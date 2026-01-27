Tecno

El director de YouTube, Neal Mohan, destacó el ascenso de los creadores como nuevas estrellas digitales

Innovar en modelos de negocio redefine la relación entre plataformas y artistas de la era actual

Neal Mohan destaca el papel central de los creadores en la cultura digital y la construcción de comunidades globales en YouTube

El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, afirmó que los creadores de contenido han pasado a ocupar el centro de la industria del entretenimiento digital, consolidándose como nuevas estrellas y desarrollando estudios de producción que compiten con los modelos tradicionales de Hollywood.

Durante su conversación con Rene Ritchie, Mohan subrayó: “Los creadores realmente están en el epicentro de la cultura”. El ejecutivo explicó que plataformas como YouTube han dado a los creadores la capacidad de construir comunidades de seguidores globales y de establecer espacios de producción que rivalizan con los estudios de Los Ángeles.

“Nuestro objetivo es construir sus negocios, expandir sus audiencias; estoy sumamente entusiasmado con lo que los creadores tienen preparado para 2026”, añadió Mohan.

Consultado sobre la relación entre YouTube y la industria audiovisual convencional, Mohan destacó la variedad de formatos disponibles para los creadores y el acceso a nuevas audiencias. “Ofrecemos un lienzo muy amplio para que los creadores compartan lo que desean con sus seguidores”, puntualizó.

También señaló que los videos cortos, conocidos como Shorts, ya superan los 200.000 millones de visualizaciones diarias, consolidándose como un formato prioritario en la estrategia de la plataforma.

“Seguiremos invirtiendo para mantener nuestra posición como la principal plataforma de streaming en Estados Unidos y fortalecer la experiencia musical, con énfasis en descubrir nuevos artistas y enriquecer la interacción entre fanáticos y creadores”.

En el plano económico, Mohan precisó que YouTube ha pagado más de USD 100 mil millones a creadores, artistas y empresas asociadas durante los últimos cuatro años.

YouTube ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores y artistas durante los últimos cuatro años, fortaleciendo la economía digital

“Me produce un gran orgullo poder decir que somos la economía de creadores original más grande del mundo, y tenemos la intención de seguir siéndolo”, afirmó. Sobre las vías de monetización, Mohan explicó que trascienden la publicidad, incluyendo el comercio electrónico, acuerdos con marcas y nuevos sistemas para facilitar la colaboración con agencias y el acceso a diversas fuentes de ingresos.

“Facilitamos que los creadores integren enlaces a productos y servicios en videos cortos, e incluso puedan intercambiar contenidos patrocinados de forma dinámica”, afirmó, al resaltar la importancia de diversificar la remuneración en la plataforma.

Respecto a la innovación, Mohan sostuvo: “Nuestro objetivo es potenciar la creatividad humana mediante herramientas de inteligencia artificial”. De acuerdo con sus declaraciones, más de un millón de creadores utilizaron funciones apoyadas en IA para producir contenido cada día durante diciembre pasado.

Entre los avances, mencionó el uso de detectores de identidad o imagen para personalizar videos cortos, la generación automática de videojuegos a partir de instrucciones escritas y el uso de doblaje automático para ampliar el alcance a usuarios de diferentes idiomas. “En diciembre, seis millones de espectadores vieron videos de más de 10 minutos en una lengua distinta a la suya gracias a estas innovaciones”, puntualizó Mohan.

Sin embargo, el ejecutivo reconoció los retos y riesgos asociados a la tecnología y la inteligencia artificial: “Es un tema que preocupa tanto a los creadores como a nosotros”.

YouTube impulsa a los creadores de contenido como protagonistas de la industria del entretenimiento digital y nuevas estrellas globales

Explicó que han desarrollado sistemas de detección de identidad que permiten a las personas controlar el uso de su imagen y voz, como extensión de la experiencia con la identificación de derechos de autor. Además, Mohan señaló el firme compromiso con la transparencia y la protección frente a los llamados contenidos falsos o engañosos, mediante estrictas pautas comunitarias para identificar y moderar los materiales generados automáticamente con baja calidad.

“Queremos que nuestros sistemas de recomendación sean capaces de manejar este tipo de contenidos, igual que antes lo hemos hecho con el contenido repetitivo de baja calidad y el clickbait”, subrayó.

Al proyectar el futuro del sector, Mohan expresó que los próximos referentes globales del entretenimiento podrían ser creadores que recién comienzan hoy, aún desconocidos, pero con potencial para transformar la creatividad y la conexión con la audiencia.

Así, la plataforma mantiene un escenario abierto para que nuevas voces y formas de creación definan el rumbo cultural y económico en los próximos años.

