo García, responsable de ciberseguridad en TIVIT, resalta la importancia de la educación como primera línea de defensa: “Evitar devolver llamadas a números internacionales, desconfiar de requerimientos urgentes de clave y utilizar canales oficiales son hábitos que pueden detener una estafa”, puntualizó.
Conocer estos errores es fundamental ante el auge de llamadas spam o fraudulentas. En países como Perú, Truecaller reportó que, entre julio y septiembre de 2025, se registraron más de 77 millones de llamadas spam, equivalentes al 29% de las llamadas identificadas en dispositivos con la aplicación.
En promedio, cada peruano recibe 18 llamadas no deseadas al mes, una frecuencia que ha llevado a que más del 55% de los usuarios evite responder números desconocidos.
Qué son las estafas wangiri
Las estafas wangiri consisten en recibir una llamada perdida de un número internacional o desconocido que corta de inmediato, dejando solo una llamada registrada.
El objetivo es que la persona devuelva la llamada por curiosidad o preocupación. Al hacerlo, la llamada se dirige a líneas de tarificación especial o servicios de alto costo, lo que genera cargos elevados para el usuario.
Además del perjuicio económico, algunas variantes buscan obtener información personal o datos bancarios durante la comunicación. Este tipo de fraude es frecuente y suele aprovechar el desconocimiento o la urgencia del destinatario.
Cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Android
El proceso para bloquear llamadas de números desconocidos en un celular Android es el siguiente:
- Abre la app de Teléfono.
- Presiona Más.
- Selecciona ‘Configuración’ y luego ‘Números bloqueados’.
- Activa ‘Desconocido’.
Esta acción bloqueará las llamadas de números privados o no identificados. Seguirás recibiendo llamadas de números de teléfono que no estén guardados en tus contactos.
Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en iPhone
Para silenciar llamadas de números desconocidos en un iPhone se deben seguir estos pasos:
- Ve a ‘Configuración’ > ‘Apps’ > ‘Teléfono’.
- Desplázate hacia abajo hasta ‘Llamadas’.
- Toca ‘Silenciar números de teléfono desconocidos’.
- Toca para activar la funcionalidad.
Apple recomienda que antes de activar esta función, asegúrate de tener guardados los contactos que más te interesen. De lo contrario, podrías perderte una llamada importante.