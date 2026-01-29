Bloquean a Magis TV y XUPER TV, las plataformas buscadas para ver películas y series gratis

Los servicios piratas traen riesgos a la seguridad personal y la privacidad de los dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

Una resolución judicial en Argentina y la acción de empresas como Google y Amazon determinaron el bloqueo permanente de Magis TV y su variante XUPER TV, dos plataformas populares para acceder de forma gratuita a películas y series fuera del marco legal.

Amazon eliminó ambas aplicaciones de su biblioteca de Fire TV, mientras que Google no permite su descarga desde su tienda de aplicaciones en celulares. Estas acciones buscan proteger los derechos de autor e incrementar los controles contra actividades ilícitas en el ecosistema digital.

Por qué la justicia ordenó el bloqueo de Magis TV

La resolución respondió a demandas de titulares de derechos sobre contenido audiovisual distribuido sin autorización. La justicia argentina determinó que Magis TV operaba de modo ilegal, transmitiendo películas, series y deportes protegidos sin licencia.

Plataformas piratas son sancionadas por la ley por ir en contra de los derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dictamen subrayó que instalar aplicaciones piratas constituye una infracción y un riesgo informático, porque muchas APK evaden los controles de seguridad y permiten la introducción de software malicioso.

De qué forma reaccionan empresas Amazon y Google ante la piratería digital

Amazon eliminó de su biblioteca de Fire TV las aplicaciones Magis TV y XUPER TV, reforzando su política contra la piratería digital. La empresa justificó la medida por la necesidad de proteger los derechos de autor y limitar el acceso a servicios no autorizados en su ecosistema de dispositivos.

Google, por su parte, sacó esta aplicación de su tienda oficial Google Play Store y ahora solo es posible su descarga por medio APK, lo que aumenta el riesgo de ser víctima de diversos virus.

Qué riesgos enfrentan los usuarios de plataformas streaming piratas

Los usuarios se exponen a múltiples virus al descargar APK. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos en ciberseguridad han advertido sobre el impacto legal y tecnológico del uso de servicios como Magis TV y XUPER TV. Instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales expone a los dispositivos a vulnerabilidades graves.

Estas aplicaciones suelen carecer de mecanismos de seguridad y pueden alojar software malicioso capaz de robar información personal y financiera.

El riesgo se multiplica al compartir datos o métodos de pago en plataformas sin controles, lo que puede derivar en fraudes, robo de identidad o infección de dispositivos con virus.

Cuáles alternativas legales existen para ver películas y series gratis

Frente al cierre de Magis TV y XUPER TV, surgen alternativas legales y gratuitas como Pluto TV. Esta plataforma, financiada por publicidad, ofrece contenido en streaming sin requerir suscripción ni datos bancarios.

La plataforma permite ver contenido gratuito pero no estrenos o producciones originales. (Foto: Pluto TV)

Disponible en celulares, computadoras, televisores inteligentes y dispositivos para streaming, la plataforma se encuentra exclusivamente en tiendas oficiales como Android, iOS y navegadores web, minimizando el riesgo informático.

Otra opción es YouTube, donde se puede acceder a títulos de dominio público, cine clásico y documentales a través de canales verificados. La plataforma de Google integra controles parentales y subtítulos, y al no exigir información sensible, reduce la posibilidad de estafas.

Ambas alternativas se presentan como opciones seguras y fáciles de instalar en los dispositivos para quienes buscan contenido gratuito sin infringir la ley.

Qué opciones pagas para ver películas están disponibles para los usuarios.

Para quienes prefieren catálogos más extensos, servicios de pago como Netflix y Prime Video garantizan la legalidad y la calidad del acceso.

Las aplicaciones pagas requieren una suscripción mensual y ofrecen contenido más actualizado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El usuario necesita una suscripción activa y el ingreso se realiza únicamente desde las aplicaciones o sitios web oficiales, lo que reduce los riesgos asociados al consumo de contenido ilícito y contribuye a fortalecer el respeto a la propiedad intelectual.

Cómo impacta el bloqueo de plataformas ilegales de streaming

El bloqueo contra Magis TV y XUPER TV provocó un efecto expansivo en el mercado de contenidos digitales. Plataformas como Cuevana, que ofrecen acceso gratuito e ilícito a películas y series, quedaron bajo la lupa de las autoridades.

El contexto actual obliga a los usuarios a reconsiderar los riesgos y optar por servicios legales para evitar sanciones legales y amenazas informáticas.