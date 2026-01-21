De “hazte rico rápido” a falsas alertas de cuenta: aprende a distinguir el spam por SMS y proteger tus datos

El impacto del spam por SMS: de la molestia al riesgo de robo de identidad y malware en tu teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes de texto no deseados, conocidos como spam, se han convertido en una molestia habitual para millones de usuarios de dispositivos móviles. Más allá de la incomodidad, estos mensajes pueden representar el primer paso de una estrategia de fraude o robo de datos personales.

Aprender a identificar y bloquear el spam por SMS es clave para evitar caer en trampas que pueden comprometer la seguridad y la privacidad.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad, Kaspersky, un panorama donde los intentos de estafa digital aumentan cada año, las campañas de spam y phishing a través de mensajes de texto explotan la confianza y la inmediatez de la comunicación móvil.

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos, utilizando mensajes automatizados y narrativas persuasivas para obtener información sensible o instalar malware en los teléfonos de sus víctimas.

¿Qué es el spam por SMS y cómo opera?

El spam se refiere a mensajes no solicitados que suelen llegar desde sistemas automáticos, no desde otros teléfonos.

Los remitentes emplean direcciones de correo electrónico o cuentas de mensajería para enviar grandes volúmenes de mensajes a números generados aleatoriamente. Este método es económico y les permite llegar a miles de usuarios con una sola acción.

Los mensajes automatizados constituyen un subtipo de spam. Aunque pueden pasar inadvertidos o ser ignorados más fácilmente que las llamadas automáticas, siguen siendo molestos y, en muchos casos, constituyen la puerta de entrada a intentos de fraude.

Entre los riesgos asociados a estos mensajes figuran el robo de identidad, la instalación de malware y la generación de cargos no autorizados en la cuenta del usuario.

Ejemplos frecuentes de spam y fraudes por SMS

No todos los mensajes de spam tienen fines fraudulentos, pero la mayoría busca obtener beneficios ilícitos. Los estafadores emplean diversos relatos para captar la atención y ganarse la confianza de sus víctimas. Algunos de los ejemplos más habituales incluyen:

Anuncios de premios , tarjetas de regalo o cupones que exigen ser canjeados.

Ofertas de tarjetas de crédito con condiciones inusualmente ventajosas.

Reembolsos falsos por cobros excesivos, supuestamente a través de organismos como el IRS.

Alertas de desactivación de cuentas por motivos de seguridad, con instrucciones para reactivarlas.

Promesas de ayuda financiera para pagar deudas estudiantiles.

Propuestas para eliminar información negativa de informes crediticios a cambio de una tarifa.

Notificaciones de actividad sospechosa en cuentas bancarias o de pago.

Problemas simulados con información de pago que requieren acción inmediata.

Avisos sobre paquetes de entrega pendientes que solicitan pagos adicionales.

Mensajes que informan de transacciones y piden confirmar si fueron autorizadas.

Promociones del tipo “hazte rico rápido” o “sé tu propio jefe”.

Un rasgo común es la apelación a la urgencia: muchos mensajes afirman que “se requiere acción urgente” o que “solo hay dos días para responder”. Frecuentemente, se solicita información personal o bancaria, o se invita al usuario a hacer clic en enlaces que conducen a páginas web falsas. Introducir datos en estos sitios permite a los estafadores robar credenciales e información sensible.

Algunos mensajes de spam incluyen enlaces que pueden instalar malware en el teléfono, capaz de robar información personal sin que el usuario lo advierta.

Cómo protegerse del spam por SMS

Para reducir el riesgo de caer en una estafa, es importante seguir una serie de recomendaciones:

Desconfía de mensajes que soliciten información personal, bancaria o contraseñas.

No hagas clic en enlaces recibidos por SMS de remitentes desconocidos o sospechosos.

Verifica cualquier alerta de cuenta llamando directamente a la institución, no usando los datos de contacto proporcionados en el mensaje.

Utiliza funciones de bloqueo y reporte de spam q ue ofrecen la mayoría de los sistemas operativos móviles.

Instala aplicaciones de seguridad que permitan detectar y filtrar mensajes peligrosos.

Mantén actualizado el sistema operativo de tu teléfono para protegerte contra vulnerabilidades.

El spam por SMS es más que una molestia: es una vía frecuente para estafas digitales y robos de datos. Saber identificar los mensajes sospechosos y actuar con cautela es la mejor defensa para proteger tus datos y mantener la seguridad en tu dispositivo móvil.