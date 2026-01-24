Tecno

Steve Jobs y la obsesión por los detalles: la lección que el CEO de Airbnb aprendió y la Generación Z rechaza

El director ejecutivo de la plataforma de hospedaje afirma que la microgestión de Steve Jobs contribuía a potenciar el talento de sus equipos de trabajo

Guardar
Steve Jobs, cofundador de Apple,
Steve Jobs, cofundador de Apple, destacaba por su obsesión por los detalles, un rasgo que Brian Chesky considera esencial para liderar, aunque la Generación Z no lo ve igual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steve Jobs, cofundador de Apple, era conocido por su atención minuciosa a los detalles, una característica que Brian Chesky, director ejecutivo de Airbnb, considera clave en el liderazgo, aunque quizás la Generación Z podría no compartir esa visión.

En una entrevista con CNBC, Chesky relató una conversación con Jony Ive, exdirector de diseño de Apple, sobre la gestión de Jobs. “¿Alguna vez sentiste que Steve Jobs te microgestionaba? Porque estaba al tanto de cada detalle”, preguntó Chesky. Ive respondió: “No. No me microgestionaba. Colaboraba conmigo. Su atención a los detalles me hacía mejor”.

Según Chesky, la obsesión de Jobs por los detalles no limitó la autonomía de Ive ni lo hizo sentir controlado. Al contrario, esa implicación elevó el nivel de exigencia y ayudó a potenciar el talento del equipo, contribuyendo al desarrollo de productos icónicos como el Apple Watch y el iPad.

Chesky sostiene que la atención
Chesky sostiene que la atención al detalle de Jobs no coartó la libertad creativa de Ive ni implicó control excesivo. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Chesky concluye que la clave no es la participación profunda de un líder, sino si esa implicación impulsa a los empleados a pensar en grande y desarrollar su potencial, o si, por el contrario, limita su crecimiento profesional.

Por qué la Generación Z podría rechazar este pensamiento

La Generación Z tiende a rechazar la visión de Brian Chesky sobre la atención a los detalles al estilo de Steve Jobs, ya que asocian la microgestión con los mandos intermedios, roles que prefieren evitar.

Según la firma de reclutamiento Robert Walters, el 72% de los jóvenes trabajadores prefiere desarrollarse como colaboradores individuales antes que ocupar cargos de gerente medio.

La Generación Z suele rechazar
La Generación Z suele rechazar este enfoque porque asocia la microgestión con la gestión intermedia, un rol que evita. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los encuestados de esta generación expresó que no desea asumir posiciones de gestión intermedia; incluso, entre quienes anticipan un futuro en roles directivos, una proporción significativa admite que no es su aspiración.

Esta tendencia responde, en parte, a las condiciones que enfrentan los mandos intermedios: poca autonomía, menores salarios que los líderes y una posición ambigua dentro de los equipos.

Además, son el grupo de la fuerza laboral que reporta mayores niveles de estrés, agotamiento y sensación de ser prescindibles.

En los últimos años, muchas empresas tecnológicas han reducido la cantidad de puestos directivos intermedios, apostando por estructuras más horizontales.

Más de la mitad de
Más de la mitad de los jóvenes de esta generación no quiere puestos intermedios y, aun entre quienes se ven como líderes, muchos no lo desean realmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es acercar a los líderes a los colaboradores individuales y agilizar la toma de decisiones, como señala Chesky. Sin embargo, para la Generación Z, ascender en la jerarquía conlleva más riesgos que beneficios.

Dónde prefiere trabajar la Generación Z

La Generación Z muestra una preferencia creciente por trabajar en clínicas y hospitales, dejando de priorizar a las grandes empresas tecnológicas. Un informe de BBVA y una encuesta de 2024 de la Sociedad Nacional de Académicos de Secundaria de Estados Unidos (NSHSS) señalan un cambio en las aspiraciones profesionales de estos jóvenes, que ahora valoran sectores como la salud, las energías renovables y el bienestar personal por encima de la tecnología.

La Generación Z prefiere cada
La Generación Z prefiere cada vez más trabajar en clínicas y hospitales en lugar de grandes tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta de la NSHSS destaca que instituciones médicas como el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, la Clínica Mayo y Health Care Service Corp. se encuentran entre los empleadores más atractivos para la Generación Z.

Estas organizaciones, que en 2022 ocupaban posiciones más bajas, ahora lideran el ranking. El 33% de los encuestados manifestó un interés particular por el sector salud, consolidándolo como una de las opciones preferidas.

En contraste, compañías tecnológicas como Google, Apple, Amazon, Microsoft y Netflix han perdido atractivo entre los jóvenes. Google descendió del puesto 4 al 7, Apple del 8 al 9, Amazon del 5 al 8, Microsoft del 13 al 16 y Netflix del 11 al 15.

Además de la industria, la Generación Z valora el compromiso social, la creatividad y la sostenibilidad de las empresas. Muchos jóvenes optan por construir carreras independientes cuando no encuentran compañías alineadas con sus intereses y valores.

Temas Relacionados

Steve JobsAirbnbGeneración ZTrabajoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo ponerle contraseña a mi WhatsApp Web para que nadie vea mis chats

La función de ‘bloqueo de aplicación’ es útil si utilizas una computadora en tu oficina y necesitas ausentarte para tomar un descanso o ir por un refrigerio

Cómo ponerle contraseña a mi

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Top 10 animes para ver

No contestar llamadas spam es un grave error: por qué y qué responder exactamente

Al evitar atender estas llamadas, las empresas pueden tomar el silencio como señal de que el número está activo y seguir contactándose

No contestar llamadas spam es

Nokia 1100: cuánto cuesta nuevo y cuándo salió

Conseguir un ejemplar de este popular celular nuevo en la actualidad puede ser complicado, pero se puede encontrar de segunda mano por un precio de 70 dólares

Nokia 1100: cuánto cuesta nuevo

Amazon prepara un despido masivo: podría recortar hasta 30.000 empleos corporativos desde la próxima semana

El plan de la compañía fundada por Jeff Bezos para reducir su plantilla a gran escala acelera la tensión entre la automatización y el empleo humano, en una industria que prioriza la eficiencia tecnológica sobre la estabilidad laboral frente al avance imparable de la IA

Amazon prepara un despido masivo:
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

El golazo de cabeza de Cuti Romero a los 90 minutos para salvar al Tottenham en la Premier League

El duro análisis de Oscar Ruggeri sobre el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors: “Son señales que le está dando el fútbol”

Con bajas de peso, la vuelta de un marginado y varios juveniles, Úbeda dio la lista de Boca para enfrentar a Riestra en el inicio del Apertura

Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

TELESHOW
Aníbal Pachano y el nacimiento

Aníbal Pachano y el nacimiento que transformó su mundo: las lágrimas del primer abrazo a su nieto

La tierna postal de Cami Homs en la recta final de su embarazo: “Semana 40 y la niña sigue en la panza”

El elogio de Luis Ortega a Wos, el protagonista de su nueva película: “Nunca vi actuar así a nadie”

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

INFOBAE AMÉRICA

Khaby Lame, el influencer más

Khaby Lame, el influencer más seguido del mundo, vendió su empresa por USD 900 millones

Diabetes: cómo las superbacterias desafían los tratamientos de infecciones asociadas a la enfermedad

Guatemala recibe doble reconocimiento en Fitur 2026 por innovación y sostenibilidad en turismo

Jóvenes encabezan el 61% de los accidentes laborales en El Salvador

El Festival de Sundance 2026 rinde homenaje a Robert Redford, su fundador y principal impulsor