Netflix transmitirá en vivo la escalada al rascacielos Taipei 101: fecha, horario y cómo verla

La transmisión será a nivel mundial. (Netflix)

Netflix transmitirá en vivo el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101, el rascacielos de Taiwán de 508 metros y 101 pisos, considerado uno de los más altos del mundo. El evento podrá verse el 23 de enero de 2026 y en algunos países sería el 24 de enero.

Este nuevo reto representa un paso más en la carrera de Honnold, reconocido por asumir riesgos extremos. En 2018, protagonizó la película Free Solo, donde ascendió sin cuerdas el acantilado El Capitán, en California, a más de 2.300 metros de altura.

“El 23 de enero escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix”, destacó el deportista.

A continuación, los datos clave para quienes deseen seguir esta hazaña en directo usando la aplicación de Netflix o la página web de la plataforma streaming.

Los usuarios pueden activar notificaciones para no perderse la transmisión. (Netflix)

A qué hora iniciará la transmisión en Netflix

Los horarios para ver la transmisión en vivo en Netflix del ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 son los siguientes por país:

Argentina: a las 22 del viernes 23 de enero.

Colombia: a las 20 del viernes 23 de enero.

Perú: a las 20 del viernes 23 de enero.

México : a las 19 del viernes 23 de enero.

España (peninsular): a las 02 de la madrugada del sábado 24 de enero.

Miami: a las 20 del viernes 23 de enero.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 23 de enero, a las 20.

Dónde ver la transmisión en vivo

Para ver la transmisión en vivo del ascenso de Alex Honnold al Taipei 101, basta con acceder a Netflix a través de una suscripción. Puedes utilizar cualquier dispositivo: una tablet, celular o televisor.

Es necesario contar con una susccripción de Netflix para ver la transmisión. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Cómo ver la transmisión en vivo de Netflix

Para ver la transmisión en vivo del ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 en Netflix, solo es necesario ingresar a la plataforma desde la aplicaicón para iPhone, Android o TV o bien, la página web escribiendo usuario y contraseña.

Los eventos en vivo suelen aparecer destacados en la pantalla principal. Si no lo encuentras, puedes buscar el título Rascacielos en vivo en el buscador de Netflix.

Para no perderte el evento, puedes seleccionar la opción de Avisarme para que Netflix te envíe una notificación.

La expectativa tecnológica y mediática en torno al desafío

La capital de Taiwán se ha convertido en el epicentro de la conversación mundial por la inminente transmisión en vivo del ascenso sin protección de Alex Honnold al Taipei 101. El evento, titulado Skyscraper Live, será difundido globalmente a través de Netflix.

El Taipei 101 tiene 508 metros y 101 pisos. (Netflix)

Esta hazaña busca captar a audiencias de diferentes perfiles, fusionando el atractivo del riesgo con la capacidad de las plataformas para amplificar el impacto en tiempo real.

Polémica en torno a la transmisión en directo

El ascenso en Taipéi ha provocado reacciones encontradas. Mientras la comunidad de la escalada y miles de espectadores participan en apuestas a través de plataformas como Polymarket sobre el resultado y la duración del intento, crecen las voces críticas que cuestionan la ética de retransmitir un acto con alto riesgo de muerte.

Analistas y comentaristas advierten sobre la responsabilidad de plataformas como Netflix frente a la exposición mediática de actividades extremas.

Críticas y cuestionamientos éticos

Desde la prensa internacional, han surgido cuestionamientos sobre el enfoque comercial de la transmisión. Un columnista del Wall Street Journal calificó el evento como “voyeurista, macabro e irresponsable”, recordando los peligros asociados al free solo y la reciente muerte de un influencer durante una escalada transmitida en redes sociales.

El ascenso a Taipei 101 por parte de Honnold ha levanto polémica de los atletas locales de Taiwán, quienes han manifestado preocupación y rechazo al evento. REUTERS/Yi-Chin Lee

En los gimnasios de escalada de Taipéi, las opiniones reflejan la tensión entre espectáculo y seguridad. Chien Ai, escalador aficionado, opta por no seguir la transmisión, mientras que Yang Tse-hsiao, instructor, lamenta que el interés comercial prevalezca sobre la integridad física de los atletas.

La transmisión del ascenso de Honnold se posiciona así como un fenómeno tecnológico que reabre el debate sobre los límites del entretenimiento digital y la responsabilidad de las plataformas ante los riesgos reales.

Quién es Alex Honnold

Alex Honnold es un escalador profesional estadounidense, reconocido a nivel mundial por especializarse en free solo, una modalidad de escalada sin cuerda ni protección. Se convirtió en la primera persona en escalar El Capitán, una pared de 900 metros en Yosemite, sin ningún tipo de asistencia.

Esta proeza fue registrada en el documental “Free Solo” (2018), galardonado con un premio Óscar. Nacido en 1985 en California, Honnold destaca por su capacidad para controlar el miedo, su preparación meticulosa y su notable sangre fría ante los desafíos más extremos.