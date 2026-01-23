Tecno

Netflix transmitirá en vivo la escalada al rascacielos Taipei 101: fecha, horario y cómo verla

El escalador Alex Honnold protagonizará un nuevo desafío extremo al ascender en vivo uno de los rascacielos más altos del mundo. Horarios para cada país y cómo seguir la transmisión

Guardar
La transmisión será a nivel mundial. (Netflix)

Netflix transmitirá en vivo el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101, el rascacielos de Taiwán de 508 metros y 101 pisos, considerado uno de los más altos del mundo. El evento podrá verse el 23 de enero de 2026 y en algunos países sería el 24 de enero.

Este nuevo reto representa un paso más en la carrera de Honnold, reconocido por asumir riesgos extremos. En 2018, protagonizó la película Free Solo, donde ascendió sin cuerdas el acantilado El Capitán, en California, a más de 2.300 metros de altura.

“El 23 de enero escalaré el Taipei 101, en Taiwán. Es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y será la escalada urbana más ambiciosa que he intentado. ¡Es una torre de casi 520 metros! ¿Qué más se puede pedir? Y lo haré en directo en Netflix”, destacó el deportista.

A continuación, los datos clave para quienes deseen seguir esta hazaña en directo usando la aplicación de Netflix o la página web de la plataforma streaming.

Los usuarios pueden activar notificaciones
Los usuarios pueden activar notificaciones para no perderse la transmisión. (Netflix)

A qué hora iniciará la transmisión en Netflix

Los horarios para ver la transmisión en vivo en Netflix del ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 son los siguientes por país:

  • Argentina: a las 22 del viernes 23 de enero.
  • Colombia: a las 20 del viernes 23 de enero.
  • Perú: a las 20 del viernes 23 de enero.
  • México: a las 19 del viernes 23 de enero.
  • España (peninsular): a las 02 de la madrugada del sábado 24 de enero.
  • Miami: a las 20 del viernes 23 de enero.
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 23 de enero, a las 20.

Dónde ver la transmisión en vivo

Para ver la transmisión en vivo del ascenso de Alex Honnold al Taipei 101, basta con acceder a Netflix a través de una suscripción. Puedes utilizar cualquier dispositivo: una tablet, celular o televisor.

Es necesario contar con una
Es necesario contar con una susccripción de Netflix para ver la transmisión. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Cómo ver la transmisión en vivo de Netflix

Para ver la transmisión en vivo del ascenso de Alex Honnold al Taipei 101 en Netflix, solo es necesario ingresar a la plataforma desde la aplicaicón para iPhone, Android o TV o bien, la página web escribiendo usuario y contraseña.

Los eventos en vivo suelen aparecer destacados en la pantalla principal. Si no lo encuentras, puedes buscar el título Rascacielos en vivo en el buscador de Netflix.

Para no perderte el evento, puedes seleccionar la opción de Avisarme para que Netflix te envíe una notificación.

La expectativa tecnológica y mediática en torno al desafío

La capital de Taiwán se ha convertido en el epicentro de la conversación mundial por la inminente transmisión en vivo del ascenso sin protección de Alex Honnold al Taipei 101. El evento, titulado Skyscraper Live, será difundido globalmente a través de Netflix.

El Taipei 101 tiene 508
El Taipei 101 tiene 508 metros y 101 pisos. (Netflix)

Esta hazaña busca captar a audiencias de diferentes perfiles, fusionando el atractivo del riesgo con la capacidad de las plataformas para amplificar el impacto en tiempo real.

Polémica en torno a la transmisión en directo

El ascenso en Taipéi ha provocado reacciones encontradas. Mientras la comunidad de la escalada y miles de espectadores participan en apuestas a través de plataformas como Polymarket sobre el resultado y la duración del intento, crecen las voces críticas que cuestionan la ética de retransmitir un acto con alto riesgo de muerte.

Analistas y comentaristas advierten sobre la responsabilidad de plataformas como Netflix frente a la exposición mediática de actividades extremas.

Críticas y cuestionamientos éticos

Desde la prensa internacional, han surgido cuestionamientos sobre el enfoque comercial de la transmisión. Un columnista del Wall Street Journal calificó el evento como “voyeurista, macabro e irresponsable”, recordando los peligros asociados al free solo y la reciente muerte de un influencer durante una escalada transmitida en redes sociales.

