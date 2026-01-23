Cómo es Haven-1, la primera estación espacial privada del mundo

Haven-1 será la primera estación espacial privada y se lanzará en un solo vuelo con el cohete Falcon 9 de SpaceX. (Vast Space)

La compañía estadounidense Vast Space se prepara para lanzar Haven-1, la primera estación espacial privada del mundo, en una apuesta que marca el inicio de una nueva etapa en la presencia humana en órbita terrestre.

El proyecto, que cuenta con el respaldo tecnológico de SpaceX, ha posicionado a la firma como la principal candidata a liderar la transición tras el retiro de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), programado para 2030.

Con la desactivación inminente de la ISS, la NASA ha adoptado una estrategia orientada a incentivar el desarrollo de estaciones espaciales comerciales. La agencia estadounidense confía en el sector privado para mantener la presencia continua de astronautas estadounidenses en el espacio. Entre las empresas seleccionadas para competir en esta carrera figuran Blue Origin, Voyager Technologies, Axiom Space y la propia Vast Space.

La estación, financiada y desarrollada por Vast Space, busca reemplazar a la Estación Espacial Internacional tras su retiro en 2030. (Representación artística/Vast Space)

El CEO de Vast Space, Max Haot, confirmó que la compañía mantiene la nueva fecha de lanzamiento de Haven-1 para el primer trimestre del próximo año. “Esa es la fecha que ahora estamos seguros de poder cumplir. La hemos seguido sin cambios durante bastante tiempo y seguimos adelante. Seguimos uno o dos años por delante de cualquier otro competidor”, declaró Haot en entrevista con Ars Technica.

El directivo remarcó que la estación se construye completamente desde cero en menos de cuatro años, lo que representa un desafío logístico y de ingeniería sin precedentes en la industria espacial privada.

Diseño y avance de la estructura

Haven-1 destaca por su diseño compacto y modular, lo que facilita su ensamblaje y despliegue. La estación será lanzada en un único vuelo del cohete Falcon 9, propiedad de SpaceX. Ya en órbita, la estación se abastecerá de oxígeno y energía a través de la cápsula Crew Dragon, también desarrollada por SpaceX. Esta integración con sistemas ya probados por la industria permite reducir tiempos de desarrollo y minimizar riesgos, en comparación con otras iniciativas.

El diseño modular y compacto de Haven-1 facilita su ensamblaje y reduce riesgos gracias a la integración con sistemas de SpaceX. (Vast Space)

El avance del proyecto ha sido constante. El 10 de enero de este año, Vast Space finalizó la construcción de la estructura principal de la estación. La siguiente fase contempla la integración en salas limpias de los sistemas de control térmico, propulsión, habitáculos internos y aviónica. Estos componentes serán sometidos a una campaña completa de pruebas en colaboración con la NASA antes del lanzamiento.

El futuro de la presencia estadounidense en el espacio depende del éxito de estas iniciativas privadas. Desde su puesta en funcionamiento en noviembre de 2000, la ISS ha albergado de forma ininterrumpida a tripulaciones de múltiples países. Su retiro, previsto para 2030, plantea la necesidad urgente de contar con plataformas alternativas que aseguren la continuidad de la investigación científica y la presencia humana en la órbita baja terrestre.

La NASA aún no ha publicado los requisitos formales que regirán la selección de las estaciones espaciales comerciales. Está previsto que este año la agencia elija una o dos empresas para recibir fondos que respalden el desarrollo de sus proyectos.

Vast Space finalizó la estructura principal de la estación en enero y avanza en la integración de sistemas críticos para su lanzamiento el próximo año. (Vast Space)

Pugna por el dominio de la órbita terrestre

De acuerdo con los expertos citados por Ars Technica, si no se logra contar con una estación operativa para 2030, la supremacía de Estados Unidos en el espacio podría verse comprometida ante avances de competidores como China.

La alianza entre Vast Space y SpaceX se apoya en el talento de ingenieros provenientes de la propia NASA y de la empresa de Elon Musk. Este equipo ha permitido acelerar procesos críticos y aplicar metodologías de desarrollo ágil en el sector aeroespacial.

El proyecto Haven-1 representa una apuesta de alto impacto no solo para la industria espacial estadounidense, sino también para el modelo de cooperación público-privada en la exploración espacial. A medida que la fecha de lanzamiento se aproxima, la atención de la comunidad científica y tecnológica internacional se centra en la capacidad de las empresas privadas de garantizar una transición sin interrupciones en la ocupación humana de la órbita terrestre.