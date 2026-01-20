Crean la consola definitiva: unen una PS5, Xbox y Nintendo Switch 2 en un solo dispositivo

El proyecto Ningtendo PXBOX 5 nació como respuesta a los problemas de espacio y cableado que supone tener varias consolas en un solo hogar. (YouTube)

Una youtuber desafió la lógica del mercado y los límites del modding tecnológico: reunió en un solo dispositivo funcional una PS5, una Xbox Series X y una Nintendo Switch 2.

La autora del experimento es Xiao Ningzi, conocida por sus proyectos de modificación y por su obsesión con la eficiencia del hardware. Su creación, la Ningtendo PXBOX 5, se presenta como una torre triangular que integra físicamente los circuitos de las tres consolas más potentes del mercado.

El objetivo no era simular ni emular, sino reunir el hardware real en un solo cuerpo, permitiendo que cada sistema funcione de manera nativa y a pleno rendimiento.

La inspiración detrás de este ambicioso proyecto surgió de una problemática cotidiana: el espacio y la convivencia de múltiples consolas en un mismo entorno doméstico. Tres dispositivos diferentes implican un enredo de cables, tomas de corriente, controles y bibliotecas de juegos exclusivas. Frente a ese caos, Xiao Ningzi propuso una solución radical: si el espacio no da para tres consolas, que las tres compartan el mismo chasis.

La youtuber Xiao Ningzi fusionó una PS5, una Xbox Series X y una Nintendo Switch 2 en un solo dispositivo funcional llamado Ningtendo PXBOX 5. (YouTube)

Cómo es el diseño del dispositivo que reúne las consolas

El mayor desafío fue físico y térmico. Integrar tres sistemas completos en un solo chasis exige una gestión del espacio milimétrica y un sistema de refrigeración capaz de disipar el calor combinado de los tres procesadores. PS5 es la más exigente, con un consumo que puede superar los 200 vatios, mientras que la Xbox Series X y la Switch 2 requieren menos energía, pero igualmente suman exigencias al conjunto.

La youtuber se inspiró en el diseño del Mac Pro de Apple para concebir un núcleo triangular donde cada cara aloja la placa base de una consola. En el centro, un bloque de refrigeración pasiva conecta con los tres SoCs (sistemas en chip), acompañado de un ventilador Phanteks T30 que impulsa el aire desde la base hacia arriba. Este flujo ascendente replica la estrategia de ventilación de la Xbox Series X, garantizando la extracción eficiente del calor.

El chasis, impreso en 3D con plástico PLA y reforzado con una capa resistente al calor, no solo es funcional, sino que también exhibe un diseño estético: color blanco, líneas limpias y una tira LED central que cambia de color según qué consola esté encendida. Azul identifica a la PS5, verde a la Xbox y rojo a la Switch 2.

La arquitectura de la Ningtendo PXBOX 5 va más allá del simple ensamblaje. Un microcontrolador Arduino coordina el encendido y el cambio entre sistemas, permitiendo que solo una consola funcione a la vez.

La PXBOX 5 es un prototipo singular, documentado por Xiao Ningzi, que no se fabricará en serie debido a la complejidad artesanal de su manufactura y ensamblaje. (YouTube)

Esta decisión es fundamental para evitar sobrecalentamientos y excesos de consumo eléctrico. El usuario selecciona la consola activa mediante un botón, que también conmuta la salida HDMI y cambia el color de la LED.

El tiempo de conmutación entre consolas es de apenas tres segundos, una cifra notable para un ensamblaje casero. La fuente de alimentación GaN, de 250 W, alimenta a cualquiera de los sistemas de manera independiente, pero nunca a más de uno simultáneamente. Las pruebas realizadas por su creadora arrojaron una temperatura estable de aproximadamente 60 °C bajo carga, un resultado sorprendente si se considera la potencia involucrada.

Ventajas, limitaciones y precio de la “consola total”

El experimento de Xiao Ningzi ofrece ventajas evidentes: reducción del espacio ocupado, menor cantidad de cables y enchufes, y la posibilidad de acceder a las tres bibliotecas de juegos principales desde un solo punto. Además, el diseño centralizado del sistema de refrigeración demuestra una ingeniería avanzada, poco habitual en proyectos de modding doméstico.

No obstante, el proyecto no es perfecto. Para ahorrar espacio y simplificar el diseño, PS5 y Xbox Series X funcionan exclusivamente con juegos digitales, ya que no incluyen lectores de discos. Incorporar estas unidades habría supuesto un aumento considerable del tamaño y una mayor complejidad en la disposición interna.

La gestión térmica de la Ningtendo PXBOX 5 incluye refrigeración pasiva conectada a los chips y un ventilador Phanteks T30 para evacuar el calor de las tres consolas. (YouTube)

Además, la limitación de uso a una consola a la vez impide escenarios de juego simultáneo o de triple pantalla, manteniendo la experiencia en la lógica de “un turno por vez”.

La construcción de la PXBOX 5 no está pensada para la venta masiva ni para replicarse fácilmente. El proceso, documentado en vídeo por la propia youtuber, muestra un trabajo artesanal en cada fase, desde el diseño en software CAD hasta la manufactura de piezas y el ensamblaje final.