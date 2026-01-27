Tecno

La palabra que nunca debes decir al recibir una llamada de un número desconocido

Con una simple afirmación, estafadores pueden autorizar transferencias bancarias, contratar servicios o incluso suplantar identidades ante entidades oficiales

Guardar
Una reacción por instinto puede
Una reacción por instinto puede ser la entrada de varios intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responden con un “sí” millones de personas cada día al atender una llamada, sin reparar en las consecuencias que puede acarrear esta simple respuesta. decir “sí” al recibir una llamada de un número desconocido puede abrir la puerta a fraudes y suplantación de identidad.

El peligro radica en la posibilidad de que los ciberdelincuentes graben esa afirmación para utilizarla después en operaciones que requieren autorización verbal.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que la grabación de la voz al decir “sí” puede emplearse para autorizar transacciones bancarias, firmar contratos o incluso falsificar identidades.

Este método, basado en la ingeniería social, demuestra que la voz puede convertirse en una herramienta para los estafadores, quienes manipulan grabaciones para ejecutar fraudes o perjudicar la reputación de sus víctimas.

Cómo comienza este fraude telefónico

Los ciberdelincuentes se hacen pasar
Los ciberdelincuentes se hacen pasar por representantes de entidades confiables y buscan obtener una respuesta afirmativa grabada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude suele iniciar con una llamada inesperada. Los estafadores se hacen pasar por representantes de bancos, empresas de servicios o atención al cliente, aprovechando datos personales básicos que pueden haber obtenido previamente.

El objetivo es generar confianza y lograr que la persona pronuncie la palabra “sí”. En ocasiones, la llamada puede ser aún más sutil: la víctima responde y, tras decir “sí”, no recibe respuesta alguna.

Este silencio puede desconcertar, pero en ese momento la conversación ya ha proporcionado el material necesario al ciberdelincuente, quien graba la voz para usos posteriores.

Por qué los ciberdelincuentes buscan grabar el “sí”

El interés principal de los estafadores en grabar un “sí” radica en la posibilidad de utilizar esa grabación para validar operaciones en nombre de la víctima.

La grabación puede emplearse para
La grabación puede emplearse para autorizar transacciones, firmar contratos o validar la identidad ante servicios bancarios y comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entidades financieras y servicios telefónicos pueden solicitar confirmaciones verbales para activar productos, autorizar transferencias o modificar contratos. La grabación puede insertarse en llamadas reales, simulando la identidad del titular.

El INCIBE ha documentado casos en los que las grabaciones se usan para “darse de alta en servicios bancarios, realizar encuestas o autorizar compras no solicitadas”.

Qué preguntas utilizan los estafadores para obtener el “sí”

Los ciberdelincuentes formulan preguntas diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Algunas frases habituales incluyen “¿Está usted autorizando esta operación?” o “¿Desea recibir más información sobre nuestros servicios?”. El tono suele parecer inocente, pero el objetivo es conseguir que la persona confirme con un “sí” que quedará registrado.

En otros casos, el INCIBE advierte que el estafador permanece en silencio tras obtener la respuesta esperada y finaliza la llamada en pocos segundos.

Los atacantes hacen preguntas para
Los atacantes hacen preguntas para buscar la respuesta afirmativa de su víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interacción puede resultar tan breve que pasa inadvertida, lo que dificulta que la víctima detecte el intento de fraude hasta que se produce algún movimiento sospechoso en sus cuentas o servicios.

Cómo actuar ante las sospechas de que has sido víctima

Ante la sospecha de haber dicho “sí” en una llamada sospechosa, el INCIBE sugiere actuar con rapidez. El primer paso consiste en colgar de inmediato y no aportar más información. Es fundamental no confiar en los datos de contacto que proporciona el supuesto representante, porque suelen ser canales falsos.

Se aconseja llamar directamente al número oficial de la entidad para verificar cualquier información y revisar periódicamente los movimientos bancarios.

Actuar con rapidez y conservar
Actuar con rapidez y conservar la evidencia es clave para minimizar el impacto y facilitar la denuncia ante las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se detecta alguna operación no autorizada, es clave informar al banco y conservar toda la evidencia posible: números de teléfono, grabaciones o mensajes asociados al intento de estafa. Estos registros pueden servir de apoyo en eventuales denuncias ante las autoridades.

De qué forma prevenir este tipo de estafas telefónicas

La principal pauta es evitar responder afirmativamente a preguntas de desconocidos por teléfono, en especial si se percibe presión o urgencia. El INCIBE propone contestar de forma neutral o pedir que la información se envíe por escrito, de modo que la voz no pueda ser utilizada sin consentimiento.

Asimismo, resulta útil bloquear los números sospechosos y mantener actualizados los sistemas de seguridad de las cuentas bancarias y de los dispositivos. La vigilancia y el escepticismo ante solicitudes inesperadas son aliados frente a un tipo de fraude que, por su simplicidad, sigue en aumento.

Temas Relacionados

PalabraLlamadaNúmeroEstafaTransferencias bancariasTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las siete carreras que serán las mejores pagadas, según la IA

Ingeniería en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo de software encabezan el ranking salarial debido a la alta demanda

Las siete carreras que serán

Pagar por usar WhatsApp sin publicidad sería obligatorio: la suscripción que pocos imaginaban

Los anuncios en la aplicación están apareciendo en las secciones sociales como los Estados y Canales

Pagar por usar WhatsApp sin

“La humanidad debe despertar ante los peligros de la IA”, advierte el CEO de Anthropic

Dario Amodei advierte que la humanidad enfrenta riesgos existenciales por la inminente irrupción de la inteligencia artificial avanzada, ante los cuales las instituciones no están listas para responder

“La humanidad debe despertar ante

Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y el uso de celulares en colegios

La regulación limita el uso de plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram para proteger a los adolescentes del ciberacoso y conductas peligrosas en línea

Francia prohíbe las redes sociales

Estos son los cinco lenguajes de programación más populares en 2026 y 46 cursos gratuitos para dominarlos

La programación sigue siendo una de las habilidades más valoradas en el mercado laboral y ahora se puede aprender desde casa

Estos son los cinco lenguajes
DEPORTES
Las bromas de un entrenador

Las bromas de un entrenador de la NHL que mostró una impactante cicatriz en su cabeza: “El otro se ve mucho peor”

El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

San Lorenzo intentará levantar en su visita a Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo

La mansión que Sergio Busquets le vendió a una estrella de la NHL tras su partida del Inter Miami

TELESHOW
Cande Tinelli adelantó imágenes de

Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Susana Giménez se prepara para celebrar su cumpleaños número 82: todos los detalles

Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum, verano pleno en Punta del Este junto a su hija

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Panamá toma

El Gobierno de Panamá toma distancia de un segundo viaje de diputados a Taiwán

La UE manifestó su respaldo al proyecto de Francia de prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Baracoa, la ciudad que mantiene viva la admiración de Cristóbal Colón

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

En espejo con los Oscar, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Sinners’ lideran las nominaciones a los Premios BAFTA