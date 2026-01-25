¿Tu teléfono tiene infrarrojo?: descubre cómo comprobarlo y las funciones que podrías aprovechar

Si confirmas que tu smartphone cuenta con infrarrojo, tienes la posibilidad de utilizarlo como mando a distancia universal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque millones de personas utilizan smartphones a diario, muchos desconocen todas las capacidades de sus dispositivos, entre ellas la presencia del sensor infrarrojo. Algunos fabricantes todavía incorporan esta tecnología, que puede aportar funciones adicionales muy útiles.

Saber si tu teléfono cuenta con infrarrojo y cómo aprovecharlo es más sencillo de lo que imaginas, y puede transformar la manera en que interactúas con otros aparatos en tu entorno.

Cómo identificar si tu smartphone tiene sensor infrarrojo

El sensor de infrarrojo suele estar ubicado en la parte superior o trasera del dispositivo, aunque esto varía según la marca y el modelo. Para comprobar si tu teléfono dispone de este componente, puedes seguir estos pasos:

Consulta la ficha técnica del producto o el manual de instrucciones, donde generalmente se indica la presencia de tecnologías de conectividad, incluido el infrarrojo.

Descarga aplicaciones como Device Information Specs, que permiten identificar los sensores integrados en tu equipo.

Si confirmas que tu smartphone cuenta con infrarrojo, tienes la posibilidad de utilizarlo como mando a distancia universal para controlar televisores, aires acondicionados, sistemas de sonido, reproductores Blu-ray y otros dispositivos electrónicos.

Es pertinente señalar que solo necesitas instalar una app especializada en gestión de dispositivos inteligentes para empezar a disfrutar de estas ventajas.

Funciones prácticas del sensor infrarrojo en tu teléfono

Además de funcionar como control remoto, el infrarrojo facilita la transferencia inalámbrica de archivos y documentos entre equipos compatibles, recuperando una función que era habitual en generaciones anteriores de dispositivos móviles.

Cabe indicar que aprovechar el sensor infrarrojo puede simplificar la gestión del hogar y mejorar tu experiencia diaria al centralizar el control de distintos aparatos desde tu smartphone.

Usar el celular como control remoto del televisor: alternativas y pasos

El control remoto suele extraviarse entre los muebles del hogar, dificultando el uso del televisor. Ante esta situación, el celular se presenta como una opción práctica para manipular el TV sin depender del dispositivo tradicional.

Hoy existen aplicaciones que permiten transformar el teléfono en un mando a distancia, brindando acceso a todas las funciones de los televisores inteligentes y facilitando la interacción en el hogar. Estas aplicaciones varían según la marca del televisor o pueden ser universales.

Qué se necesita para controlar el televisor desde el celular

Para utilizar el celular como control remoto, es fundamental que tanto el televisor como el teléfono estén conectados a la misma red Wi-Fi. Este requisito es esencial porque la mayoría de las aplicaciones dependen de la red local para funcionar. Es posible comprobar la conexión desde los menús de configuración de ambos dispositivos.

En caso de que el televisor no cuente con conexión a internet, se recomienda revisar el manual de usuario o consultar con el soporte técnico de la marca para conocer posibles soluciones.

El siguiente paso consiste en instalar una aplicación compatible. Las principales marcas ofrecen apps oficiales en las tiendas de iOS y Android. Para televisores de otras marcas, existen aplicaciones universales que pueden ampliar la compatibilidad.

Aplicaciones recomendadas según el fabricante

Samsung: La aplicación SmartThings permite controlar los televisores Samsung desde el teléfono. Esta herramienta no solo ofrece las funciones básicas del control remoto, sino que también posibilita la gestión de otros dispositivos inteligentes de la marca. LG: LG ThinQ es la app indicada para los Smart TV de LG. Con ella es posible manejar todas las funciones del televisor y de otros electrodomésticos de la compañía, como neveras o lavadoras, desde una única interfaz. Sony: Para televisores Sony, las opciones principales son Video & TV SideView o Sony BRAVIA Connect, según el modelo. Ambas aplicaciones permiten emparejar el celular con el TV mediante un proceso sencillo y añaden funciones adicionales como sugerencias de contenido. Android TV y Google TV: Quienes tengan un televisor con Android TV pueden utilizar la aplicación Google TV para convertir el móvil en un mando a distancia. El proceso implica buscar el televisor en la red desde la app y seguir las instrucciones para completar la vinculación. Google Home es otra opción compatible, sobre todo para quienes utilicen dispositivos Chromecast.