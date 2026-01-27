Cómo captar la atención en redes sociales y convertirla en ventas efectivas

Más allá de los seguidores: el engagement y la adaptación son la base de las ventas en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia por captar la atención en redes sociales y convertir esa visibilidad en ventas efectivas nunca ha sido tan intensa. En un entorno digital saturado de contenidos, las marcas y los emprendedores se enfrentan al reto de destacar y, sobre todo, lograr que su público objetivo se involucre y termine comprando.

Felipe Ángel, director de ventas de Hotmart para Latinoamérica, en una entrevista con el equipo periodístico de Infobae, compartió claves prácticas y estrategias reales para quienes buscan sobresalir y vender en el ecosistema digital actual.

El auge de herramientas accesibles y la democratización de la producción de contenido han bajado las barreras técnicas para iniciar en redes sociales. Sin embargo, el verdadero desafío está en construir una audiencia relevante y lograr que esa comunidad interactúe con la marca.

Construir una comunidad activa, experimentar con formatos y analizar métricas permite a marcas y emprendedores convertir la visibilidad digital en compras concretas y sostenibles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre simple alcance y engagement genuino se ha vuelto fundamental para quienes desean resultados sólidos.

Qué es indispensable para poder vender en redes sociales

El ejecutivo fue enfático en resaltar que el número de seguidores, por sí solo, no garantiza ventas. Lo esencial es que la audiencia tenga un interés real en el contenido y que la marca se comunique con el nicho adecuado.

Para lograrlo, recomienda entender qué motiva a quienes siguen cada perfil y centrar los esfuerzos en crear publicaciones alineadas con esos intereses. El engagement (comentarios, compartidos, guardados) es el mejor indicador de una comunidad activa y dispuesta a comprar.

Además, es importante evitar la desconexión entre el contenido y los productos ofrecidos. Un error común es intentar vender algo que no tiene relación con la imagen o la propuesta habitual de la marca, lo que reduce la efectividad de cualquier campaña.

La clave está en entender el comportamiento de la audiencia y ajustar las campañas en función de resultados, combinando publicidad tradicional y digital para maximizar el alcance y la efectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo destacar en el entorno saturado digital

La clave para sobresalir en redes sociales es captar la atención en los primeros segundos. Para ello, Felipe recomienda:

Utilizar hooks efectivos: Un gancho atractivo, ya sea un meme, una cifra relevante o una pregunta provocadora, puede detener el scroll y atraer miradas.

Variar los formatos: Alternar entre memes, datos curiosos, historias personales y videos informativos ayuda a mantener la atención y a descubrir qué tipo de contenido funciona mejor.

Segmentar y testear: Identificar los distintos perfiles de la audiencia y crear mensajes específicos para cada grupo. Probar diferentes tipos de anuncios y analizar cuál genera más interacción y conversiones.

El director de ventas enfatizó que no existe una fórmula mágica: el éxito depende de la experimentación constante y del análisis de resultados. Ajustar el tono, el formato y el mensaje en función de los datos es esencial para encontrar el punto medio entre lo que atrae y lo que convierte.

Cuál es el mejor punto de venta: el físico o digital

La diferencia principal entre el mundo digital y el punto de venta físico es la escala y la velocidad. En redes sociales, el tiempo de atención es fugaz, pero el alcance potencial es mucho mayor.

El éxito no depende de fórmulas mágicas sino de la capacidad para ajustar tono, formato y mensaje, conectando de manera genuina con el público objetivo y guiándolo hasta la compra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo recomendó combinar estrategias: aprovechar la publicidad tradicional si el producto lo amerita, pero sin descuidar la presencia digital, que permite llegar a públicos antes inalcanzables.

La estrategia debe partir de una visión clara del cliente ideal y del producto o servicio que se quiere posicionar. Solo así es posible diseñar campañas coherentes y eficientes, tanto en digital como en retail.

Otro de los puntos importantes es que el contenido no solo debe captar la atención, también acompañar al usuario hasta la conversión. El ejecutivo aconsejó estructurar cada publicación con un hook inicial, un desarrollo de valor y un llamado a la acción claro, invitando al usuario a interactuar, compartir o realizar una compra.

La iteración es clave: lo que no funciona se ajusta y lo que sí, se potencia. El análisis de métricas y la escucha activa de la audiencia permiten refinar la estrategia y maximizar el retorno.

En la era digital, captar la atención es solo el primer paso. Convertir esa atención en ventas efectivas requiere estrategia, experimentación y una comprensión profunda del público objetivo. El éxito en redes sociales no depende de atajos, sino de la capacidad para adaptarse, escuchar y evolucionar junto a la audiencia.

Colombia lidera la transformación digital en la economía de creadores

La economía de creadores digitales en Hispanoamérica experimenta un proceso de maduración y profesionalización, situando a Colombia como uno de sus mayores referentes. Un informe de Hotmart revela que la Creator Economy global genera miles de millones de dólares anualmente, y proyecta que, en la región, el sector crecerá más de nueve veces hacia 2033. Este avance se atribuye al incremento en la conectividad, el aumento del consumo de contenido digital en español y la consolidación de modelos de negocio basados en el conocimiento.

Dentro de este escenario, Colombia destaca como el principal origen de productores digitales en América Latina hispánica. El país fue el primero de la región donde Hotmart estableció presencia local y lidera la base regional de creadores, seguido por México, Argentina y Perú. Junto a Chile, Ecuador y Bolivia, estos mercados concentran el 85% de los productores registrados en la plataforma.

La adopción de modelos directos de monetización como cursos online, comunidades y otros productos digitales, ha fortalecido la autonomía de los creadores. El 88% de los productores avanzados elige los cursos en línea como su formato principal por su mayor retorno, mientras que el 34% ya dispone de tres o más productos activos, buscando diversificar ingresos y escalar sus emprendimientos digitales.