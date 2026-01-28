Valve apuesta por una Steam Machine más accesible: juegos verificados sin tantas restricciones

Más de 13.000 juegos verificados llegarán a Steam Machine con experiencia de consola - Valve

La próxima Steam Machine, el nuevo dispositivo de Valve, promete cambiar la experiencia de juego para quienes buscan la comodidad de una consola sin renunciar a la esencia del PC.

Cómo será el catalogo de juegos

Con un enfoque en la facilidad de uso, la compañía prepara una revisión profunda en el proceso para que los juegos obtengan el sello ‘Verificado’, permitiendo a los usuarios encender el equipo, iniciar sesión en Steam y jugar de inmediato, sin complicaciones técnicas ni dudas sobre compatibilidad o rendimiento.

Desde Valve han señalado que la nueva Steam Machine tendrá un proceso de verificación más flexible. El dispositivo contará con mayor potencia y menos limitaciones técnicas que Steam Deck (computadora de videojuegos portátil creada por Valve), permitiendo que los juegos que ya funcionan bien en la portátil también estén verificados para la consola de salón.

De acuerdo con Lawrence Yang, diseñador de Valve, si un juego ya está ‘Verificado’ en Steam Deck, será apto automáticamente para Steam Machine.

Actualmente, Steam Deck cuenta con más de 13.000 juegos compatibles, entre títulos ‘Verificados’ y ‘Jugables’. Se espera que la Steam Machine supere ampliamente esa cifra, facilitando el acceso a miles de juegos listos para jugar sin ajustes adicionales. Para el usuario, esto significa mayor claridad al comprar y menor necesidad de configurar o solucionar problemas habituales de PC, acercando la experiencia a la de una consola tradicional.

Cómo es y cuánto vale la consola Steam Machine

Valve no solo ha trabajado en el software. La Steam Machine incluirá el Steam Controller Puck, un receptor inalámbrico que también funciona como base de carga y soluciona los problemas de interferencias típicos de Bluetooth o USB traseros.

El objetivo es lograr una experiencia de “encender y jugar”, eliminando distracciones y garantizando que todos los periféricos funcionen sin intervención adicional del usuario.

El lanzamiento oficial de la Steam Machine está previsto para este año, con un precio de 1.000 dólares (unos 932 euros). Este valor sitúa al dispositivo como una opción de gama alta, pensada tanto para entusiastas del hardware como para quienes buscan un estándar de referencia en dispositivos compatibles con Steam OS.

La apuesta por un catálogo verificado y la flexibilidad del ecosistema Steam OS permiten a los usuarios acceder a miles de títulos sin ajustes ni complicaciones técnicas - (Foto: Steam)

En su núcleo, la Steam Machine integra un procesador AMD Zen 4 de seis núcleos y doce hilos, acompañado de una GPU RDNA3 con veintiocho unidades de cómputo. Dispone de 16 GB de RAM DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6, configuraciones que permiten ejecutar juegos de PC en distintos entornos y con alto nivel de portabilidad.

La tecnología FSR de AMD permite jugar en 4K y 60 FPS, aunque en la mayoría de los casos el rendimiento en resolución 4K depende del reescalado, a diferencia de consolas de última generación como PS5 y Xbox Series.

Según pruebas, la GPU es comparable a una Radeon RX 7600 o una RTX 4060, situando a la Steam Machine en un rango competitivo respecto a consolas optimizadas.

Valve apuesta por un ecosistema abierto y portátil. La Steam Machine permite jugar en diferentes lugares y no limita la experiencia a un solo espacio físico. El usuario puede acceder a su biblioteca de Steam y disfrutar de compatibilidad total sin las restricciones de plataformas cerradas.

El precio de 1.000 dólares ha generado debate, reflejando la tendencia a productos de gama alta y la inflación del sector. Desde Valve han señalado que la Steam Machine es una inversión a largo plazo y un modelo de referencia para futuros dispositivos. El éxito dependerá de la optimización de juegos y la respuesta de la comunidad gamer.

La Steam Machine de Valve se perfila como una nueva referencia en el mundo del gaming para PC, combinando portabilidad, flexibilidad y experiencia de consola, mientras su precio y capacidades siguen siendo tema de análisis y discusión.