Qué televisores que se quedarán sin Netflix a partir de febrero de 2026

Los usuarios afectados por las restricciones de Netflix deberán cambiar de dispositivo, pero esto trae un gasto de dinero. (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir de febrero de 2026, una amplia gama de televisores o Smart TV dejará de ser compatible con la plataforma streaming Netflix. Los usuarios con modelos de TV afectados no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación nativa del servicio, porque sus dispositivos no serán capaces de soportar los requisitos técnicos que pide la app.

La razón de ello es que la plataforma streaming, con cada actualización, busca elevar la calidad de imagen, sumar funciones avanzadas y fortalecer la seguridad digital, decisión que obliga a los usuarios de dispositivos antiguos a considerar otras opciones si desean seguir disfrutando del catálogo.

Se sugiere a los usuarios que verifiquen tanto la fecha de fabricación como la versión del sistema operativo desde los ajustes internos de sus televisores, para comprobar si el acceso se mantendrá durante mucho tiempo.

Aquellos que detecten incompatibilidad deberán optar por soluciones externas o renovar sus dispositivos si desean conservar el acceso a la plataforma.

Qué televisores no podrán acceder a la aplicación de Netflix nativa

Los televisores Sony Bravia, Samsung, LG y Panasonic fabricados antes de 2019 quedarán excluidos del catálogo de Netflix por no cumplir con los estándares tecnológicos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la lista de aparatos que perderán acceso, destacan modelos fabricados antes de 2019, en especial varias versiones de la serie Bravia de Sony –identificadas por nomenclaturas como KDL, XBR, W95 y X95.

Además, los dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación están contemplados dentro del grupo que ya no podrá ejecutar la aplicación de Netflix, así como los televisores inteligentes de Panasonic y LG fabricados antes de 2015 y los Smart TV de Samsung modelo EOS producidos entre 2012 y 2015.

La causa de esta exclusión es la evolución de los estándares tecnológicos en el sector streaming. La insuficiencia de memoria RAM, la falta de potencia de procesamiento y la incompatibilidad con protocolos modernos de conexión figuran entre las limitaciones técnicas más relevantes.

En un contexto donde las plataformas requieren mayor capacidad de procesamiento, mejores sistemas de seguridad y mayor eficiencia en la reproducción visual, muchos modelos antiguos son incapaces de cumplir con las demandas contemporáneas.

A qué otros dispositivos afecta la medida de Netflix

Solo dispositivos Android con versión 9 o superior y modelos Apple con iOS 17 o iPadOS 17 mantendrán acceso a Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de la medida trasciende los televisores: la restricción afecta a varios teléfonos inteligentes. En el sistema Android, solo los dispositivos con sistema operativo Android OS 9 o superior mantendrán acceso a la aplicación.

Quedarán excluidos modelos como el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2, entre otros.

Para el caso de Apple, la compatibilidad estará reservada a quienes puedan instalar iOS 17 o iPadOS 17. Los iPhone y iPad que no soporten estas versiones ni logren descargar la actualización desde la tienda de Apple, perderán el acceso de forma definitiva.

Qué deben hacer los usuarios propietarios de televisores sin Netflix

Existen dispositivos externos que permiten abrir Netflix desde televisores antiguos. (Foto: Google)

A quienes se vean afectados, se sugiere soluciones como la compra de reproductores externos, Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos, que, conectados por HDMI, permiten ejecutar versiones actualizadas de la aplicación.

Asimismo, la adquisición de un televisor de nueva generación constituye otra posibilidad, sobre todo útil para quienes buscan aprovechar al máximo las funcionalidades y servicios de las plataformas actuales. No obstante, esta alternativa exige una inversión económica adicional, pero garantiza compatibilidad a largo plazo.

Netflix insiste en la importancia de revisar con frecuencia las actualizaciones tanto del sistema operativo como de la propia plataforma, con el objetivo de anticipar eventuales cambios similares en el futuro y evitar interrupciones inesperadas en el acceso a sus contenidos.

Cómo saber la versión del sistema operativo de un televisor o un celular

Consultar la versión del sistema operativo permite conocer la compatibilidad del dispositivo con nuevas funciones y actualizaciones de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para revisar la versión del sistema operativo en un televisor, el usuario debe ingresar al menú principal utilizando el control remoto. Luego, debe buscar la sección de configuración o ajustes, donde generalmente aparece una opción llamada “Acerca del dispositivo”, “Información” o “Sistema”.

En el caso de un celular, el proceso es similar. La persona debe acceder al menú de ajustes del dispositivo y buscar la sección identificada como “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo”.

Allí se encuentra la información sobre la versión del sistema operativo, que suele aparecer como “Versión de Android”, “Versión de iOS” u otro nombre, dependiendo de la marca y el modelo del celular.