Si devuelves llamadas perdidas, cuidado: es un error común que abre la puerta a los estafadores

Algunas llamadas solo buscan que el usuario devuelva el contacto, lo que puede causar cargos inesperados o facilitar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si acostumbras devolver llamadas perdidas de números desconocidos por curiosidad, es aconsejable evitarlo, ya que abre la puerta a estafadores. Según Truecaller, algunas llamadas buscan únicamente que el usuario retome el contacto, lo que puede generar cargos no deseados o dar pie a fraudes más sofisticados.

Antes de devolver una llamada, verifica si el número ha sido reportado como sospechoso.

Además, la plataforma advierte que responder directamente permite a los estafadores confirmar que el número está activo y continuar con sus intentos. Si no reconoces el número, lo más seguro es ignorar la llamada y comprobar su procedencia antes de responder.

Responder confirma a los estafadores que el número está activo y los anima a insistir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los errores más comunes al recibir estas llamadas sospechosas

Entre los errores más comunes al recibir llamadas sospechosas de números desconocidos se encuentra confiar en comunicaciones que simulan provenir de bancos o entidades oficiales.

El lenguaje formal y los mensajes de urgencia suelen emplearse para presionar y obtener información sensible. Las entidades financieras nunca solicitan claves ni códigos de verificación por teléfono; ante cualquier duda, lo más seguro es cortar la llamada y comunicarse directamente a través de los canales oficiales.

Compartir información personal sin confirmar la identidad del interlocutor es otro riesgo importante. Datos como el DNI, dirección o fecha de nacimiento pueden ser suficientes para cometer fraudes o suplantación de identidad. Nunca proporciones información personal si no iniciaste la llamada o no puedes verificar quién llama.

Un error frecuente es confiar en llamadas que aparentan ser de bancos o entidades oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, no bloquear o reportar números sospechosos permite que los intentos de fraude continúen y afecten a más personas. Bloquear y reportar estos números ayuda a reducir la exposición a estafas y contribuye a alertar a otros usuarios.

Pablo García, responsable de ciberseguridad en TIVIT, resalta la importancia de la educación como primera línea de defensa: “Evitar devolver llamadas a números internacionales, desconfiar de requerimientos urgentes de clave y utilizar canales oficiales son hábitos que pueden detener una estafa”, puntualizó.

Conocer estos errores es fundamental ante el auge de llamadas spam o fraudulentas. En países como Perú, Truecaller reportó que, entre julio y septiembre de 2025, se registraron más de 77 millones de llamadas spam, equivalentes al 29% de las llamadas identificadas en dispositivos con la aplicación.

En Perú, Truecaller detectó más de 77 millones de llamadas spam entre julio y septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En promedio, cada peruano recibe 18 llamadas no deseadas al mes, una frecuencia que ha llevado a que más del 55% de los usuarios evite responder números desconocidos.

Qué son las estafas wangiri

Las estafas wangiri consisten en recibir una llamada perdida de un número internacional o desconocido que corta de inmediato, dejando solo una llamada registrada.

El objetivo es que la persona devuelva la llamada por curiosidad o preocupación. Al hacerlo, la llamada se dirige a líneas de tarificación especial o servicios de alto costo, lo que genera cargos elevados para el usuario.

Las estafas wangiri ocurren cuando se recibe una llamada perdida de un número internacional o desconocido que corta enseguida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del perjuicio económico, algunas variantes buscan obtener información personal o datos bancarios durante la comunicación. Este tipo de fraude es frecuente y suele aprovechar el desconocimiento o la urgencia del destinatario.

Cómo bloquear llamadas de números desconocidos en Android

El proceso para bloquear llamadas de números desconocidos en un celular Android es el siguiente:

Abre la app de Teléfono. Presiona Más. Selecciona ‘Configuración’ y luego ‘Números bloqueados’. Activa ‘Desconocido’.

Esta acción bloqueará las llamadas de números privados o no identificados. Seguirás recibiendo llamadas de números de teléfono que no estén guardados en tus contactos.

Esta configuración es recomendada si se desea reducir el spam telefónico. (Apple)

Cómo silenciar llamadas de números desconocidos en iPhone

Para silenciar llamadas de números desconocidos en un iPhone se deben seguir estos pasos:

Ve a ‘Configuración’ > ‘Apps’ > ‘Teléfono’. Desplázate hacia abajo hasta ‘Llamadas’. Toca ‘Silenciar números de teléfono desconocidos’. Toca para activar la funcionalidad.

Apple recomienda que antes de activar esta función, asegúrate de tener guardados los contactos que más te interesen. De lo contrario, podrías perderte una llamada importante.