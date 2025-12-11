SpaceX de Elon Musk prepara su salida a la bolsa en 2026 con una valoración de más de un billón de dólares

SpaceX se encuentra preparando para salir al mercado bursátil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

SpaceX se encamina a debutar en los mercados bursátiles en 2026, un movimiento que podría representar la oferta pública inicial más grande jamás registrada. La compañía de Elon Musk estaría preparando una colocación de acciones superior a los 30.000 millones de dólares, cifra que llevaría su valoración total por encima del billón de dólares, según proyecciones preliminares.

Fiel a su estilo, el propio Musk respaldó públicamente la información, esto al responder a través de X un artículo especializado que anticipaba la inminente apertura de la empresa al mercado público.

Las conversaciones con distintas entidades financieras ya habrían comenzado, con un cronograma tentativo que apunta a mediados de 2026 para el estreno oficial. No obstante, la ventana podría ajustarse dependiendo del clima económico global y las condiciones del mercado, por lo que no se descarta un retraso hasta 2027.

Elon Musk confirmó que SpaceX se encuentra preparando el terreno para salir a la bolsa de valores. REUTERS/Dado Ruvic

La solidez de Starlink impulsa la decisión

La trayectoria hacia Wall Street está estrechamente ligada al crecimiento de Starlink, el servicio satelital de internet que se ha convertido en el principal motor financiero de la compañía. La expansión del negocio, que ahora explora conexiones directas a teléfonos móviles, ha fortalecido el flujo de ingresos y el atractivo para potenciales inversionistas.

Las estimaciones internas proyectan que SpaceX generará alrededor de 15.000 millones de dólares en ingresos durante 2025. Para 2026, esa cifra podría aumentar hasta un rango de 22.000 a 24.000 millones de dólares, con la mayor parte proveniente del ecosistema Starlink.

El avance constante de Starship —el cohete de gran capacidad diseñado para misiones lunares y marcianas— también pesa en las expectativas del mercado. Su desarrollo es considerado uno de los pilares tecnológicos más ambiciosos del sector espacial y un componente clave para las metas a largo plazo de la empresa.

SpaceX tomaría la decisión de salir al mercado por los buenos resultados de Starlink. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una oferta que podría reconfigurar los récords del mercado

De concretarse en los términos estimados, la OPV de SpaceX superaría ampliamente a la histórica salida a bolsa de Saudi Aramco y marcaría un nuevo punto de referencia para las empresas tecnológicas y aeroespaciales. Actualmente, SpaceX es la segunda startup privada más valiosa del mundo, solo por detrás de OpenAI, de acuerdo con datos de Crunchbase.

El eventual debut bursátil no solo consolidaría el liderazgo de la compañía en el sector, sino que ampliaría su capacidad de financiamiento para proyectos de escala planetaria (y extraplanetaria).

Centros de datos en órbita: el siguiente paso financiado por la OPV

Una parte significativa de los fondos recaudados estaría destinada a iniciativas de infraestructura espacial, incluida la creación de centros de datos fuera de la Tierra. Musk mencionó recientemente este plan durante un encuentro con inversores, donde explicó que la compañía está evaluando la adquisición de chips avanzados para operar estas instalaciones orbitales.

La fecha en la que SpaceX podría salir a la bolsa de valores se encuentra entre el 2026 o 2027. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo

El concepto de centros de datos en el espacio busca reducir la latencia global, optimizar servicios de comunicaciones y explorar un nuevo mercado para el almacenamiento y procesamiento de información a gran escala.

Un movimiento esperado por el sector tecnológico y financiero

La posible salida a bolsa ha generado expectativas durante años, especialmente por la magnitud y el impacto global de la empresa. SpaceX mantiene un papel dominante en el lanzamiento de satélites y liderazgo en el transporte espacial privado, además de una cartera de proyectos que abarca desde misiones comerciales hasta desarrollos vinculados al programa Artemis de la NASA.

A medida que las conversaciones avancen y el calendario se confirme, los mercados seguirán de cerca cada señal proveniente de Musk y su equipo. Para inversionistas y analistas, el eventual debut representará no solo un evento financiero de gran escala, sino también una medición del valor real de la industria espacial comercial en su fase más madura.