Steve Jobs y la obsesión por los detalles: la lección que el CEO de Airbnb aprendió y la Generación Z rechaza

Steve Jobs, cofundador de Apple, era conocido por su atención minuciosa a los detalles, una característica que Brian Chesky, director ejecutivo de Airbnb, considera clave en el liderazgo, aunque quizás la Generación Z podría no compartir esa visión.

En una entrevista con CNBC, Chesky relató una conversación con Jony Ive, exdirector de diseño de Apple, sobre la gestión de Jobs. “¿Alguna vez sentiste que Steve Jobs te microgestionaba? Porque estaba al tanto de cada detalle”, preguntó Chesky. Ive respondió: “No. No me microgestionaba. Colaboraba conmigo. Su atención a los detalles me hacía mejor”.

Según Chesky, la obsesión de Jobs por los detalles no limitó la autonomía de Ive ni lo hizo sentir controlado. Al contrario, esa implicación elevó el nivel de exigencia y ayudó a potenciar el talento del equipo, contribuyendo al desarrollo de productos icónicos como el Apple Watch y el iPad.

Chesky sostiene que la atención al detalle de Jobs no coartó la libertad creativa de Ive ni implicó control excesivo. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Chesky concluye que la clave no es la participación profunda de un líder, sino si esa implicación impulsa a los empleados a pensar en grande y desarrollar su potencial, o si, por el contrario, limita su crecimiento profesional.

Por qué la Generación Z podría rechazar este pensamiento

La Generación Z tiende a rechazar la visión de Brian Chesky sobre la atención a los detalles al estilo de Steve Jobs, ya que asocian la microgestión con los mandos intermedios, roles que prefieren evitar.

Según la firma de reclutamiento Robert Walters, el 72% de los jóvenes trabajadores prefiere desarrollarse como colaboradores individuales antes que ocupar cargos de gerente medio.

La Generación Z suele rechazar este enfoque porque asocia la microgestión con la gestión intermedia, un rol que evita. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los encuestados de esta generación expresó que no desea asumir posiciones de gestión intermedia; incluso, entre quienes anticipan un futuro en roles directivos, una proporción significativa admite que no es su aspiración.

Esta tendencia responde, en parte, a las condiciones que enfrentan los mandos intermedios: poca autonomía, menores salarios que los líderes y una posición ambigua dentro de los equipos.

Además, son el grupo de la fuerza laboral que reporta mayores niveles de estrés, agotamiento y sensación de ser prescindibles.

En los últimos años, muchas empresas tecnológicas han reducido la cantidad de puestos directivos intermedios, apostando por estructuras más horizontales.

Más de la mitad de los jóvenes de esta generación no quiere puestos intermedios y, aun entre quienes se ven como líderes, muchos no lo desean realmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es acercar a los líderes a los colaboradores individuales y agilizar la toma de decisiones, como señala Chesky. Sin embargo, para la Generación Z, ascender en la jerarquía conlleva más riesgos que beneficios.

Dónde prefiere trabajar la Generación Z

La Generación Z muestra una preferencia creciente por trabajar en clínicas y hospitales, dejando de priorizar a las grandes empresas tecnológicas. Un informe de BBVA y una encuesta de 2024 de la Sociedad Nacional de Académicos de Secundaria de Estados Unidos (NSHSS) señalan un cambio en las aspiraciones profesionales de estos jóvenes, que ahora valoran sectores como la salud, las energías renovables y el bienestar personal por encima de la tecnología.

La Generación Z prefiere cada vez más trabajar en clínicas y hospitales en lugar de grandes tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta de la NSHSS destaca que instituciones médicas como el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, la Clínica Mayo y Health Care Service Corp. se encuentran entre los empleadores más atractivos para la Generación Z.

Estas organizaciones, que en 2022 ocupaban posiciones más bajas, ahora lideran el ranking. El 33% de los encuestados manifestó un interés particular por el sector salud, consolidándolo como una de las opciones preferidas.

En contraste, compañías tecnológicas como Google, Apple, Amazon, Microsoft y Netflix han perdido atractivo entre los jóvenes. Google descendió del puesto 4 al 7, Apple del 8 al 9, Amazon del 5 al 8, Microsoft del 13 al 16 y Netflix del 11 al 15.

Además de la industria, la Generación Z valora el compromiso social, la creatividad y la sostenibilidad de las empresas. Muchos jóvenes optan por construir carreras independientes cuando no encuentran compañías alineadas con sus intereses y valores.