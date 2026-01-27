Anthropic lleva herramientas de trabajo a Claude: incorpora Slack, Figma y Canva en el chat

Anthropic ha implementado una capa de integraciones que permite que el chatbot no solo responda preguntas. (Composición Infobae: Europa Press / REUTERS/Brendan McDermid)

Anthropic ha dado un salto en la integración de herramientas de productividad al incorporar aplicaciones como Slack, Figma y Canva directamente en el chat de Claude. Esta nueva función, disponible para usuarios de pago, permite interactuar con interfaces visuales y ejecutar tareas empresariales complejas desde el mismo chatbot, marcando una evolución en la forma en que la IA se utiliza en entornos laborales.

Claude integra apps de oficina: Slack, Figma y Canva en el chat

Con la última actualización, Claude deja de ser solo un asistente conversacional para transformarse en un agente capaz de operar dentro de aplicaciones empresariales reales.

Anthropic ha implementado una capa de integraciones que permite que el chatbot no solo responda preguntas, sino que también interactúe con elementos visuales, gestione archivos y ejecute acciones directamente en servicios como Slack, Box y Clay. La compañía próximamente sumaría Salesforce a la lista de herramientas compatibles.

Así luce la interfaz de Claude. (Anthropic)

A diferencia de los típicos plugins, Claude se conecta a instancias activas de cada app, respetando los permisos y el contexto de trabajo del usuario. Esto significa que el asistente puede, por ejemplo, enviar mensajes en Slack, generar gráficos en Canva o acceder a documentos almacenados en la nube, siempre utilizando la sesión autenticada de la persona que lo opera.

La integración ofrece una experiencia fluida y segura, similar a la de un usuario humano, y varía en funcionalidades según la aplicación conectada.

Una combinación para la productividad de los trabajadores

Anthropic plantea que muchas tareas empresariales requieren más que texto: necesitan una interfaz gráfica dedicada y la capacidad de procesar información visual y estructurada.

Anthropic es una empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La propuesta une lo mejor de ambos mundos: la precisión y control de una interfaz visual, junto con la capacidad de síntesis, análisis y decisión que aporta el modelo de lenguaje grande (LLM) de Claude.

Este enfoque permite a los usuarios realizar operaciones complejas, como analizar datos, diseñar materiales o gestionar proyectos, directamente desde el chat, acelerando los procesos y evitando la fragmentación entre múltiples aplicaciones.

Disponibilidad, limitaciones y seguridad en las nuevas integraciones de Claude

Por ahora, el acceso a estas aplicaciones integradas en Claude está restringido a quienes cuenten con planes Pro, Max, Team o Enterprise, dejando fuera a los usuarios gratuitos. Las integraciones se gestionan desde un directorio interno, garantizando que solo las cuentas de pago puedan aprovechar estas nuevas funciones.

Recurso de los modelos Claude 4. ANTHROPIC

La decisión de limitar la disponibilidad responde a consideraciones de seguridad, soporte y acuerdos empresariales, ya que integrar servicios corporativos implica desafíos significativos que no pueden escalarse fácilmente a millones de usuarios gratuitos.

Este modelo es similar al adoptado por OpenAI, que también permite conectar apps externas a ChatGPT a través del Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto desarrollado en conjunto por ambas compañías.

El futuro de Claude: hacia la automatización total con Cowork

Anthropic ya anticipa un siguiente paso con Claude Cowork, una herramienta construida sobre Claude Code que aspira a delegar tareas multietapa y manejar grandes volúmenes de información.

Cowork promete que el asistente de IA pueda actualizar diseños, extraer datos recientes o rehacer informes completos de forma autónoma. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cowork promete que el asistente de IA pueda actualizar diseños, extraer datos recientes o rehacer informes completos de forma autónoma, aunque por ahora las apps integradas aún no están disponibles en este entorno.

La compañía subraya la importancia de la seguridad y la supervisión activa al otorgar acceso a sistemas empresariales. Recomienda limitar los permisos, crear carpetas de trabajo específicas y evitar que Claude tenga acceso total a archivos sensibles, ya que incluso los agentes más avanzados pueden cometer errores o interpretar mal las instrucciones.