Decir “sí” al contestar una llamada de un número desconocido aumenta el riesgo de fraudes: por qué

Los ciberdelincuentes se aprovechan del instinto de las personas de contestar con frases cortas cada comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decir “sí” al contestar una llamada de un número desconocido puede aumentar el riesgo de fraudes y suplantación de identidad, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

Bajo una apariencia de rutina, esta respuesta puede ser grabada y aprovechada por estafadores para obtener autorizaciones o acceder a servicios en nombre de la víctima.

Los ciberdelincuentes emplean este método para capturar la voz de la persona y utilizarla en autorizaciones de operaciones bancarias, contratos o altas en servicios. La grabación puede manipularse y emplearse como evidencia en situaciones que comprometan la reputación del afectado.

Cómo opera el fraude del “sí” telefónico

Los estafadores buscan grabar la voz de la víctima para utilizarla en operaciones fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema inicia con la llamada de un desconocido, que puede presentarse como representante de un banco, empresa de servicios o atención al cliente.

Los estafadores desarrollan técnicas de ingeniería social, mencionando datos personales básicos o refiriéndose a supuestas operaciones recientes para generar confianza en la víctima.

Una vez lograda la interacción, el estafador formula preguntas diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Suele utilizar frases como “¿Está usted autorizando transacciones en este momento?” o “¿Está de acuerdo en recibir actualizaciones de nuestros servicios?”.

Además, en otras ocasiones, la persona recibe la llamada y, tras responder “sí”, no obtiene ninguna reacción del interlocutor, quien cuelga sin establecer diálogo. El objetivo es grabar la voz diciendo “sí”, acción que puede llevarse a cabo mediante aplicaciones especializadas.

Para qué utilizan los estafadores la grabación de la voz de la víctima

La voz registrada se emplea para autorizar transacciones y acceder a servicios sin consentimiento del titular y afectando su vida financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grabación de la respuesta afirmativa se transforma en una herramienta de suplantación. El estafador puede intentar utilizarla para darse de alta en servicios bancarios, autorizar operaciones o incluso responder encuestas en nombre de la víctima.

El INCIBE señala que la grabación puede presentarse ante entidades financieras como confirmación de identidad, aprovechando sistemas que reconocen la voz como método de autenticación.

También, la manipulación de grabaciones permite a los ciberdelincuentes construir pruebas falsas en situaciones legales o comerciales. La sofisticación de los software de edición de audio posibilita modificar grabaciones para fabricar diálogos inexistentes o respuestas a preguntas nunca formuladas.

Por esta razón, la rapidez con la que se detectan estos fraudes es fundamental. La víctima suele advertir la situación cuando recibe notificaciones de movimientos no autorizados o cuando entidades legítimas contactan para verificar operaciones sospechosas

Qué señales pueden alertar sobre una posible estafa durante una llamada

El silencio tras la respuesta o la falta de diálogo posterior son indicadores de posibles intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen indicadores que pueden advertir sobre la naturaleza fraudulenta de una llamada. INCIBE señala que el silencio tras la respuesta afirmativa o la ausencia de interacción posterior son señales de alerta.

En algunos casos, el desconocido cuelga inmediatamente después de obtener el “sí”, sin continuar la conversación. Además, la insistencia en obtener respuestas afirmativas a preguntas genéricas debe levantar sospechas en el receptor.

Otras señales son el uso de números desconocidos, la urgencia en la solicitud de datos personales o la falta de verificación de la identidad del interlocutor son también factores a considerar.

Cómo actuar ante la sospecha de haber caído en este tipo de fraude

Se deben revisar las cuentas personales y financieras y ver si hay movimientos extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción inmediata ante la sospecha de haber sido grabado en una llamada fraudulenta es crucial para minimizar el daño. INCIBE sugiere mantener la calma, colgar la llamada y evitar proporcionar información adicional.

Es fundamental verificar la legitimidad de la llamada contactando directamente a la entidad supuestamente involucrada mediante canales oficiales, nunca utilizando los datos facilitados por el presunto estafador.

Asimismo, el monitoreo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito permite detectar movimientos inusuales. Ante cualquier transacción no autorizada, se debe informar de inmediato al banco o proveedor de servicios.

Se debe conservar registros como números telefónicos, correos electrónicos o grabaciones puede facilitar la denuncia ante las autoridades y respaldar posibles reclamaciones futuras. Actuar con rapidez ayuda a limitar el impacto de este tipo de fraudes y evitar consecuencias mayores.