El ascenso a Taipei 101
El ascenso a Taipei 101 por parte de Honnold ha levanto polémica de los atletas locales de Taiwán, quienes han manifestado preocupación y rechazo al evento. REUTERS/Yi-Chin Lee

En los gimnasios de escalada de Taipéi, las opiniones reflejan la tensión entre espectáculo y seguridad. Chien Ai, escalador aficionado, opta por no seguir la transmisión, mientras que Yang Tse-hsiao, instructor, lamenta que el interés comercial prevalezca sobre la integridad física de los atletas.

La transmisión del ascenso de Honnold se posiciona así como un fenómeno tecnológico que reabre el debate sobre los límites del entretenimiento digital y la responsabilidad de las plataformas ante los riesgos reales.

Quién es Alex Honnold

Alex Honnold es un escalador profesional estadounidense, reconocido a nivel mundial por especializarse en free solo, una modalidad de escalada sin cuerda ni protección. Se convirtió en la primera persona en escalar El Capitán, una pared de 900 metros en Yosemite, sin ningún tipo de asistencia.

Esta proeza fue registrada en el documental “Free Solo” (2018), galardonado con un premio Óscar. Nacido en 1985 en California, Honnold destaca por su capacidad para controlar el miedo, su preparación meticulosa y su notable sangre fría ante los desafíos más extremos.

Temas Relacionados

NetflixAlex HonnoldRascacielosTaipei 101Tecnologíatecnología-noticiasEntretenimientoLo último en tecnología

Últimas Noticias

La tecnología detrás de Artemis II, la próxima misión a la Luna de la NASA: tiene paneles solares

El satélite se llama Atenea y se encargará de permanecer en órbita antes del arribo. La cuota argentina representa a Latinoamérica

La tecnología detrás de Artemis

Nintendo revela el tráiler de Super Mario Bros. Wonder para Switch: fecha de lanzamiento y precios

Esta versión del videojuego añade nuevas funciones y modos de juego enfocados en la experiencia multijugador y la accesibilidad como el Parque Belabel

Nintendo revela el tráiler de

Cómo activar el modo ninja en WhatsApp para iPhone con estos tres simples ajustes

Al restringir un chat, este desaparece de la lista principal de conversaciones y solo se puede acceder mediante un código secreto

Cómo activar el modo ninja

Un robot humanoide logra ensartar un hilo en una aguja y sorprende por su precisión

La hazaña representa un avance clave en robótica, ya que requiere coordinación de ambas manos, visión artificial y control motor de alta precisión

Un robot humanoide logra ensartar

Cómo ahorrar energía, sobrecargos y evitar daños con los electrodomésticos en 2026

El consumo fantasma sigue siendo uno de los principales responsables del gasto innecesario

Cómo ahorrar energía, sobrecargos y
DEPORTES
La nueva Ferrari fue empujada

La nueva Ferrari fue empujada a boxes tras su primera vuelta y el video desató una polémica que el equipo debió aclarar

Detuvieron a dos tenistas sudamericanos en Brasil por realizar gestos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí

Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

En Avellaneda, Independiente arrancará el Torneo Apertura contra el campeón Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano y Santiago Ramundo volvieron a su casa con su bebé: “El universo escuchó nuestras plegarias”

El recuerdo de Eduardo de la Puente en un nuevo aniversario de la Rock & Pop: “Era una hermosa cueva”

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

Maxi López reveló la advertencia que le hizo Wanda Nara antes de su escandalosa publicación contra la China Suárez

Esteban Mirol denunció maltratos en MasterChef y Germán Martitegui le respondió: “Es de falluto lo que hizo”

INFOBAE AMÉRICA

Premios Oscar: películas con enfoques

Premios Oscar: películas con enfoques audaces dominan la lista de nominaciones

¿Cuál es la relación entre dormir bien y perder grasa corporal?

La cárcel más violenta de Ecuador bajo escrutinio: se instala mesa de emergencia tras denuncias de casi 1.000 muertes

Murió Francis Buchholz, el histórico bajista de Scorpions, a los 75 años

Embajada de China publica video del nuevo Estadio Nacional de El Salvador