Cuatro trucos para eliminar el mal olor del aire acondicionado

Este problema en el electrodoméstico, ocasionado por bacterias y hongos, suele estar relacionado con la acumulación de polvo, humedad y fallos en el desagüe

El mantenimiento regular y la limpieza de los componentes internos son esenciales para evitar la aparición de olores extraños en sistemas de climatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de mal olor en el aire acondicionado es una de las molestias más habituales en espacios cerrados, ya sea en viviendas o en oficinas. Este fenómeno se origina por la acumulación de polvo, la falta de limpieza y fallos en el sistema de desagüe, situaciones que afectan la calidad del aire y el bienestar.

El impacto de este problema trasciende el mero confort. La proliferación de microorganismos en las unidades de aire acondicionado puede incidir en la salud de los ocupantes, sobre todo cuando el mantenimiento resulta insuficiente.

Por esta razón, la limpieza deficiente y los filtros deteriorados son factores clave en la difusión de estos olores, que pueden extenderse por todo el inmueble.

Qué responsabilidad tienen los filtros en la generación de malos olores

Los filtros sucios o deteriorados pueden convertirse en focos de polvo y microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de los filtros es determinante en la calidad del aire suministrado. Cuando estos componentes carecen de mantenimiento o presentan desgaste, se convierten en reservorios de polvo, bacterias y otras partículas.

Cada vez que el aire acondicionado se activa, esas sustancias se dispersan por el ambiente, generando olores que tienden a recordar al vinagre o a la humedad. Esta situación se agrava si la limpieza de los filtros no se realiza con la frecuencia sugerida.

En este sentido, los especialistas sugieren limpiar los filtros cada dos semanas durante los meses fríos y una vez por semana en verano. Para ello, se debe utilizar agua caliente y jabón neutro, asegurando un secado completo antes de reinstalarlos.

Por qué la limpieza de la unidad interior del aire acondicionado es esencial

La acumulación de residuos en la unidad interior favorece la aparición de bacterias y hongos, factores directamente relacionados con la emisión de olores desagradables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La unidad interior del aire acondicionado acumula suciedad con facilidad, tanto en superficies visibles como en componentes internos. El polvo y las partículas aspiradas desde el exterior tienden a depositarse en zonas de difícil acceso, lo que propicia la aparición de olores desagradables.

El aire acondicionado actúa como vehículo de contaminantes, distribuyéndolos por todo el espacio y afectando a todos los ocupantes. Por este motivo, la limpieza regular de la unidad interior ayuda a eliminar los residuos que sirven de alimento a bacterias y hongos.

Para realizar este procedimiento, se debe apagar el aparato, desmontar las piezas móviles y utilizar un paño húmedo o un cepillo suave para retirar el polvo acumulado.

Es importante evitar productos abrasivos que puedan dañar los materiales y siempre asegurarse de que todas las partes estén completamente secas antes de volver a ensamblarlas.

Qué rol tiene el sistema de desagüe del aire acondicionado

La revisión del sistema de desagüe debe hacerla un profesional. (Foto: Imagen ilustrativa)

El sistema de desagüe cumple una función clave en el funcionamiento del aire acondicionado, porque se encarga de evacuar el agua generada por la condensación.

Cuando este sistema falla o la bandeja de condensados pierde eficacia, la retención de humedad en el interior del aparato facilita la formación de moho y la proliferación de microorganismos. Este proceso favorece la descomposición y el surgimiento de olores persistentes, con potencial impacto en la salud de los usuarios.

La inspección y desinfección periódica del sistema de desagüe resultan esenciales para eliminar las causas principales de los malos olores. Para ello, se recomienda revisar la bandeja de condensados y asegurarse de que no existan obstrucciones en las tuberías.

En caso de detectar acumulaciones o residuos, conviene limpiar la zona con productos específicos que no dañen el material del electrodoméstico.

Cuál es la mejor forma de limpiar la unidad exterior del aire acondicionado

El polvo y la suciedad en la unidad exterior pueden afectar tanto el rendimiento del aire acondicionado como la calidad del aire en los espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La unidad exterior del aire acondicionado, aunque menos visible, requiere un cuidado similar al de las partes internas. El polvo, la suciedad y otros residuos ambientales pueden acumularse en la batería y afectar el rendimiento general del aparato.

La limpieza de este componente contribuye a optimizar la eficiencia y evitar la propagación de olores hacia el interior. Para limpiar la unidad exterior, se debe utilizar aire a presión o cepillos de cerdas suaves, siempre con precaución para no dañar los componentes sensibles.

El acceso a la batería debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y, en caso de duda, es aconsejable recurrir a un servicio técnico autorizado.

