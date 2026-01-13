Anthropic presenta su propia herramienta de IA para consultas sobre salud

Anthropic presentó Claude for Healthcare durante la conferencia JPMorgan Healthcare en San Francisco. (Anthropic)

El laboratorio de inteligencia artificial Anthropic anunció el lanzamiento de Claude for Healthcare, su nueva herramienta de IA diseñada para responder consultas sobre salud, junto con una expansión de servicios para el sector de ciencias de la vida. El anuncio coincidió con el inicio de la conferencia JPMorgan Healthcare en San Francisco esta semana y se produce pocos días después del lanzamiento de ChatGPT for Health por parte de OpenAI.

Anthropic busca posicionarse en un mercado cada vez más competitivo mediante alianzas estratégicas, como la colaboración con HealthEx, una startup que permite a los usuarios centralizar y gestionar sus registros médicos electrónicos. Esta integración posibilita que las personas conecten sus historiales clínicos a Claude para formular preguntas sobre resultados de laboratorio, seguimiento de indicadores de salud y preparación de consultas médicas.

Amol Avasare, responsable de producto en Anthropic, señaló a Fortune que HealthEx permite a los usuarios reunir sus registros médicos y dialogar con Claude para obtener respuestas fundamentadas en su historial.

La integración con HealthEx permite a los usuarios conectar y consultar sus historiales médicos mediante IA. (Imagen Ilustrativa Imagen)

La oferta de Claude for Healthcare incluye también conectores para Function Health, otro servicio para gestión y explicación de análisis clínicos, e integraciones con Apple Health y Android Health Connect, que estarán disponibles para un grupo de beta testers en los próximos días. Por el momento, los conectores con HealthEx y Function Health se ofrecen únicamente a los suscriptores estadounidenses de los planes Claude Pro y Max.

Las consultas de salud figuran entre los principales usos de los chatbots de IA por parte de los consumidores. Mientras que OpenAI supera los 800 millones de usuarios semanales, Anthropic ha preferido concentrar sus esfuerzos en aplicaciones especializadas para empresas, como la programación de software, y ha avanzado en la cuota de mercado empresarial según encuestas recientes. En paralelo, Anthropic desarrolla versiones personalizadas de Claude para sectores como servicios financieros y ciencias de la vida.

El objetivo de Anthropic es atender tanto a consumidores como a grandes instituciones, como hospitales, aseguradoras y farmacéuticas. Entre las novedades para el sector profesional, la compañía incorporó conectores a bases de datos de referencia, incluyendo la Centers for Medicare & Medicaid Services Coverage Database, la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10), el National Provider Identifier Registry y PubMed.

Claude for Healthcare ofrece conectores para servicios de análisis clínicos y plataformas de salud digital. (Anthropic)

Estas herramientas buscan agilizar procesos como la autorización previa de tratamientos, gestión de apelaciones, coordinación de cuidados y priorización de mensajes de pacientes.

En el ámbito de las ciencias de la vida, Anthropic amplía su enfoque más allá de la investigación preclínica para abarcar operaciones de ensayos clínicos y regulaciones. Los nuevos conectores incluyen acceso a Medidata para datos de estudios clínicos, ClinicalTrials.gov, y repositorios como bioRxiv y medRxiv, que almacenan investigaciones biomédicas previas a revisión por pares.

Asimismo, la IA de Anthropic ahora puede consultar bases de datos como Open Targets y ChEMBL para la identificación de dianas farmacológicas y compuestos bioactivos.

El laboratorio colabora con organizaciones destacadas del sector, entre ellas AstraZeneca, Sanofi, Genmab, Banner Health, Flatiron Health y Veeva. En una demostración facilitada a la prensa, Anthropic mostró cómo Claude puede asistir a una farmacéutica en el diseño de un protocolo para un ensayo clínico de fase II destinado al tratamiento del Parkinson, reduciendo el tiempo de elaboración de varios días a aproximadamente una hora.

Las nuevas funciones están disponibles para suscriptores estadounidenses de los planes Claude Pro y Max. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes de las nuevas funciones para usuarios particulares es la alianza con HealthEx, que permite agrupar historiales médicos de más de 50.000 sistemas de salud. Según explicó Avasare, los registros personales de salud suelen estar dispersos y resulta difícil obtener una visión completa.

HealthEx ha desarrollado una manera de utilizar Claude para unificar esos datos con consentimiento y control del usuario. Los titulares deciden qué compartir, pueden revocar el acceso en cualquier momento y la información nunca se emplea para entrenar el modelo.

Anthropic encara así una etapa de expansión con propuestas dirigidas tanto a consumidores como a profesionales del sector sanitario, consolidando su presencia en un mercado donde la inteligencia artificial adquiere un papel cada vez más relevante.