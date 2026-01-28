Steam Machine o PS5 Pro: qué consola conviene comprar en 2026 por potencia y juegos

La Steam Machine 2026 apuesta por un procesador AMD Zen 4 eficiente, mientras PS5 Pro mantiene una arquitectura Zen 2 mejorada. (Composición Infobae)

En el competitivo mundo del hardware para videojuegos, la elección entre una consola tradicional y una máquina basada en PC nunca ha sido más relevante. Mientras Sony refuerza su apuesta por la experiencia cerrada y optimizada con la PS5 Pro, el regreso de la Steam Machine introduce una propuesta orientada a la flexibilidad y modernidad tecnológica.

Ambas alternativas buscan justificar su precio con argumentos sólidos, pero lo hacen desde enfoques radicalmente distintos.

Steam Machine (2026) vs. PS5 Pro

Analizamos sus especificaciones técnicas para entender cuál de las dos opciones responde mejor a las necesidades de los distintos perfiles de jugador.

La Steam Machine combina memoria DDR5 y GDDR6, lo que permite mayor versatilidad en el manejo de juegos y aplicaciones. (Valve)

1. Procesador (CPU): arquitectura vs. núcleos

Steam Machine (2026): apuesta por la modernidad. Monta un AMD Zen 4 semi-personalizado de 6 núcleos y 12 hilos. Aunque tiene menos núcleos que su rival, su arquitectura es mucho más eficiente y rápida por ciclo (IPC). La ventaja de esta característica es un mejor rendimiento en tareas de física compleja y emulación.

PS5 Pro: mantiene la arquitectura Zen 2 (la misma de 2020) pero con frecuencias “overclockeadas”. Tiene 8 núcleos, lo que le da ventaja en fuerza bruta multitarea, pero tecnológicamente es más antigua.

2. Gráficos (GPU): la batalla del escalado

Steam Machine (2026): utiliza RDNA 3 (28 Compute Units). Es más avanzada en eficiencia energética y cuenta con hardware dedicado para IA, pero en potencia bruta (TFLOPS) se queda un escalón por debajo de la consola de Sony. Depende de FSR 4 (la nueva versión del escalado de AMD) para alcanzar 4K.

PS5 Pro: es una bestia de 16.7 TFLOPS con una arquitectura híbrida (RDNA 2/3) y un Ray Tracing muy superior. Su arma secreta es el PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), que actualmente ofrece una imagen 4K reconstruida más nítida que el FSR de AMD.

3. Memoria (RAM): un enfoque diferente

Steam Machine (2026): combina 16 GB de RAM DDR5 (para el sistema) + 8 GB GDDR6 dedicados (solo para vídeo). Esto suma 24 GB totales de memoria, liberando al procesador de cuellos de botella.

PS5 Pro: mantiene 16 GB GDDR6 unificados + 2 GB DDR5 lentos para el sistema operativo. Aunque es muy rápida, la memoria compartida a veces limita las texturas en juegos muy exigentes.

PS5 Pro destaca en potencia gráfica bruta con 16.7 TFLOPS y un avanzado sistema de escalado 4K. (Sony)

4. Almacenamiento y expansión

Steam Machine (2026): viene en versiones de 512GB y 2TB NVMe . Mantiene la ranura MicroSD (ideal para juegos indie) y permite al usuario abrir la caja y cambiar el SSD M.2 sin perder garantía, fiel a la filosofía de PC.

PS5 Pro: modelo único de 2TB SSD . Solo expandible mediante una ranura M.2 interna (que requiere abrir la carcasa con destornillador) y no admite almacenamiento externo para jugar títulos de PS5, solo para almacenarlos.



5. Precio sugerido: la barrera de entrada

PS5 Pro: $699 USD / 799€ . (Sin lector de discos ni base vertical).

Steam Machine (2026): se estima un precio de partida de $699 USD (modelo 512GB) hasta los $899 USD (modelo 2TB). Al usar componentes de PC más modernos (DDR5, Zen 4), el coste de fabricación es más alto que el de Sony.

La elección entre ambas depende del perfil de usuario: experiencia inmediata y cerrada en PS5 Pro, o libertad y personalización en Steam Machine. (Valve)

Cuál deberías comprar

Antes de tomar una decisión, recuerda que no se trata solo de potencia, sino de hábitos de juego y ecosistema.

Para el “Gamer de Sofá” (PS5 Pro): cómprala si tienes un televisor 4K de gama alta y priorizas la inmediatez. Si lo tuyo es llegar a casa, encender la consola y ver los gráficos más espectaculares posibles sin configurar nada, la opción de Sony es la ganadora indiscutible.

Para el “Entusiasta Técnico” (Steam Machine 2026): ve por ella si valoras la libertad y el ahorro a largo plazo. Aunque su GPU tiene menos fuerza bruta, ganas un PC real en el salón: multijugador online gratuito, juegos mucho más baratos en las rebajas de Steam y la posibilidad de actualizar el almacenamiento sin restricciones propietarias.