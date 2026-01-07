Dónde nunca ubicar el televisor en casa y evitar recalentamientos o daños en la pantalla

Una mala decisión en la ubicación puede acortar la vida útil del TV y poner en riesgo la seguridad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del televisor en el hogar determina su funcionamiento y durabilidad. Existen lugares que, aunque parecen prácticos o estéticos, son un riesgo real para el dispositivo y la seguridad del hogar. Un televisor mal colocado puede sufrir fallos intermitentes, apagones inesperados e incluso llegar a provocar incendios o explosiones.

La decisión de dónde instalar un televisor debe ir más allá de la disposición de los muebles o el diseño interior. Determinados espacios pueden exponer al aparato a calor excesivo, cambios bruscos de temperatura o falta de ventilación, condiciones que afectan su vida útil y pueden poner en peligro a los habitantes de la vivienda.

Por qué no debe instalarse el televisor cerca de la ventana

Colocar el televisor junto a una ventana puede resultar atractivo para aprovechar la luz natural. Sin embargo, esta exposición lo somete a condiciones extremas, sobre todo al calor directo del sol.

El calor y la luz solar directa aceleran el desgaste y aumentan la probabilidad de fallos graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recalentamiento puede manifestarse en fallos intermitentes, apagones repentinos y hasta cortocircuitos, dañando de forma permanente el aparato.

Además, en regiones cálidas o durante el verano, la radiación solar a través de una ventana incrementa el riesgo de sobrecalentamiento. Esto reduce la vida útil del televisor e incrementa la posibilidad de incidentes graves, como incendios, por la acumulación de calor en los componentes internos.

Qué pasa si se instala el televisor cerca de fuentes de calor

La exposición a radiadores o estufas incrementa el riesgo de recalentamiento y daños internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error frecuente es ubicar el televisor cerca de radiadores, estufas o cualquier otra fuente de calor artificial. El calor constante afecta la integridad de los circuitos internos y acelera el desgaste de los materiales del aparato.

La exposición continua a altas temperaturas puede provocar fallos intermitentes y dejar el equipo inutilizable. Esta situación se agrava si el espacio carece de ventilación, porque el aire caliente se acumula y eleva aún más la temperatura alrededor del televisor, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

Cuáles son los riesgos de instalar el TV en espacios cerrados o sin ventilación

Colocar el televisor dentro de muebles cerrados o nichos sin circulación de aire limita la capacidad del dispositivo para disipar el calor que genera durante su funcionamiento. Cuando no hay un flujo de aire adecuado, los componentes electrónicos se recalientan con mayor facilidad.

Una mala localización puede aumentar el riesgo de que el televisor se rompa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor atrapado en espacios reducidos afecta la estabilidad del aparato y puede provocar fallos en la imagen, apagones automáticos o daños irreversibles en la pantalla. También, la falta de ventilación aumenta la probabilidad de cortocircuitos, con el riesgo de incidentes mayores en el hogar.

Por qué se debe evitar instalar el televisor en paredes expuestas a la luz solar

Las paredes que reciben luz solar directa durante varias horas al día se calientan y transmiten ese calor a los objetos apoyados en ellas. Instalar el televisor en una superficie que recibe esta radiación lo expone a una temperatura ambiental elevada, afectando su funcionamiento.

Las variaciones térmicas continuas aceleran el desgaste de los componentes internos y pueden reducir de gran forma la vida útil del televisor. Se debe elegir paredes interiores o superficies que no estén expuestas al sol para minimizar los riesgos asociados al recalentamiento.

Qué opciones existen para proteger el televisor del calor y la luz

Se deben utilizar persianas para que la luz del sol no venga directo al aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor opción es ubicar el televisor en una pared opuesta o perpendicular a las fuentes de luz natural. Esto evita el impacto directo de los rayos solares y mejora la calidad de imagen al reducir reflejos y deslumbramiento.

Asimismo, utilizar cortinas opacas o persianas en ventanas cercanas ayuda a controlar la entrada de luz y calor, creando un ambiente más seguro para el aparato.

Un espacio interior bien ventilado y alejado de fuentes de calor o paredes calientes protege tanto al televisor como a quienes habitan la vivienda.