Cuidado con las páginas de eventos: así usan los hackers la IA para estafarte este 2026

La inteligencia artificial automatiza fraudes en la venta de entradas y la creación de contenidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria del entretenimiento se prepara para un escenario en el que los fraudes, las filtraciones y los ciberataques aumentarán de la mano de la inteligencia artificial. Procesos esenciales como la venta de entradas, la creación y la distribución de contenidos ya están siendo transformados por estas tecnologías, lo que incrementa la exposición a nuevas amenazas.

Así lo ha señalado el último informe de ciberseguridad de Kaspersky, que logró identificar a la IA como un factor clave en la evolución de los riesgos para estudios, plataformas y usuarios.

De acuerdo con el informe, la creciente dependencia de sistemas basados en inteligencia artificial convierte a estas tecnologías en infraestructuras críticas para el sector.

Expertos advierten que los bots y sistemas inteligentes permiten desde la manipulación de precios hasta la generación de materiales inapropiados, obligando a estudios y plataformas a reforzar sus defensas tecnológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fallo, abuso o ataque ya no solo tiene consecuencias técnicas, también económicas, legales y reputacionales, especialmente en un contexto de estrenos globales, transmisiones en directo y audiencias masivas.

Cuáles son los riesgos digitales causados por la IA

Fueron identificadas cinco áreas principales de vulnerabilidad asociadas a la expansión de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento. El documento subrayó que estos desafíos afectan a toda la cadena de valor y requieren atención urgente.

Venta de entradas y bots: manipulación automatizada

El uso de inteligencia artificial permite ajustar precios de entradas con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, también ofrece nuevas herramientas a los revendedores, que pueden emplear bots para detectar eventos de alta demanda y modificar precios de reventa casi al instante.

Incluso cuando los artistas mantienen precios fijos, los mercados secundarios pueden experimentar aumentos automáticos, reduciendo el acceso legítimo del público.

Efectos visuales en la nube: proveedores externos bajo amenaza

El crecimiento del uso de plataformas de IA en la nube para generar efectos visuales incrementa la dependencia de proveedores externos y profesionales independientes. Esto amplía los puntos de vulnerabilidad.

El reporte identifica cinco focos clave de vulnerabilidad, impulsando a la industria a adoptar inventarios de IA, mejores prácticas de ciberseguridad y un mayor cumplimiento regulatorio para proteger activos y audiencias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atacantes pueden acceder a sistemas de renderizado o herramientas de terceros para obtener escenas o episodios antes del lanzamiento, sin comprometer directamente los servidores de los grandes estudios.

Redes de distribución: objetivo de ciberataques

Las redes de distribución de contenidos almacenan materiales valiosos como episodios inéditos, películas terminadas o transmisiones en vivo. Los atacantes emplean inteligencia artificial para analizar estas redes, localizar archivos sensibles y detectar accesos insuficientemente protegidos.

Un solo incidente puede afectar múltiples títulos o permitir la inserción de código malicioso en emisiones oficiales.

Videojuegos: generación de contenidos y riesgos para la privacidad

De acuerdo con el equipo de Kaspersky, los usuarios exploran formas de sortear las restricciones de las herramientas de IA para crear personajes, modificar juegos o incorporar materiales inapropiados.

Si los datos empleados para entrenar los modelos no cuentan con controles adecuados, la IA podría producir contenidos con información personal sensible, exponiendo a empresas y jugadores a nuevos riesgos.

Inteligencia artificial y ciberseguridad: desafíos y recomendaciones para la industria del entretenimiento - (Foto: Imagen ilustrativa)

Regulación y transparencia: nuevas exigencias para el sector

Las regulaciones que se están implementando obligarán a las empresas a ser más transparentes sobre los contenidos generados con IA y sobre el consentimiento y las licencias para entrenar modelos con obras protegidas por derechos de autor. Esto forzará la creación de nuevos roles y procesos internos para supervisar el uso de IA tanto en la actividad creativa como comercial.

Recomendaciones para minimizar los riesgos en ciberseguridad

Expertos en seguridad informática han sugerido que las compañías del sector realicen un inventario y mapeo detallado del uso de inteligencia artificial a lo largo de toda la cadena de valor. Esta información debe integrarse en los modelos de amenaza y evaluaciones periódicas de riesgo.

Capacitar continuamente a los empleados en ciberseguridad, reforzando los conocimientos sobre riesgos relacionados con la IA y estableciendo controles claros sobre los accesos a recursos digitales según el rol y las necesidades operativas.

También plantea la necesidad de revisar la arquitectura de las redes de distribución y desplegar sistemas para detectar anomalías en tráfico y accesos, incluso cuando se trate de proveedores tradicionales.

De acuerdo con el análisis de la compañía, estudios, plataformas y titulares de derechos deben considerar tanto los sistemas de IA como los datos que los alimentan como parte de su superficie crítica de ataque, y no solo como herramientas creativas o de optimización.