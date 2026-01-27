Tecno

Pagar por usar WhatsApp sin publicidad sería obligatorio: la suscripción que pocos imaginaban

Los anuncios en la aplicación están apareciendo en las secciones sociales como los Estados y Canales

WhatsApp podría introducir una suscripción
WhatsApp podría introducir una suscripción de pago para eliminar anuncios en Estados y Canales, según las últimas versiones beta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchos no lo recuerden, WhatsApp nació como una aplicación de pago. Con el tiempo eso se acabó, pero tras la reciente llegada de los anuncios, el panorama apunta a cambiar y Meta podría volver la necesidad de tener que abonar dinero, esta vez para evitar la publicidad.

De acuerdo con Android Authority, las últimas versiones beta de la aplicación han dejado al descubierto líneas de código que apuntan a un futuro inminente: la introducción de una opción de pago para eliminar anuncios en secciones específicas de la aplicación.

Los anuncios no aparecerán en los chats privados, al menos por ahora, sino en los apartados sociales más recientes, como Estados y Canales.

Este sistema no bloquearía la publicidad por completo, sino que ofrecería la posibilidad de suscribirse para evitarla en estos espacios. Así, WhatsApp se sumaría a la tendencia de otras redes sociales como Facebook e Instagram, que ya ofrecen planes de pago para eliminar anuncios en algunos países.

Meta apuesta por nuevas vías
Meta apuesta por nuevas vías de monetización en WhatsApp debido a los altos costes de infraestructura y escasa rentabilidad histórica. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Los procesos de pago estuvieron presentes en la plataforma en 2013, cuando se hacía un cobro anual de 1 dólar en Android, que luego intentaron replicar en iOS. Aquella etapa resultó caótica y terminó en 2016, cuando Facebook (hoy Meta) adquirió la plataforma y la hizo totalmente gratuita para todos los usuarios.

Por qué Meta apuesta por la publicidad y las suscripciones

La compra de WhatsApp en 2014 costó unos 1.000 millones de dólares. Ocho años después, diversos análisis sugerían que la compañía apenas había recuperado el 10% de esa inversión. Aunque el servicio de WhatsApp Business genera algunos ingresos, el coste de mantener la infraestructura que soporta la mensajería más extendida del planeta resulta altísimo.

La búsqueda constante de rentabilidad llevó a Meta a explorar nuevas vías de monetización. Desde 2018, los directivos de la empresa ya habían confirmado su intención de introducir publicidad, un movimiento que incluso provocó la salida de los fundadores originales de WhatsApp.

La introducción de anuncios en los Estados y Canales responde a esta necesidad de encontrar un equilibrio entre la gratuidad para el usuario y la sostenibilidad financiera del servicio.

WhatsApp estudia replicar las estrategias
WhatsApp estudia replicar las estrategias de Facebook e Instagram, donde el pago para descontar anuncios solo está disponible en algunos países. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo sería la implementación del pago en WhatsApp

Por el momento, no está definida una tarifa, una fecha o quiénes podrán acceder realmente a la suscripción sin anuncios. En el caso de Facebook e Instagram, Meta ha restringido esta opción a determinados países, por lo que no se descarta que WhatsApp siga una estrategia similar.

El despliegue de este plan podría variar según los resultados de las pruebas y la respuesta de los usuarios. De momento, los indicios en el código de la aplicación apuntan a que Meta está comprometida con este nuevo rumbo, aunque la experiencia de otras plataformas demuestra que las condiciones podrían ajustarse antes del lanzamiento definitivo.

Por ahora, los anuncios en Estados y Canales han comenzado a llegar a algunos usuarios como parte de las pruebas iniciales, para evaluar su implementación y el recibimiento de los usuarios, que han estado acostumbrados a tener una experiencia limpia y sin gastar en un servicio que usan a diario.

El código descubierto en la
El código descubierto en la versión beta de WhatsApp revela una función para suscribirse y eliminar anuncios en ciertos apartados sociales. (EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

WhatsApp trabaja en un modo razonamiento para Meta AI

WhatsApp está probando un nuevo “modo de razonamiento” para Meta AI en la versión beta de Android, que permitirá elegir entre respuestas rápidas o análisis detallados.

Esta función busca adaptar la interacción con el asistente según la complejidad de cada consulta. El usuario podrá alternar fácilmente entre dos opciones en la barra de chat: el modo rápido, orientado a respuestas inmediatas, y el modo de razonamiento, que profundiza en el análisis y ofrece explicaciones estructuradas, ideal para tareas complejas o comparaciones.

Con solo tocar un ícono, se activa el modo deseado, brindando flexibilidad según el nivel de detalle requerido. Esta actualización responde a la demanda de asistentes virtuales más avanzados y posiciona a Meta AI al nivel de otras IA conversacionales que ya incluyen herramientas de razonamiento.

