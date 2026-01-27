La palabra que nunca debes decir al recibir una llamada de un número desconocido

Una reacción por instinto puede ser la entrada de varios intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responden con un “sí” millones de personas cada día al atender una llamada, sin reparar en las consecuencias que puede acarrear esta simple respuesta. decir “sí” al recibir una llamada de un número desconocido puede abrir la puerta a fraudes y suplantación de identidad.

El peligro radica en la posibilidad de que los ciberdelincuentes graben esa afirmación para utilizarla después en operaciones que requieren autorización verbal.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que la grabación de la voz al decir “sí” puede emplearse para autorizar transacciones bancarias, firmar contratos o incluso falsificar identidades.

Este método, basado en la ingeniería social, demuestra que la voz puede convertirse en una herramienta para los estafadores, quienes manipulan grabaciones para ejecutar fraudes o perjudicar la reputación de sus víctimas.

Cómo comienza este fraude telefónico

El fraude suele iniciar con una llamada inesperada. Los estafadores se hacen pasar por representantes de bancos, empresas de servicios o atención al cliente, aprovechando datos personales básicos que pueden haber obtenido previamente.

El objetivo es generar confianza y lograr que la persona pronuncie la palabra “sí”. En ocasiones, la llamada puede ser aún más sutil: la víctima responde y, tras decir “sí”, no recibe respuesta alguna.

Este silencio puede desconcertar, pero en ese momento la conversación ya ha proporcionado el material necesario al ciberdelincuente, quien graba la voz para usos posteriores.

Por qué los ciberdelincuentes buscan grabar el “sí”

El interés principal de los estafadores en grabar un “sí” radica en la posibilidad de utilizar esa grabación para validar operaciones en nombre de la víctima.

Entidades financieras y servicios telefónicos pueden solicitar confirmaciones verbales para activar productos, autorizar transferencias o modificar contratos. La grabación puede insertarse en llamadas reales, simulando la identidad del titular.

El INCIBE ha documentado casos en los que las grabaciones se usan para “darse de alta en servicios bancarios, realizar encuestas o autorizar compras no solicitadas”.

Qué preguntas utilizan los estafadores para obtener el “sí”

Los ciberdelincuentes formulan preguntas diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Algunas frases habituales incluyen “¿Está usted autorizando esta operación?” o “¿Desea recibir más información sobre nuestros servicios?”. El tono suele parecer inocente, pero el objetivo es conseguir que la persona confirme con un “sí” que quedará registrado.

En otros casos, el INCIBE advierte que el estafador permanece en silencio tras obtener la respuesta esperada y finaliza la llamada en pocos segundos.

La interacción puede resultar tan breve que pasa inadvertida, lo que dificulta que la víctima detecte el intento de fraude hasta que se produce algún movimiento sospechoso en sus cuentas o servicios.

Cómo actuar ante las sospechas de que has sido víctima

Ante la sospecha de haber dicho “sí” en una llamada sospechosa, el INCIBE sugiere actuar con rapidez. El primer paso consiste en colgar de inmediato y no aportar más información. Es fundamental no confiar en los datos de contacto que proporciona el supuesto representante, porque suelen ser canales falsos.

Se aconseja llamar directamente al número oficial de la entidad para verificar cualquier información y revisar periódicamente los movimientos bancarios.

Si se detecta alguna operación no autorizada, es clave informar al banco y conservar toda la evidencia posible: números de teléfono, grabaciones o mensajes asociados al intento de estafa. Estos registros pueden servir de apoyo en eventuales denuncias ante las autoridades.

De qué forma prevenir este tipo de estafas telefónicas

La principal pauta es evitar responder afirmativamente a preguntas de desconocidos por teléfono, en especial si se percibe presión o urgencia. El INCIBE propone contestar de forma neutral o pedir que la información se envíe por escrito, de modo que la voz no pueda ser utilizada sin consentimiento.

Asimismo, resulta útil bloquear los números sospechosos y mantener actualizados los sistemas de seguridad de las cuentas bancarias y de los dispositivos. La vigilancia y el escepticismo ante solicitudes inesperadas son aliados frente a un tipo de fraude que, por su simplicidad, sigue en aumento.