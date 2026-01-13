Trucos para crear una contraseña segura y aprueba de estafas

Tecno

Una contraseña segura no tiene datos predecibles como fechas de cumpleaños y aniversarios, ni tampoco nombres de familiares o mascotas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era digital, proteger tus cuentas y tu información personal depende, en gran medida, de la fortaleza de tus contraseñas. Las filtraciones de datos y los intentos de estafa en línea van en aumento, por lo que tener una contraseña robusta es el primer escudo frente a los ciberataques.

A continuación se analizaran recomendaciones del centro de seguridad de Google, para poder crear claves realmente seguras y saber qué prácticas se deben adoptar para mantenerlas protegidas.

Qué tipo de contraseñas son inseguras

Las contraseñas débiles son la puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Usar combinaciones fáciles de adivinar, datos personales o repetir la misma clave en varias cuentas facilita el acceso no autorizado a tus correos, redes sociales, banca en línea y servicios críticos.

Contraseña fuerte, cuenta segura: guía práctica para generar claves robustas y evitar errores comunes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegurar tu información empieza por adoptar hábitos digitales responsables y conocer los riesgos de la reutilización de claves.

Qué debe tener una contraseña segura

Una contraseña robusta debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser única: Utiliza una clave diferente para cada cuenta importante.
  • Ser extensa: Lo ideal es que tenga al menos 12 caracteres.
  • Combinar letras, números y símbolos: Incluye mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
  • No contener información personal: Evita nombres, fechas de nacimiento, direcciones o cualquier dato fácil de encontrar en redes sociales.
  • Evitar palabras comunes y patrones: Contraseñas como “contraseña123”, “qwerty” o “123456” son extremadamente inseguras.

Cómo crear una contraseña larga y fácil de recordar

Las contraseñas largas son más difíciles de descifrar, pero deben ser fáciles de recordar para ti. Aquí algunos trucos prácticos:

  • Elige una línea de una canción, un poema o una cita famosa y usa solo la primera letra de cada palabra, combinando mayúsculas y minúsculas.
  • Une varias palabras poco relacionadas entre sí, agregando números y símbolos en medio.
  • Usa una frase significativa para ti y añade variaciones, como números en lugar de algunas letras (por ejemplo, “E5teV3ranoFuiALaPl4ya!”).
Combinar letras, números, símbolos y evitar datos personales protege frente a ataques y filtraciones, reduciendo el riesgo de que tus cuentas sean vulneradas por hackers o estafadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué errores debo evitar al crear una clave

Nunca utilices información personal directa ni patrones simples. Evita:

  • Nombres propios, apodos, nombres de mascotas o familiares.
  • Fechas relevantes y números de teléfono.
  • Secuencias del teclado, como “asdfgh” o “zxcvbn”.
  • Palabras completas del diccionario.

Consejos para proteger las contraseñas

Después de crear una contraseña segura, sigue estos consejos para protegerla:

  • No la compartas: Mantén tus contraseñas en secreto y no las envíes por correo, mensaje o redes sociales.
  • Evita anotarlas en lugares visibles: Si necesitas escribirlas, guárdalas en un lugar seguro, nunca en tu escritorio o cerca de tu computadora.
  • Cambia tus contraseñas de forma regular, especialmente si sospechas que una cuenta ha sido comprometida.
  • Activa la autenticación en dos pasos (2FA): Añade una capa extra de seguridad que requiere un código adicional para iniciar sesión.

Si te resulta difícil recordar varias contraseñas fuertes, considera utilizar un administrador de contraseñas confiable. Estas herramientas almacenan, generan y rellenan automáticamente claves complejas para tus cuentas, reduciendo el riesgo de reutilizar contraseñas o anotarlas en lugares inseguros. Investiga bien antes de elegir uno y verifica su reputación.

Adoptar hábitos de cambio regular, no compartir claves y usar gestores especializados ayuda a prevenir estafas y mantener el control sobre tu información en cualquier plataforma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si olvidas tu contraseña

La mayoría de los servicios online permite restablecer tu clave si la olvidas. Asegúrate de tener actualizada la información de recuperación (correo alternativo, número de teléfono) para facilitar el proceso. Si recibes alertas sobre actividad inusual en tu cuenta, actúa de inmediato cambiando la contraseña y revisando los accesos recientes.

Crear y proteger contraseñas seguras es esencial para evitar estafas y robos de datos en internet. Adopta hábitos como no reutilizar claves, combinarlas con autenticación en dos pasos y usar administradores de contraseñas. Así, mantendrás tus cuentas a salvo y reducirás el riesgo de ser víctima de ciberataques. La seguridad digital comienza con una contraseña fuerte y una actitud preventiva.

