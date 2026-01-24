Evita utilizar estas contraseñas en 2026 o perderás toda tu información

Al generar contraseñas en 2026, conviene evitar combinaciones como 123456, identificada por NordPass como la más usada en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al crear contraseñas en 2026, es fundamental evitar combinaciones como 123456, ya que, según un informe de NordPass, fue la clave más utilizada en 2025. El reporte de NordPass advierte que este mal hábito persiste desde hace años y vuelve a aparecer en los análisis más recientes: 123456 sigue siendo la contraseña más popular.

Esta costumbre compromete la seguridad de los datos personales y la información sensible, y se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo y de los avances en concienciación.

Esta práctica pone en riesgo la protección de datos personales, pese a los esfuerzos crecientes de concienciación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué contraseñas no usar en 2026

Las contraseñas que no debes usar en 2026 son:

123456 admin 12345678 123456789 12345 password Aa123456

Este listado muestra las seis contraseñas más usadas en 2025 según NordPass. Las combinaciones numéricas simples y términos genéricos como “admin” y “password” siguen siendo las opciones preferidas, lo que representa un riesgo considerable para la seguridad digital.

NordPass identificó las seis contraseñas más populares en 2025, con secuencias numéricas simples y términos como “admin” y “password”, lo que incrementa la vulnerabilidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar contraseñas débiles en 2026

La elección de una contraseña segura se ha vuelto indispensable para proteger la información personal ante el avance de las amenazas digitales. Una de las formas más directas de fortalecer la seguridad es recurrir a un generador de contraseñas que facilita la creación de claves sólidas y difíciles de descifrar. Este tipo de solución resulta fundamental para mantener a salvo las cuentas y los datos personales.

Quienes prefieran diseñar sus propias contraseñas pueden seguir algunas recomendaciones clave. La primera es la longitud: una contraseña extensa presenta una barrera mucho más difícil de vulnerar frente a los ataques de fuerza bruta. Se recomienda que tenga al menos doce caracteres, aunque una mayor extensión aporta incluso más protección.

Otra característica esencial es la complejidad. Una contraseña robusta debe mezclar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Esta combinación multiplica las posibles variantes y dificulta que un atacante pueda adivinarla.

Utilizar un generador de contraseñas permite crear claves fuertes y difíciles de descifrar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aleatoriedad también juega un papel determinante. Es fundamental evitar patrones evidentes, palabras comunes, nombres propios, fechas de nacimiento o secuencias simples como “123456”, ya que estos elementos reducen drásticamente la efectividad de la contraseña.

Por último, la diversidad es imprescindible: emplear la misma contraseña en diferentes servicios expone todas las cuentas si una de ellas es vulnerada. Por eso, cada acceso debe contar con una clave única, minimizando el riesgo de un compromiso generalizado.

En 2026, crear contraseñas robustas y variadas sigue siendo una de las defensas más efectivas para proteger la privacidad y los datos en línea. El uso de generadores especializados y la aplicación de estas recomendaciones permiten mantener un nivel de seguridad acorde a las exigencias actuales de la vida digital.

En 2026, emplear contraseñas seguras y distintas es clave para resguardar la información personal en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo memorizar contraseñas

Recordar múltiples contraseñas seguras puede parecer un reto, pero existen estrategias que facilitan este proceso sin sacrificar la protección de la información personal. Una de las alternativas más efectivas es el uso de frases clave.

Consiste en crear una oración fácil de recordar, formada por palabras, números y símbolos, y luego utilizar solo las iniciales de cada palabra, alternando mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Por ejemplo, la frase “Mi perro Simba nació en 2017 y pesa 15 kg” puede transformarse en “MpSne2017Yp15kg”.

En 2026, emplear contraseñas seguras y distintas es clave para resguardar la información personal en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra técnica útil es asociar cada contraseña con una imagen mental o una historia personal. Relacionar la clave con una anécdota, lugar o persona significativa ayuda a fijarla en la memoria. Además, se pueden emplear patrones de teclado, creando trayectorias visuales sobre las teclas que faciliten el recuerdo.

El uso de gestores de contraseñas también se presenta como una solución eficiente y segura en 2026. Estas herramientas almacenan y encriptan todas las contraseñas, permitiendo que la persona solo deba memorizar una clave maestra.

Evitar anotar contraseñas en lugares accesibles y renovarlas de manera periódica complementa estas prácticas, asegurando que la seguridad digital no dependa únicamente de la memoria. La combinación de creatividad y tecnología permite gestionar contraseñas sin riesgos ni olvidos.