Tecno

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: “La IA no es creativa” y esa es la ventaja de los humanos, por ahora

Para el directivo, esta es la clave que hoy diferencia a los buenos cientificos en el mudndo real

Guardar
Demis Hassabis afirma que la
Demis Hassabis afirma que la creatividad genuina sigue siendo una frontera inalcanzable para la inteligencia artificial según Google DeepMind.

Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind y premio Nobel de Química, marcó un límite muy claro sobre lo que puede ofrecer una inteligencia artificial frente a un humano en el campo científico: la creatividad.

En el Google DeepMind: The Podcast, el directivo aseguró que, pese a sus avances, la IA sigue sin alcanzar el umbral de la creatividad genuina, lo que marca una frontera clara entre la máquina y el auténtico talento científico.

Cuál es el rasgo diferencial entre humanos e IA

Hassabis considera que la creatividad es la diferencia esencial entre un científico sobresaliente y uno simplemente competente. Según su visión, “la IA no es creativa”.

Para él, la creatividad implica la generación de nuevas ideas, conjeturas y teorías, algo que las máquinas aún no logran. “La IA actual no tiene verdadera creatividad, en el sentido de que aún no es capaz de plantear nuevas conjeturas o hipótesis. Quizás pueda demostrar algo que se le plantee, pero no es capaz de generar por sí misma una idea o teoría nueva”, aseguró.

Demis Hassabis anticipa una nueva
Demis Hassabis anticipa una nueva era dorada de la ciencia si la IA logra igualar la creatividad humana, aunque este salto decisivo aún pertenece a las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo destaca que muchos de los grandes avances científicos de la historia han surgido de intuiciones, conexiones inesperadas y saltos imaginativos que la IA todavía no puede emular. Los sistemas actuales, aunque sofisticados, carecen de la flexibilidad y la capacidad de razonamiento necesarias para establecer analogías o detectar patrones entre áreas dispares del conocimiento.

AlphaFold, un ejemplo del potencial de la IA con humanos

El propio Hassabis lideró el desarrollo de AlphaFold, una inteligencia artificial capaz de predecir la estructura tridimensional de proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos, lo que ha supuesto un salto para la biología molecular.

Sin embargo, el científico opina que la rápida comercialización de la IA puede afectar el rigor científico. “Si hubiera dependido de mí, habríamos dejado la IA en el laboratorio más tiempo. El enfoque científico más puro habría sido tomarse las cosas con más calma para seguir avanzando gradualmente hacia la inteligencia artificial general (IAG) prestando mucha atención a cada paso y a los aspectos de seguridad”, expresó.

Hassabis reconoce el potencial de la IA para acelerar descubrimientos en numerosas áreas, como la salud humana, el diseño de materiales o la predicción meteorológica.

Para Demis Hassabis, la diferencia
Para Demis Hassabis, la diferencia entre un buen científico y uno sobresaliente reside en la creatividad, dominio aún exclusivo del ser humano. REUTERS/Denis Balibouse

Sin embargo, insiste en que se ha generado una carrera frenética entre empresas y países, lo que puede poner en riesgo la calidad y la seguridad del desarrollo tecnológico.

Los límites creativos de la inteligencia artificial

A pesar de los avances, Hassabis subraya que la inteligencia artificial aún no puede crear conocimiento completamente nuevo. Pone como ejemplo el caso de AlphaGo, el sistema que derrotó al campeón mundial del juego de Go e inventó estrategias inéditas.

Según él, “¿puede un sistema de IA crear un juego tan elegante, tan satisfactorio y tan estéticamente bello como el Go, y no solo una nueva estrategia? Y la respuesta a esas preguntas, por el momento, es no”. Esta limitación, señala, marca la distancia que separa a la IA de una verdadera inteligencia general.

La creatividad, en opinión de Hassabis, implica una forma de razonamiento y pensamiento que las máquinas aún no alcanzan. “Siempre digo que lo que diferencia a un gran científico de un buen científico es que ambos son muy competentes técnicamente, por supuesto, pero el gran científico es más creativo”, destacó.

El debate sobre la seguridad
El debate sobre la seguridad y la calidad en el desarrollo de IA crece ante la competencia entre empresas y países por la supremacía tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su juicio, la capacidad de ver patrones o analogías entre disciplinas diversas es lo que permite a los científicos avanzar más allá de lo que se considera posible.

De cara al futuro, Hassabis se muestra cauteloso pero esperanzado sobre el papel de la IA en la ciencia. Si se logra alcanzar la inteligencia artificial general en la próxima década, sostiene que podría iniciarse “una nueva era dorada de la ciencia, en una especie de nuevo renacimiento”. Sin embargo, hasta que la IA no logre igualar la creatividad y el razonamiento humano, el salto definitivo seguirá siendo patrimonio de las personas.

En el escenario actual, la creatividad se mantiene como el último bastión de la inteligencia humana frente a las máquinas, y es allí donde los científicos continúan encontrando su mayor fortaleza.

Temas Relacionados

Demis HassabisGoogle DeepMindInteligencia artificialCienciaCientíficosEmpleoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este es Hobbs W1, el robot humanoide femenino con IA que trabaja en hoteles y hospitales

Su diseño incluye rostro expresivo, brazos articulados, navegación autónoma e inteligencia artificial capaz de interactuar y guiar al público durante su visita a un lugar público

Este es Hobbs W1, el

Adiós a los formularios y las reservas manuales: la IA de Google Chrome ahora navega y compra por ti

La herramienta, impulsada por Gemini 3, busca llevar los agentes de inteligencia artificial al uso cotidiano de millones de personas

Adiós a los formularios y

Apple le gana a Hollywood con los derechos de Cosmere de Brandon Sanderson: es histórico

La plataforma cerró un acuerdo con Brandon Sanderson para adaptar su universo literario, con el autor como productor ejecutivo

Apple le gana a Hollywood

Juegos clásicos de Disney están de regreso en esta colección para Nintendo Switch 2

En total son ocho juegos que marcaron la infancia de muchos en NES y SuperNintendo

Juegos clásicos de Disney están

Nunca escriba el PIN de su tarjeta de débito o crédito en estos dos lugares: sus cuentas pueden quedar expuestas

El PIN es la principal barrera de seguridad de las tarjetas y escribirlo en lugares inseguros expone directamente el dinero del usuario

Nunca escriba el PIN de
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Christian Petersen habló a fondo

Christian Petersen habló a fondo de la excursión al Lanín que casi le cuesta la vida: “Quizás me puse muy al límite”

Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

INFOBAE AMÉRICA

Fraude y escándalo de impacto

Fraude y escándalo de impacto político y judicial en Brasil: quién es quién en el caso Banco Master

La enigmática y polémica historia de la colección mexicana Gelman

Iglesia Católica panameña establece comisión independiente sobre casos de abuso entre 2001 y 2025

La humanidad vuelve a la Luna: tras 54 años, la misión Artemis II inicia una nueva era en la conquista espacial

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán