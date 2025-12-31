Tu año en ChatGPT: así puedes saber cómo usaste la IA de OpenAI en 2025

Your Year with ChatGPT permite a los usuarios visualizar un resumen personalizado de su actividad anual en la plataforma de OpenAI.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo/File Photo)

Así como sucede en YouTube o Spotify, en ChatGPT es posible realizar un resumen con las interacciones que se tuvieron a lo largo del año. Esta función se llama Your Year with ChatGPT y cualquiera puede acceder a ella.

Al igual que en otras plataformas, el chatbot de OpenAI generará un resumen narrativo y visual destacando los mejores momentos de 2025, centrándose en los hábitos de uso de la cuenta.

Cómo ver el resumen de 2025 de ChatGPT

Para disfrutar del resumen anual, es esencial cumplir con ciertos requisitos técnicos y de configuración. OpenAI ha delimitado el acceso a quienes hayan habilitado las funciones de Historial de chat y Memoria en los ajustes de su cuenta. Esto garantiza que la plataforma disponga de registros suficientes para analizar y presentar una narrativa coherente y personalizada.

La opción está disponible para usuarios de los planes Free, Plus y Pro, quedando fuera en esta primera etapa las cuentas Enterprise, Team y Education, que suelen manejar políticas más estrictas respecto a la gestión de datos.

Para acceder a la función Your Year with ChatGPT se requiere tener habilitado el Historial de chat y la Memoria en los ajustes de la cuenta. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los usuarios elegibles encontrarán un anuncio o botón distintivo en la pantalla de inicio de la aplicación, tanto en la versión web como en las apps móviles de ChatGPT para iOS y Android. No se activa automáticamente ni interrumpe la experiencia habitual, quienes deseen explorar su año con la IA deben acceder de manera voluntaria.

En caso de no visualizar la opción en el inicio, existe un método manual: basta con escribir en el chat el comando “Show me my year with ChatGPT” o “Muéstrame mi año con ChatGPT”, en español.

Al ejecutar este comando, la plataforma genera de inmediato el resumen interactivo, presentando los distintos apartados con un diseño visual atractivo y adaptado para facilitar la compartición en redes sociales o entre amigos.

Qué revela el resumen: datos, creatividad y perfil de usuario

A diferencia de un simple informe estadístico, Your Year with ChatGPT ofrece una visión integral y creativa de la relación entre el usuario y la IA. El resumen está estructurado en distintos apartados, cada uno enfocado en aspectos específicos del uso a lo largo del año.

Usuarios pueden activar su resumen anual desde la pantalla de inicio o escribiendo el comando 'Muéstrame mi año con ChatGPT' en la conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos cuantitativos, se destacan:

Mensajes totales enviados : el recuento exacto de las interacciones mantenidas con el chatbot.

Número de conversaciones : cuántos chats diferentes se han iniciado en el periodo analizado.

Día más activo del año: la fecha en la que se registró la mayor cantidad de mensajes o consultas.

El análisis va más allá de los números. Uno de los elementos diferenciales es el desglose de temas principales abordados por cada usuario. El sistema identifica patrones de consulta, desde intereses en cocina, programación, productividad, hasta solicitudes de consejos personales o experimentación con nuevas funciones. Esto permite reconocer tendencias y áreas de mayor curiosidad intelectual o necesidad cotidiana.

OpenAI ha incorporado, además, una dimensión lúdica mediante la asignación de premios simbólicos y arquetipos. Dependiendo de la naturaleza y frecuencia del uso, la IA puede etiquetar a cada persona con perfiles como “Depurador Creativo”, “Navegador”, “todoterreno de la IA” o “asistente técnico”. Estos arquetipos buscan reflejar el estilo predominante de interacción, ya sea por variedad de temas, profundidad en los diálogos o enfoque en la resolución de problemas.

OpenAI introduce arquetipos y premios simbólicos en el resumen anual, categorizando a los usuarios según sus estilos de interacción y preferencias. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

Un apartado especialmente valorado por los usuarios es el contenido generado a medida: el resumen incluye un poema personalizado, inspirado en las conversaciones del año y en los temas que más han interesado a cada persona.

Junto a este, se presenta una imagen en estilo píxel-art, donde la IA plasma visualmente el “vibe” del usuario, es decir, la atmósfera y los intereses que han predominado en sus charlas. Para quienes disfrutan de los detalles curiosos, el informe añade estadísticas inusuales, como el recuento de veces que se utilizaron guiones largos en las conversaciones.

La narrativa se completa con una predicción para el año siguiente, una breve proyección generada por la IA sobre cómo podría evolucionar la relación del usuario con ChatGPT en 2026, en función de los patrones observados.