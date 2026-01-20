Cómo se está usando en Colombia la app Monet para combatir préstamos ilegales en las calles

La inversión en el sector fintech hace más viable su labor en varios territorios del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía Mayor de Bogotá impulsa un plan para reducir la dependencia de los préstamos informales conocidos como ‘gota a gota’, ofreciendo alternativas legales y seguras a miles de pequeños empresarios y trabajadores informales.

La iniciativa “Ciérrale la llave al gota a gota” ha permitido que más de 22.800 personas se inscriban en la plataforma oficial, de las cuales 6.565 recibieron desembolsos que suman más de 4.227 millones de pesos.

Este programa, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), tiene como objetivo facilitar el acceso a crédito formal y fortalecer la sostenibilidad de los micronegocios en la capital. De acuerdo con María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, “este trabajo ha permitido cerrar el paso al crédito informal y abrir oportunidades reales para que los emprendedores crezcan con tranquilidad”.

Qué es el ‘gota a gota’ y por qué representa un riesgo

Los riesgos de optar por el 'gota a gota' van desde el endeudamiento hasta la extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ‘gota a gota’ es un sistema de préstamos informales caracterizado por la entrega rápida de dinero en efectivo, condiciones flexibles, aparentemente ofensivas, y una ausencia de trámites bancarios.

Además, este método se ha extendido en zonas urbanas y rurales de Colombia, donde parte de la población no accede al sistema financiero tradicional. El mecanismo implica el pago diario de pequeñas sumas, muchas veces bajo presión y amenazas, y con tasas de interés muy superiores a las permitidas legalmente.

No obstante, el ‘gota a gota’ expone a los usuarios a riesgos físicos, extorsiones y endeudamiento crónico. Organizaciones como la SDDE y fintech consideran que ofrecer alternativas formales y seguras es clave para reducir la incidencia de este fenómeno y proteger a los sectores más vulnerables.

Cómo participan las fintech en esta estrategia

La tecnología de las fintech hace posible que más personas puedan acceder a un crédito de forma fácil y desde sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha contado con la colaboración de Monet, una plataforma enfocada en facilitar microcréditos a trabajadores informales, emprendedores y personas sin historial crediticio.

Según cifras proporcionadas por la empresa, más de 50 mil créditos fueron otorgados a micronegocios y comerciantes informales en Bogotá en el marco de la estrategia contra el ‘gota a gota’, movilizando más de 4 mil millones de pesos.

Miguel Londoño Gómez, gerente de operaciones de Monet, afirmó: “Hemos llegado a una población que estaba en manos de las cadenas de ‘goteros’ y mejoramos sus alternativas económicas con más de 25 mil reportes positivos a las centrales de riesgo”.

Los créditos, que oscilan entre 50.000 y 500.000 pesos, se destinan a personas mayores de edad con ingresos mínimos, y permiten cubrir deudas, pagar servicios públicos o adquirir insumos para negocios.

Cuáles son los resultados para la inclusión financiera del país

La población migrante pocas veces puede acceder a un crédito de una institución bancaria. (Imagen ilustrativa Infobae)

La alianza entre la administración local y la fintech ha permitido incorporar a población tradicionalmente excluida del sistema financiero. El 71% de los créditos de la plataforma se dirige a personas sin historial crediticio o reportadas en centrales de riesgo, mientras que el 40% de los desembolsos benefició a mujeres.

Asimismo, la estrategia incluye a migrantes venezolanos regularizados con Permiso de Protección Temporal (PPT), un grupo que supera los 1,9 millones de personas en Colombia, según datos de Migración Colombia.

La existencia de alternativas legales reduce la exposición de los emprendedores al crédito informal y ha abierto nuevas oportunidades para su formalización. El fortalecimiento de la cultura de ahorro y la educación financiera son considerados factores clave para consolidar la sostenibilidad de los micronegocios y reducir la dependencia del ‘gota a gota’.

Qué avances registra la fintech en el ámbito nacional

La inversión en las fintech revela el rol importante de la tecnología en la inclusión financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a la estrategia en Bogotá, Monet anunció el cierre de una ronda de inversión Serie A por 24 millones de dólares, respaldada por un Credit Facility estadounidense y fondos como Ventures Comfama.

Este capital permitirá fortalecer su tecnología, ampliar la cobertura nacional y optimizar las herramientas de evaluación de riesgo.

Actualmente, la fintech opera en la totalidad de los departamentos del país y proyecta colocar 3,5 millones de créditos en 2026.