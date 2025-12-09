Tecno

Top 20 de las contraseñas más usadas en Colombia durante 2025: 123456, admin y Santiago son tendencia

El uso frecuente de contraseñas débiles evidencia la urgencia de educar sobre la importancia de crear claves más fuertes y proteger los datos personales

La alta presencia de claves
La alta presencia de claves predecibles en Colombia muestra la necesidad de impulsar más ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un año más y 123456 continúa siendo la contraseña más utilizada en países como Colombia, según un estudio elaborado por NordPass. Esta empresa de ciberseguridad publica anualmente un listado de las claves más usadas por país e, incluso, por generaciones.

Para ESET, esta práctica expone a usuarios de todas las edades y países a mayores riesgos de seguridad digital.

El uso generalizado de contraseñas simples e inseguras plantea la necesidad urgente de concientizar sobre la importancia de elegir claves más robustas y proteger adecuadamente los datos personales en la era digital, según la última empresa mencionada.

Las claves débiles dejan a
Las claves débiles dejan a los usuarios vulnerables porque son las primeras que prueban los atacantes. (NordPass)

Cuáles son las contraseñas más usadas en Colombia durante 2025

De acuerdo con recientes estudios de ciberseguridad, estas son las contraseñas más empleadas por los usuarios en Colombia:

  1. 123456: utilizada en 332.629 ocasiones
  2. admin: aparece en 307.073 registros
  3. 123456789: elegida por 115.849 usuarios
  4. 12345678: se reporta 114.400 veces
  5. 12345: contabiliza 104.559 usos
  6. 1234567890: encontrada en 28.766 instancias
  7. 12345678910: presente en 25.093 accesos
  8. 1234567: identificada en 23.083 cuentas
  9. password: seleccionada por 20.968 usuarios
  10. cuchilla: registrada en 16.540 oportunidades
  11. user: suma 16.280 apariciones
  12. Colombia2022: utilizada en 13.710 ocasiones
  13. Colombia123: elegida en 13.526 accesos
  14. Colombia2020: identificada en 13.394 cuentas
  15. admin123: empleada 13.138 veces
  16. Colombia2021: reportada en 12.583 ocasiones
  17. familiar: se observa en 11.290 cuentas
  18. clave123: aparece en 10.889 registros
  19. santiago: identificada en 9.633 cuentas
  20. contraseña: empleada en 9.482 oportunidades

El uso repetido de combinaciones numéricas sencillas y palabras comunes representa un alto riesgo de seguridad para los usuarios.

Repetir números simples o palabras
Repetir números simples o palabras comunes supone un serio riesgo de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa que los colombianos opten por contraseñas fáciles

El hecho de que los colombianos opten por contraseñas fáciles, como “123456”, “admin” o palabras comunes relacionadas con el país y su cultura, revela una preocupante falta de conciencia sobre la importancia de la seguridad digital, según ESET.

Este comportamiento expone a los usuarios a riesgos, ya que las contraseñas débiles son las primeras en ser probadas por ciberdelincuentes durante intentos de acceso no autorizado a cuentas personales y corporativas.

La preferencia por claves sencillas suele estar motivada por la necesidad de recordarlas con facilidad y evitar el olvido, pero esto deja al descubierto datos sensibles y facilita ataques como el robo de identidad, fraudes financieros, acceso a información privada y suplantación de identidad en redes sociales.

Otro año y 123456 sigue
Otro año y 123456 sigue como la clave más usada en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estas prácticas afectan tanto a personas individuales como a empresas y organismos gubernamentales, aumentando la vulnerabilidad de toda la comunidad digital.

El uso extendido de contraseñas predecibles en Colombia refleja la urgencia de promover una cultura de ciberseguridad, que fomente la creación de claves robustas y la adopción de buenas prácticas, como el uso de gestores de contraseñas y la autenticación en dos pasos.

“En lo que respecta a América Latina, el panorama es un poco más preocupante, ya que, a la falta de conciencia sobre la seguridad digital y el uso poco consciente de contraseñas, se le suma el auge de ciberamenazas en la región”, agregan.

La popularidad de claves débiles
La popularidad de claves débiles evidencia la urgencia de promover contraseñas más seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear una contraseña segura

Para crear una contraseña segura, la empresa mencionada recomienda seguir estas buenas prácticas fundamentales:

  • Longitud: Cuanto más larga sea la contraseña, mayor será la protección frente a ataques de fuerza bruta. Se aconseja una extensión mínima de 12 caracteres; sin embargo, mientras más larga, más segura resulta.
  • Complejidad: Es imprescindible combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. La variedad de caracteres incrementa el número de combinaciones posibles, dificultando que la contraseña sea adivinada.
  • Aleatoriedad: Debes evitar patrones evidentes, palabras comunes, nombres propios, fechas de nacimiento o secuencias simples como “123456”. Opta por combinaciones aleatorias que no puedan asociarse fácilmente contigo.
  • Diversidad: Nunca reutilices la misma contraseña para diferentes cuentas. Si una se ve comprometida, el resto de tus cuentas también quedarán expuestas.

