Ministro de Justicia denuncia que estafas telefónicas en El Salvador provienen de una cárcel en Colombia

El funcionario detalló que la estructura criminal se encuentra en la cárcel de Cómbita. /Redes de Canal 10

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que las recientes estafas telefónicas que afectan a ciudadanos salvadoreños se realizan desde una prisión en Colombia. La afirmación se dio en una conferencia de prensa con todas las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado, quienes explicaron el modus operandi y las medidas adoptadas frente a este fenómeno delictivo.

Villatoro detalló que la modalidad consiste en llamadas en las que los delincuentes hacen creer a las víctimas que han sido secuestradas por supuestos miembros de carteles, principalmente el Cartel Jalisco Nueva Generación. Las víctimas, en su mayoría trabajadores de oficios como fontaneros o electricistas, reciben instrucciones para acudir a lugares apartados, donde se les solicita información personal y se les exige dinero para su supuesta liberación.

“El modus operandi es el mismo. Llaman a un fontanero, a un electricista, lo citan a un lugar despoblado, les hacen creer que están secuestrados y exigen dinero,” afirmó el ministro en la conferencia de prensa. El funcionario explicó que las investigaciones apuntan a una organización criminal asentada en una cárcel de Cómbita, de Colombia, desde la cual se han identificado más de 375 números telefónicos usados en las estafas, con prefijos de Colombia (57), México (52) y Guatemala (502).

Las autoridades señalaron que con apoyo de Estados Unidos se logró identificar de dónde procedían las estafas./ Redes de Canal 10

“Gracias al apoyo de nuestros aliados de Estados Unidos, logramos identificar con tecnología de punta el origen de las llamadas”, sostuvo Villatoro. Según los datos más recientes, en esa prisión colombiana hay actualmente más de 101 teléfonos activos empleados para este tipo de delitos.

El ministro enfatizó que estos engaños no representan un riesgo físico real y que no existen carteles de droga ni secuestros en El Salvador. Recomendó a la población ignorar las llamadas, no realizar pagos y bloquear números con los códigos mencionados. “La solución más sencilla, basada en la experiencia del año pasado, es no pagar y simplemente regresar a casa o al trabajo”, subrayó.

Por su parte, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, reiteró que la situación de violencia del pasado ya no existe y que el país mantiene el control territorial sobre la delincuencia. “En El Salvador no hay secuestros, no hay una sola persona que haya estado secuestrada. Solo son llamadas telefónicas que buscan engañar y obtener dinero”, declaró.

El funcionario recomendó a la población no ceder frente a cualquier intento de estafa./ X del Ministerio de Defensa Nacional

El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que desde enero de 2024 la FGR detectó este tipo de estafas ejecutadas desde el extranjero y que, tras la operación Escudo Virtual, se logró identificar a casi 2,000 personas utilizadas para trasladar fondos a los estafadores. “Estamos frente a una organización criminal transnacional que opera en varios países de Latinoamérica”, indicó Delgado.

A través de la operación denominada Escudo Virtual las autoridades lograron desmantelar más de 114 estructuras financieras que operaban para estafar a la población.

El fiscal también remarcó que el año pasado no se registró ningún secuestro en el país y exhortó a la ciudadanía a denunciar estos hechos y evitar compartir información personal con desconocidos.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana y la denuncia, así como la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos, que afectan no solo a El Salvador sino a diversos países de la región.