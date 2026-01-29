Polémica en Nintendo Switch: Dispatch llega censurado y divide a la comunidad de jugadores

Dispatch, de AdHoc Studio, llegará con censura en las escenas de desnudos, para Nintendo Switch

Algunos videojuegos logran destacar no solo por su jugabilidad, también por su irreverencia y la capacidad de desatar polémica en la industria. Dispatch es un claro ejemplo de este fenómeno: un título con una narrativa adulta y provocadora que ha generado debate desde su lanzamiento. Ahora, su llegada a Nintendo Switch está en el centro de la controversia, ya que se lanzará en la consola de Nintendo en una versión censurada.

En la jugabilidad del título de AdHoc Studio, no será permitido desactivar los cuadros negros usados para tapar contenido visual explícito. Está situación ha generado un intenso debate sobre la política de contenido de la compañía y la coherencia en la aplicación de sus normas.

Qué es Dispatch y por qué ha causado tanta polémica

Dispatch, lanzado a finales de 2025 por AdHoc Studio, es un videojuego conversacional que combina comedia y superhéroes en una narrativa episódica. El jugador encarna a Robert Robertson III, un exsuperhéroe caído en desgracia que debe trabajar como operador en la Red de Despacho de Superhéroes.

Su tarea es coordinar al Equipo Z, un grupo de exvillanos que busca redimirse. El juego destaca por sus diálogos ingeniosos, situaciones absurdas y referencias al humor de oficina, creando una experiencia única que mezcla sátira, decisiones y gestión de personajes en un entorno de superhéroes poco convencional.

Uno de los elementos más valorados del juego es su tratamiento natural de temas y relaciones adultas, con una calificación PEGI 18. En la mayoría de plataformas, los jugadores pueden elegir si desean ver el contenido explícito o mantenerlo censurado mediante cuadros negros. Sin embargo, en la versión de Nintendo Switch esta opción no existe: solo puede jugarse la versión censurada.

La controversia se ha intensificado por la aparente inconsistencia en la política de contenido de Nintendo. En la eShop pueden encontrarse juegos con temáticas y visuales mucho más explícitas, como títulos con la palabra “Hentai” en el nombre o superproducciones que muestran escenas de sexo sin censura.

La comunidad se pregunta por qué Dispatch ha sido tratado de forma distinta, especialmente cuando otros títulos para adultos han logrado publicarse sin mayores restricciones.

Qué han dicho los desarrolladores de Dispatch por la censura

Controversia por la censura de Dispatch en Switch: diferencias con otras plataformas y críticas a Nintendo - (Foto: Imagen ilustrativa)

Ante las críticas, AdHoc Studio explicó que cada plataforma tiene sus propios criterios de contenido y que adaptaron Dispatch en colaboración con Nintendo para que el juego pudiera ser publicado en su consola.

Aunque la censura afecta principalmente al apartado visual, algunos usuarios han detectado que en escenas clave, como una de sexo al inicio del capítulo 4, también desaparecen los sonidos, dejando la secuencia en completo silencio.

La declaración oficial de AdHoc sostiene que “las propuestas se evalúan individualmente” y que se realizaron los cambios necesarios para cumplir con los requisitos de Nintendo. Sin embargo, la respuesta no ha calmado a quienes consideran que la censura es excesiva o arbitraria.

Cómo son los criterios de clasificación en los videojuegos

La adaptación del juego para cumplir con los requisitos de la compañía ha generado críticas por su aparente arbitrariedad, reabriendo la discusión sobre la clasificación de videojuegos y la diversidad de criterios en la industria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender el trasfondo de la polémica, es útil repasar cómo funcionan los sistemas de clasificación por edad y contenido en videojuegos. En Europa, el sistema PEGI categoriza los juegos desde PEGI 3 (apto para todos) hasta PEGI 18 (solo para adultos), mientras que en América y Latinoamérica se utiliza el ESRB, con etiquetas como Everyone, Teen o Mature.

Estas calificaciones no solo consideran la violencia o el contenido sexual, también factores como el lenguaje, el humor y la interacción online.

En el caso de Dispatch, la censura aplicada en Nintendo Switch parece obedecer más a una interpretación estricta de las normas internas de la compañía que a un criterio uniforme del sector.

Esta acción de Nintendo Switch ha dividido a la comunidad. Algunos defienden el derecho de las plataformas a establecer sus propios estándares, mientras otros creen que la censura limita la libertad creativa y la capacidad de los jugadores adultos de elegir el contenido que desean consumir.