Juegos gratis PS5 2026: la lista definitiva de los mejores títulos para descargar ya

Los mejores juegos gratuitos de PlayStation 5 en 2026: calidad y variedad sin coste para todos los jugadores

Los juegos gratuitos en PlayStation 5 han dado un salto de calidad en los últimos años, pasando de ser simples demos a ofrecer experiencias completas que rivalizan con muchos lanzamientos de pago.

Hoy, la consola de Sony cuenta con un catálogo free-to-play tan variado que cualquier jugador puede encontrar opciones atractivas sin gastar ni un solo euro.

Desde shooters competitivos y RPGs de mundo abierto hasta simuladores sociales y plataformas llenas de humor, la PS5 reúne propuestas para todos los gustos.

A continuación se repasarán los mejores juegos gratis para este inicio de año, organizados por géneros, con el objetivo de facilitarte la búsqueda y ayudarte a descubrir títulos que te engancharán durante horas.

Ya seas veterano de la consola o estrenando tu primera PS5, aquí tienes la guía imprescindible para aprovechar al máximo el catálogo gratuito de 2026

Cuáles son los Shooters y Battle Royale gratuitos en PS5

Los shooters y battle royale se han consolidado como una de las categorías más populares. Fortnite lidera este segmento, transformándose en una plataforma de eventos, modos creativos y experiencias diseñadas por la comunidad.

Otros referentes son Valorant, con su enfoque táctico y de precisión, y Apex Legends, que apuesta por la velocidad, el trabajo en equipo y las habilidades de cada personaje.

Tampoco faltan alternativas como Call of Duty: Warzone, más realista y competitivo, o clásicos de supervivencia como PUBG: Battlegrounds. Opciones como Overwatch 2, Battlefield Redsec y The Finals ofrecen combates intensos, escenarios destructibles y cooperación al máximo nivel.

Videojuegos de RPGs y acción para PlayStation

El rol y la acción están muy presentes en el catálogo free-to-play. Genshin Impact destaca por su mundo abierto, su apartado artístico y la constante actualización de contenido. Para quienes buscan combates rápidos y una estética inspirada en la mitología asiática, Where Winds Meet es una gran opción.

PS5 amplía su oferta gratuita: shooters, rol, deportes y plataformas para cientos de horas de diversión

Zenless Zone Zero y Infinity Nikki apuestan por experiencias urbanas, exploración y personalización, mientras que Warframe y Destiny 2 ofrecen acción cooperativa en entornos de ciencia ficción, ideales tanto para jugar solo como en grupo.

Títulos gratuitos de conducción y deportes en PS5

En deportes y conducción, la PS5 cuenta con títulos adictivos y accesibles. Rocket League mezcla fútbol y coches, garantizando partidas rápidas y competitivas. Disney Speedstorm apuesta por carreras arcade para todos los públicos, y My First Gran Turismo sirve de introducción al realismo en la saga de simuladores.

Para los amantes del skate, Skate regresa con un formato centrado en la libertad de movimiento y la comunidad, permitiendo disfrutar del patinaje a cualquier ritmo.

Videojuegos para toda la familia: aventura gratuita en PlayStation

Fall Guys se ha convertido en un fenómeno por su mezcla de pruebas caóticas, humor y competición. Junto a él, Astro’s Playroom destaca como una pequeña joya de plataformas en 3D que explota las capacidades del mando DualSense y rinde homenaje a la historia de PlayStation.

La PS5 confirma la revolución del juego gratuito: alternativas para todos los gustos y acceso sin suscripción

Para los fanáticos de los RPGs profundos, Path of Exile ofrece un sistema de personalización exigente y eventos que renuevan la experiencia. Throne of Liberty permite aventuras en un mundo abierto con grandes eventos PvP, mientras que Honkai: Star Rail combina narrativa cuidada y combates por turnos.

Juegos de lucha, acción arcade y simulación social

Brawlhalla y Smite 2 representan la lucha y la acción arcade, con combates rápidos e intensos, ideales para partidas cortas o torneos online. En la simulación y la experiencia social, destacan Roblox, con miles de minijuegos creados por la comunidad, y clásicos como Los Sims 4 o Rec Room, donde la creatividad y la interacción con otros jugadores son el motor principal.

¿Dónde y cómo descargar juegos gratis en PS5?

Todos los juegos gratuitos están disponibles en la PlayStation Store, accesible desde la consola, la web o la app móvil. Solo hay que entrar en la sección de Juegos, buscar el apartado “Gratuitos” y descargar el título deseado. No se requiere suscripción a PS Plus para jugar online en la mayoría de los casos.

El catálogo se actualiza de forma continua, con nuevos lanzamientos y actualizaciones frecuentes que mantienen viva la oferta. La mayoría de estos juegos incluye micropagos opcionales, pero permiten disfrutar de todas sus funciones principales sin costo.

En 2026, la PS5 confirma que el entretenimiento de calidad no tiene por qué estar ligado a un precio de entrada. Una biblioteca de juegos gratuitos bien elegida puede ofrecer cientos de horas de diversión y comunidad.