Tecno

Por qué HONOR se convirtió en la marca de celulares con mayor crecimiento reciente

La expansión en Latinoamérica fue clave para aumentar su expansión desde 2021

Guardar
HONOR logró un crecimiento del
HONOR logró un crecimiento del 55% en envíos internacionales en los primeros tres trimestres de 2025, según datos de Omdia. (HONOR)

HONOR tuvo un aumento del 55% en envíos internacionales durante los primeros tres trimestres de 2025, según datos de Omdia a los que Infobae tuvo acceso. Esta cifra posicionó a la marca como el fabricante de teléfonos con mayor crecimiento internacional durante 2025.

La transformación en la estrategia comercial ha sido clave para este avance. De acuerdo con los datos del informe, la proporción de envíos a mercados internacionales pasó de menos del 10% del volumen global en 2021 a casi el 50% en 2025.

Esta evolución permitió consolidar a Latinoamérica como su mercado internacional más importante, superando a otras regiones y su objetivo de expansión fuera de China.

Cómo ha sido el crecimiento de HONOR

Según el análisis, los mercados de la región presentan crecimientos destacados. Brasil lidera con un incremento anual del 478%, seguido del Caribe con un 122%, Ecuador con el 89% y Centroamérica con el 48%.

Latinoamérica se consolidó como el
Latinoamérica se consolidó como el mercado internacional más relevante para HONOR al superar otras regiones fuera de China. (REUTERS/Bruna Casas)

En Centroamérica, la marca ocupa la segunda posición con un 20% de participación de mercado, mientras que en Perú alcanzó el tercer lugar con el 21%. En México, uno de los mercados más grandes para HONOR en la región, la cuota es del 8%, ubicando a la firma como el quinto fabricante del país.

El éxito de la compañía en Latinoamérica responde a una estrategia construida sobre tres pilares, según Omdia. El primero involucra alianzas estratégicas con operadores y cadenas de retail premium, fundamentales para expandir operaciones y garantizar soporte local. El segundo eje consiste en adaptar los productos a las necesidades de los consumidores latinoamericanos, priorizando durabilidad, resistencia y autonomía de batería como atributos centrales.

El tercer pilar es la democratización de la inteligencia artificial, orientada a acercar estas tecnologías al público mediante educación, demostraciones en puntos de venta e integración de herramientas de IA en sus dispositivos.

Cuáles son los planes de HONOR para 2026

En este contexto, la empresa prepara la llegada a la región de la Magic8 Series, compuesta por el HONOR Magic8 Lite y el HONOR Magic8 Pro. Estos modelos reflejan el enfoque de la empresa en llevar innovación avanzada e IA a un público más amplio, reforzando su posicionamiento en el segmento premium con dispositivos que se distinguen por su resistencia y autonomía extendida.

La llegada de la serie
La llegada de la serie HONOR Magic8 a Latinoamérica refleja la apuesta por innovación avanzada y dispositivos con autonomía extendida. (Europa Press)

El informe agrega que el próximo Mundial de Fútbol 2026 representa una oportunidad para fortalecer aún más la presencia de HONOR en el continente. Este evento, de gran relevancia para la región, podría aumentar la demanda y favorecer la transición de la marca hacia un portafolio centrado en productos de mayores prestaciones.

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de HONOR LATAM, resaltó que Latinoamérica tiene un peso fundamental en la planificación global de la compañía. La región ha pasado de ser un mercado de alto volumen a consolidarse como un motor determinante para la estrategia internacional de la marca.

HONOR gana un récord Guinnes por la resistencia del Magic 8 Lite

El HONOR Magic 8 Lite ha sido reconocido mundialmente por su resistencia a caídas, logrando un récord Guinness al soportar caídas de hasta 2,5 metros. Este modelo destaca por su robustez, ya que incluye certificaciones IP69K, IP69 e IP68, lo que garantiza protección contra agua a presión, polvo y golpes. Su estructura incorpora un sistema multicapa y vidrio ultrarresistente, diseñado para sobrevivir en entornos exigentes.

El HONOR Magic 8 Lite
El HONOR Magic 8 Lite obtuvo un récord Guinness por resistir caídas de hasta 2,5 metros, superando pruebas de durabilidad internacionales. (HONOR)

Uno de sus mayores atractivos es la batería de 8.300 mAh con tecnología Silicon-Carbon, que asegura hasta tres días de autonomía con una sola carga y mantiene más del 80% de su capacidad tras años de uso. Además, permite la carga reversible, por lo que puede alimentar otros dispositivos.

En el apartado multimedia, el dispositivo integra una pantalla OLED de 6,79 pulgadas, con resolución 1,5K, brillo máximo de 6.000 nits y frecuencia de actualización de 120 Hz. La cámara principal de 108 MP y la inteligencia artificial mejoran la experiencia fotográfica. El equipo incorpora la última versión de Android.

Temas Relacionados

HONORInteligencia artificialMundial de Fútbol 2026CelularesLatinoaméricaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adobe introduce nuevas herramientas IA y puede convertir un PDF en podcast o presentación

Bajo el nombre de Acrobat Studio, la compañía integra asistentes de IA para reducir el tiempo que toma trabajar con documentos extensos

Adobe introduce nuevas herramientas IA

La Generación Z ya no quiere estudiar tecnología ni programación: qué está pasando

Instituciones sanitarias y proyectos vinculados a energías renovables se convierten en atractivos en lugar de Amazon y Apple

La Generación Z ya no

Qué hace el celular con nuestros datos mientras no lo usamos

Los celulares envían información clave como el IMEI, número de serie, datos de SIM y registros de fallo aun en reposo

Qué hace el celular con

Steam sorprende con un nuevo juego gratis que ya puedes descargar sin límites

Cracked invita a los jugadores a competir como magos en duelos PvP 3D llenos de físicas realistas, progresión aleatoria y combates frenéticos en la plataforma de Valve

Steam sorprende con un nuevo

Ubisoft cancela Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake y cinco juegos más

La decisión se basa en la necesidad de mantener la calidad y el valor de sus franquicias

Ubisoft cancela Prince of Persia:
DEPORTES
Tras la polémica por la

Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

Inter Miami fichará a un argentino y será una de las compras más caras en la historia de la MLS: el “Dream Team” que armó para rodear a Messi

Vivió una pesadilla tras la final de Champions League contra el Real Madrid hace 8 años, pensó en el retiro y ahora brilla en su nuevo equipo

Tenso momento entre dos tenistas en el Australian Open: “No tienes idea lo que es el juego limpio”

El extraño punto al estilo “Matrix” que protagonizó la número 2 del mundo y se robó todas las miradas en el Australian Open

TELESHOW
Alex Caniggia se comparó con

Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

Un chat entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó la polémica por una foto de Año Nuevo con la China Suárez

Despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay lamentó el “tropezón” en

Uruguay lamentó el “tropezón” en el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Punta del Este busca soluciones al transporte público: analizan carriles exclusivos, bajar precios y hasta un tranvía

Putin recordó el caso de Alaska y aunque afirmó que no le concierne Groenlandia, le puso precio: mil millones de dólares

‘El Caballero de los Siete Reinos’ se mete en el universo de ‘Game of Thrones’ con un ex jugador de rugby como héroe inusual

Hallazgo histórico en Miramar: descubrieron un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad