Uber suma un videojuego en la aplicación para que los usuarios ganen recompensas

Uber amplió sus opciones más allá de las funciones de movilidad, al agregar un videojuego que pretende aprovechar el tiempo de trayecto en una oportunidad de entretenimiento.

Bajo el nombre de Backseat Arcade, esta opción no solo está pensada en la diversión, sino que al explorarla los usuarios tengan la oportunidad de obtener recompensas, como descuentos en sus viajes.

De qué se trata el videojuego de Uber

La empresa de movilidad presentó Backseat Arcade como una función exclusiva para Australia, disponible durante dos semanas a finales del año pasado. El proyecto, desarrollado en colaboración con las agencias EssenceMediacom, Livewire y Special, permitió que los pasajeros accedieran a tres juegos clásicos: Snake, Meteors y Brick Breaker.

Todos ellos fueron seleccionados por su sencillez, su capacidad para enganchar rápidamente y ser ideales para partidas cortas, ajustadas a la duración media de un trayecto urbano en Uber. Todo con una estética retro de los 80, similar a la de las tiendas arcade.

La iniciativa Backseat Arcade de Uber ofrece entretenimiento retro inspirado en los años 80 y recompensas de hasta el 30% en tarifas de viaje. (Uber)

La mecánica era simple y directa. Al subir a un vehículo, los pasajeros podían abrir la aplicación y encontrar el acceso al arcade. Allí, cada partida no solo ofrecía un momento de distracción, sino que además permitía competir por puntuaciones y desbloquear descuentos de hasta el 30% en futuros viajes.

Esta propuesta convertía el tiempo de desplazamiento en una experiencia activa, donde la diversión se alineaba con una recompensa tangible.

Cómo fue la respuesta de los usuarios con el juego

Los datos reportados por Uber Australia muestran una alta participación y engagement. Cerca de 20.000 usuarios se sumaron a la experiencia, con Snake consolidándose como el título favorito: concentró más del 50% de las partidas. La duración media de cada juego superó los cuatro minutos, y el 90% de los participantes interactuó durante más de un minuto, lo que refleja el atractivo de la propuesta y su ajuste a los trayectos típicos en la ciudad.

Además, se registraron más de 3.000 repeticiones y casi 8.000 cupones promocionales ganados y canjeados, demostrando que el incentivo de descuentos tuvo un efecto directo en la participación.

Por ahora no está confirmado que esta experiencia vaya a quedarse por más tiempo en la aplicación o se extienda a más países, ya que su lanzamiento se dio dentro de una campaña específica para disfrutar de experiencias relajantes mientras se toma el servicio.

Uber mejora la seguridad de adolescentes en los viajes

Uber ha reforzado la seguridad en Uber Teens, su servicio pensado para adolescentes de 14 a 17 años, con tres nuevas funciones diseñadas para dar mayor confianza y flexibilidad a las familias. La plataforma ahora integra un chat grupal, la opción de que los padres gestionen directamente los trayectos de sus hijos y la posibilidad de pagar en efectivo.

El chat grupal permite que padres, adolescentes y arrendadores coordinen viajes en tiempo real dentro de la app, sin intercambiar números telefónicos ni depender de llamadas externas. Esto agiliza la organización y mejora la comunicación ante cualquier eventualidad durante el trayecto.

Por su parte, la opción de que los adultos soliciten viajes para sus hijos facilita la logística familiar. Los tutores pueden programar recorridos desde su propia cuenta, adaptándolos a los horarios cambiantes de los adolescentes.

Uber Teens mantiene medidas de seguridad avanzadas como grabación de audio, PIN de verificación y selección de arrendadores con mejor desempeño para los viajes de menores.(REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La incorporación del pago en efectivo amplía las alternativas de los usuarios, permitiendo que los jóvenes asuman el costo del viaje de forma autónoma, especialmente en situaciones donde los métodos electrónicos no son viables.

Uber Teens mantiene medidas de seguridad como la grabación de audio, PIN de verificación y tecnología RideCheck para detectar incidencias. Solo los arrendadores con mejor desempeño pueden atender a adolescentes, mientras que los padres tienen monitoreo en tiempo real y control total del recorrido.