Cuidado con tu billetera digital: el ajuste que debes desactivar ya para evitar robos

La conexión automática a redes abiertas puede comprometer contraseñas, cuentas y datos financieros; desactivar esta función y evitar operaciones bancarias en WiFi públicas es esencial

Desactivar la conexión automática a WiFi: el consejo clave para proteger billeteras digitales y datos bancarios

En un mundo cada vez más conectado, la comodidad de las redes WiFi públicas puede convertirse en un riesgo silencioso para tus finanzas y tu información personal.

Autoridades como la Policía Nacional de España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han advertido que dejar activada la opción de conectarse automáticamente a redes WiFi cercanas expone a los usuarios a ataques informáticos y fraudes, especialmente cuando utilizan billeteras digitales o aplicaciones bancarias desde el móvil.

El peligro aumenta al salir de casa: tu dispositivo puede conectarse sin que lo notes a una red pública o desconocida, abriendo la puerta a ciberdelincuentes que buscan interceptar datos sensibles. El ajuste de conexión automática, presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes, resulta especialmente riesgoso cuando se realizan transferencias, compras o retiros desde una billetera digital.

Billeteras digitales en peligro: la conexión automática a WiFi expone tus finanzas a ciberataques

Por qué son peligrosas las redes WiFi públicas

Conectarse a una red abierta suele parecer una solución práctica cuando se acaban los datos móviles, pero estas redes son el escenario ideal para ataques informáticos. Los ciberdelincuentes pueden crear puntos de acceso falsos que imitan los nombres de cafeterías, aeropuertos o bibliotecas, engañando a los usuarios y capturando toda la información que circula por el dispositivo.

Una vez conectado a una red fraudulenta, cualquier dato transmitido (desde contraseñas hasta números de tarjeta) puede ser interceptado. A menudo, el usuario no detecta ningún síntoma de que su dispositivo está comprometido, lo que facilita la tarea a los atacantes.

Ajuste clave: desactiva la conexión automática a redes WiFi

El primer paso para proteger tu billetera digital y tus datos bancarios es desactivar la función que permite conectarse automáticamente a cualquier red WiFi disponible.

Esta opción, que viene activada por defecto en muchos teléfonos, puede hacer que el móvil se conecte a redes abiertas sin que el usuario lo advierta, quedando vulnerable a interceptaciones o ataques de malware.

A medida que crecen las transferencias y compras digitales, los expertos insisten en priorizar redes de confianza, evitar operaciones bancarias en WiFi públicas y revisar la configuración del móvil para prevenir ciberataques

Para desactivar este ajuste, accede a la configuración de WiFi de tu dispositivo y desmarca la opción representada por el símbolo del WiFi. Así, el teléfono no se conectará a ninguna red pública.

Nunca hagas operaciones bancarias en redes públicas

El consejo principal de expertos y organismos de ciberseguridad es evitar realizar compras, transferencias o cualquier movimiento en cuentas bancarias mientras estés conectado a una red WiFi abierta. Estas actividades deben reservarse para conexiones de confianza, como el WiFi de tu hogar o tu red de datos móviles.

En redes públicas, los atacantes pueden emplear programas especializados para captar contraseñas, números de cuenta y otros datos sensibles. Esta información puede ser vendida en la web o utilizada para cometer fraudes que impactan directamente en tu economía y privacidad.

Conectarse a una red pública también facilita la instalación de malware sin intervención del usuario. Este software malicioso puede infiltrarse en el dispositivo a través de vulnerabilidades del sistema o configuraciones inseguras de la red, permitiendo el robo de información o el control remoto del teléfono.

Seguridad digital ante el auge de billeteras móviles: el peligro del WiFi automático y las mejores prácticas

La mejor defensa es mantener el sistema operativo del móvil y las aplicaciones siempre actualizadas, evitar redes públicas salvo que sea imprescindible y, sobre todo, desconectar la conexión automática a WiFi para que el dispositivo no se exponga sin que lo sepas.

A medida que las billeteras digitales y las aplicaciones bancarias ganan protagonismo en la vida cotidiana, los hábitos de seguridad deben adaptarse a nuevas amenazas. Los usuarios deben asumir un papel activo en la protección de sus finanzas, evitando riesgos innecesarios y revisando con frecuencia los ajustes de sus dispositivos.

Desactivar la conexión automática a redes WiFi es una medida sencilla, pero esencial, para blindar tu billetera digital y mantener tus datos a salvo de ciberataques y robos digitales.

