Tecno

Anthropic lleva herramientas de trabajo a Claude: incorpora Slack, Figma y Canva en el chat

A diferencia de los típicos plugins, Claude se conecta a instancias activas de cada app, respetando los permisos y el entorno del usuario

Guardar
Anthropic ha implementado una capa
Anthropic ha implementado una capa de integraciones que permite que el chatbot no solo responda preguntas. (Composición Infobae: Europa Press / REUTERS/Brendan McDermid)

Anthropic ha dado un salto en la integración de herramientas de productividad al incorporar aplicaciones como Slack, Figma y Canva directamente en el chat de Claude. Esta nueva función, disponible para usuarios de pago, permite interactuar con interfaces visuales y ejecutar tareas empresariales complejas desde el mismo chatbot, marcando una evolución en la forma en que la IA se utiliza en entornos laborales.

Claude integra apps de oficina: Slack, Figma y Canva en el chat

Con la última actualización, Claude deja de ser solo un asistente conversacional para transformarse en un agente capaz de operar dentro de aplicaciones empresariales reales.

Anthropic ha implementado una capa de integraciones que permite que el chatbot no solo responda preguntas, sino que también interactúe con elementos visuales, gestione archivos y ejecute acciones directamente en servicios como Slack, Box y Clay. La compañía próximamente sumaría Salesforce a la lista de herramientas compatibles.

Así luce la interfaz de
Así luce la interfaz de Claude. (Anthropic)

A diferencia de los típicos plugins, Claude se conecta a instancias activas de cada app, respetando los permisos y el contexto de trabajo del usuario. Esto significa que el asistente puede, por ejemplo, enviar mensajes en Slack, generar gráficos en Canva o acceder a documentos almacenados en la nube, siempre utilizando la sesión autenticada de la persona que lo opera.

La integración ofrece una experiencia fluida y segura, similar a la de un usuario humano, y varía en funcionalidades según la aplicación conectada.

Una combinación para la productividad de los trabajadores

Anthropic plantea que muchas tareas empresariales requieren más que texto: necesitan una interfaz gráfica dedicada y la capacidad de procesar información visual y estructurada.

Anthropic es una empresa estadounidense
Anthropic es una empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La propuesta une lo mejor de ambos mundos: la precisión y control de una interfaz visual, junto con la capacidad de síntesis, análisis y decisión que aporta el modelo de lenguaje grande (LLM) de Claude.

Este enfoque permite a los usuarios realizar operaciones complejas, como analizar datos, diseñar materiales o gestionar proyectos, directamente desde el chat, acelerando los procesos y evitando la fragmentación entre múltiples aplicaciones.

Disponibilidad, limitaciones y seguridad en las nuevas integraciones de Claude

Por ahora, el acceso a estas aplicaciones integradas en Claude está restringido a quienes cuenten con planes Pro, Max, Team o Enterprise, dejando fuera a los usuarios gratuitos. Las integraciones se gestionan desde un directorio interno, garantizando que solo las cuentas de pago puedan aprovechar estas nuevas funciones.

Recurso de los modelos Claude
Recurso de los modelos Claude 4. ANTHROPIC

La decisión de limitar la disponibilidad responde a consideraciones de seguridad, soporte y acuerdos empresariales, ya que integrar servicios corporativos implica desafíos significativos que no pueden escalarse fácilmente a millones de usuarios gratuitos.

Este modelo es similar al adoptado por OpenAI, que también permite conectar apps externas a ChatGPT a través del Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto desarrollado en conjunto por ambas compañías.

El futuro de Claude: hacia la automatización total con Cowork

Anthropic ya anticipa un siguiente paso con Claude Cowork, una herramienta construida sobre Claude Code que aspira a delegar tareas multietapa y manejar grandes volúmenes de información.

Cowork promete que el asistente
Cowork promete que el asistente de IA pueda actualizar diseños, extraer datos recientes o rehacer informes completos de forma autónoma. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cowork promete que el asistente de IA pueda actualizar diseños, extraer datos recientes o rehacer informes completos de forma autónoma, aunque por ahora las apps integradas aún no están disponibles en este entorno.

La compañía subraya la importancia de la seguridad y la supervisión activa al otorgar acceso a sistemas empresariales. Recomienda limitar los permisos, crear carpetas de trabajo específicas y evitar que Claude tenga acceso total a archivos sensibles, ya que incluso los agentes más avanzados pueden cometer errores o interpretar mal las instrucciones.

Temas Relacionados

AnthropicClaudeCanvaSlackChatbotChatLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Cuáles son las nuevas funciones antirrobo en los teléfonos Android

Google implementó mejoras en la protección de dispositivos Android, con nuevas opciones de bloqueo y autenticación

Cuáles son las nuevas funciones

Cámara secreta de WhatsApp: qué es y cómo se activa en pocos minutos

Esta función permite a los usuarios acceder a la cámara de la plataforma de mensajería desde la pantalla de inicio a través de un acceso directo o widget

Cámara secreta de WhatsApp: qué

Starlink de Elon Musk anuncia una opción sin pago para tener internet satelital

Los usuarios pueden prescindir del costo de hardware necesario para usar este servicio, que incluye elementos como la antena parabólica, el router WiFi, entre otros

Starlink de Elon Musk anuncia

Millicom se quedó con el 100% de las acciones de UNE-Tigo Colombia y consolida su presencia en América Latina

El grupo empresario ofreció USD 571 millones a Empresas Públicas de Medellín para hacerse con el control total del paquete accionario de la firma de telecomunicaciones. El avance en el continente

Millicom se quedó con el

Amazon abandona los supermercados automatizados Fresh y Go donde priorizaba la IA

La compañía anunció el cierre definitivo de sus tiendas automatizadas, marcando el fin de su apuesta por el formato minorista

Amazon abandona los supermercados automatizados
DEPORTES
Vélez vence a Talleres por

Vélez vence a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Se conocieron imágenes de la remodelación que tendrá la Bombonera en una de sus plateas

El jefe de Alpine destacó la labor de Colapinto en el primer día de test de la F1 y reveló la falla que tuvo el auto

Las pulseras inteligentes de Alcaraz, Sinner y Sabalenka desataron la polémica: por qué el Australian Open decidió prohibirlas

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

TELESHOW
La China Suárez mostró sus

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

Quién es Julen Katzy, la estrella de la serie española Valle Salvaje que trabaja de carpero y mozo en San Clemente del Tuyú

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció maniobras aéreas

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán

El disfraz más perfecto: cómo una mariposa que se oculta en pleno día enseña sobre biodiversidad y paciencia

Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

Este es el operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC