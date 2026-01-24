Exempleado de Jeff Bezos fundó startup que enviará cenizas de 1.000 personas al espacio

El servicio utiliza CubeSats y viajes compartidos en lanzamientos de SpaceX para reducir costos y ampliar el acceso. (Imagen referencial/NASA)

Ryan Mitchell, un ingeniero que trabajó en la NASA y en Blue Origin —la compañía espacial fundada por Jeff Bezos—, decidió dar un giro radical en su carrera después de años dedicados a la industria aeroespacial. Inspirado por una experiencia personal durante una ceremonia de esparcimiento de cenizas, Mitchell fundó Space Beyond, una startup que apuesta por llevar el último adiós a un nuevo nivel: enviar las cenizas de hasta 1.000 personas al espacio en un solo lanzamiento.

La idea surgió durante una noche de camping, cuando Mitchell, tras observar el cielo y reflexionar sobre el significado de despedirse de un ser querido, pensó en cómo podría crear una experiencia más trascendente.

Su respuesta fue diseñar un programa llamado “Cenizas al Espacio”, que permite a los familiares enviar una pequeña porción de cenizas al cosmos a bordo de un CubeSat, un satélite miniaturizado del tamaño de una caja de zapatos. Cada uno puede transportar alrededor de un gramo de cenizas por persona, haciendo viable la inclusión de cientos de clientes en una sola misión.

Las familias pueden rastrear el satélite mientras orbita la Tierra durante aproximadamente cinco años. (Space Beyond)

Un modelo accesible para llegar al espacio

El envío de cenizas al espacio no es un concepto totalmente nuevo, pero hasta ahora resultaba prohibitivo para la mayoría de las familias por su alto costo. Empresas como Celestis lo ofrecen desde la década de 1990, pero cobrando miles de dólares por servicio.

Mitchell decidió romper esa barrera de entrada: la opción más económica de Space Beyond cuesta solo USD 249, un precio que busca democratizar el acceso a este tipo de homenaje.

El secreto detrás de este modelo es el uso de viajes compartidos, una modalidad que permite a varias empresas enviar pequeños CubeSats a bordo de misiones más grandes, como los lanzamientos del Falcon 9 de SpaceX. Esto reduce drásticamente los costos y abre la posibilidad a nuevas misiones científicas y comerciales a pequeña escala.

Asimismo, Space Beyond opera sin buscar grandes retornos para inversores, lo que permite mantener precios accesibles. “Me han dicho que no cobro lo suficiente por este servicio”, reconoce Mitchell, en declaraciones a TechCrunch. En ese sentido, enfatiza que no busca “dominar el mundo ni ganar mil millones de dólares”.

Al finalizar su misión, el CubeSat reingresa a la atmósfera y se desintegra, simbolizando el último recorrido de las cenizas. (Reuters)

De la órbita al reingreso: el viaje final de las cenizas

El CubeSat de Space Beyond no solo transportará cenizas; también permitirá a los familiares rastrear el satélite durante su órbita, que durará aproximadamente cinco años antes de volver a la atmósfera terrestre y desintegrarse en un reingreso ardiente.

Mitchell destaca el simbolismo de este final: después de girar sobre la Tierra y recorrer el cielo nocturno, el CubeSat y las cenizas experimentarán un último destello antes de desaparecer. Las familias podrán saber cuándo el satélite pasa sobre sus hogares gracias a sistemas de rastreo en tiempo real.

Un aspecto importante del servicio es que las cenizas no se esparcen en el espacio, una práctica que podría generar riesgos de contaminación o escombros para otras naves. En cambio, cada cliente envía solo una fracción de los restos, y el resto puede conservarse o utilizarse en otras ceremonias tradicionales.

En colaboración con Arrow, Space Beyond planea su primer lanzamiento para octubre de 2027, abriendo una alternativa diferente dentro del sector funerario. (Arrow Science & Technology)

Una alternativa diferente en la industria funeraria

Mitchell reconoce que el peso sigue siendo un factor limitante, de ahí la cantidad reducida de cenizas que se puede enviar. Sin embargo, el servicio busca ofrecer una opción significativa y asequible para quienes sueñan con un homenaje fuera de lo común.

El CubeSat orbitará a unos 550 kilómetros de altura en una órbita heliosíncrona, sobrevolando diferentes regiones del planeta y permitiendo que clientes de todo el mundo sigan su recorrido.

Para el fundador de Space Beyond, esta startup no es solo un negocio, sino la materialización de una obsesión personal. “Intenté desestimar esta idea durante mucho tiempo. Pensé que sería demasiado caro o demasiado difícil”, cuenta Mitchell, quien finalmente se convenció tras analizar el modelo de negocio y los requisitos técnicos.

Space Beyond tiene previsto su primer lanzamiento para octubre de 2027, en una misión conjunta con Arrow Science and Technology y SpaceX. Su apuesta es abrir un nuevo capítulo en la relación entre el espacio y la memoria humana, acercando las estrellas a quienes buscan una despedida realmente distinta y trascendente.