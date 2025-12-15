Tecno

Jensen Huang alertó: sin más energía, el auge de la inteligencia artificial se verá frenado

La disponibilidad de electricidad, incentivos y costos competitivos determinarán qué países lideran la industria de la IA, según el análisis del director ejecutivo de Nvidia

Jensen Huang, CEO de Nvidia,
Jensen Huang, CEO de Nvidia, advirtió que la escasez de energía amenaza el crecimiento de la inteligencia artificial - REUTERS/Lisi Niesner

El avance vertiginoso de la inteligencia artificial está marcando una nueva era en la industria tecnológica, pero su futuro inmediato depende de un recurso fundamental: la energía.

Así lo advirtió Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, durante un diálogo mantenido con John J. Hamre, presidente del Center for Strategic and International Studies (CSIS), en Washington.

En su intervención, Huang presentó la infraestructura de la IA como una sucesión de capas interdependientes. La primera y más crítica, según el ejecutivo, es la energía. De allí, explicó, depende toda la estructura de hardware, software, modelos y aplicaciones, que constituyen el ecosistema tecnológico contemporáneo.

Así plantea Nvidia la urgencia
Así plantea Nvidia la urgencia de un nuevo marco energético para sostener la revolución de la IA - (Imagen ilustrativa Infobae)

La advertencia de Jensen Huang sobre el crecimiento de la IA

El auge de esta nueva industria no será posible sin un crecimiento energético considerable”, afirmó Huang. Este planteo surge en un contexto de demanda sin precedentes por capacidad de cómputo, impulsada por el desarrollo de sistemas complejos como ChatGPT, Gemini de Google, Claude de Anthropic y Grok de xAI.

Según el propio Huang, en la actualidad existen cerca de un millón y medio de modelos de IA a escala global, cada uno con necesidades de energía y procesamiento propias.

Durante la conversación con Hamre, el CEO de Nvidia subrayó que la tarea de escalar la inteligencia artificial tropieza con una brecha significativa respecto al ritmo de ampliación de la infraestructura energética.

Huang tomó como ejemplo a China, país al que considera que ha superado a Estados Unidos en capacidad eléctrica disponible para la industria tecnológica. “China posee aproximadamente el doble de capacidad energética que Estados Unidos, pese a tener una economía más pequeña”, remarcó Huang.

Jensen Huang remarcó los riesgos
Jensen Huang remarcó los riesgos de quedarse atrás, ya que el costo y la disponibilidad de energía influyen directamente en la construcción de plantas de semiconductores y en la competitividad industrial

En qué afecta la falta de energía a l a IA

Este diferencial impacta directamente en la velocidad para construir plantas de chips, centros de datos avanzados y sistemas informáticos que sostienen la consolidación global de la IA.

El directivo identificó otro factor clave de competencia: el costo de la energía. En China, además de contar con un mayor volumen de producción eléctrica, el gobierno provee incentivos y descuentos sustanciales para el sector tecnológico.

Estimó que el costo energético para una planta de chips puede ser hasta ocho veces menor en China frente a lo que se paga en Estados Unidos, situación que pone en cuestión la capacidad de la industria local para crecer en igualdad de condiciones.

Huang señaló la urgencia de adoptar una estrategia para el crecimiento energético y la reindustrialización estadounidense, advirtiendo sobre el impacto de la política industrial en el sector. Destacó la importancia de fomentar una cadena de suministro robusta y colaborativa con socios internacionales, citando los trabajos conjuntos con empresas de Taiwán y Corea del Sur para la producción de semiconductores y memorias en territorio estadounidense.

El equilibrio entre expansión energética
El equilibrio entre expansión energética y regulación puede definir el papel global estadounidense en IA, mientras la industria advierte sobre el surgimiento de nuevos empleos y la importancia de la creatividad humana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación profundizó además en el desafío de mantener la competitividad tecnológica frente a rivales como Huawei. Huang reconoció que, mientras en Estados Unidos la generación de chips mantiene ventajas tecnológicas de varias generaciones, En Asia sobresalen en infraestructura y en la velocidad de expansión, así como en el campo del software libre y la creatividad aplicada a la IA.

Agregó que ese China lidera en número de patentes de inteligencia artificial y produce una alta proporción de los investigadores globales en este segmento.

El CEO de Nvidia insistió en que la escalada de la IA intensifica la presión sobre los recursos energéticos globales. Explicó que mientras la compañía logra aumentar la eficiencia de cada nueva generación de chips, la demanda crece en forma exponencial, multiplicándose la necesidad de energía y capacidad de procesamiento año tras año.

La mirada de Huang no se limitó a los aspectos técnicos. Advirtió que la prosperidad económica y la seguridad nacional están interrelacionadas en este nuevo contexto industrial.

El avance de la inteligencia artificial implica consecuencias directas sobre el mercado laboral y la economía. El CEO de Nvidia insistió en la distinción entre tareas y trabajos, subrayando que mientras algunas funciones serán reemplazadas, otras evolucionarán y surgirán nuevas profesiones, situando a la creatividad humana como un valor persistente junto al progreso tecnológico.

El mensaje de Huang apunta a un reto inmediato: establecer un marco energético, industrial y tecnológico que le permita a Estados Unidos sostener el ritmo de la IA global.

