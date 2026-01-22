Por qué HONOR se convirtió en la marca de celulares con mayor crecimiento reciente

HONOR logró un crecimiento del 55% en envíos internacionales en los primeros tres trimestres de 2025, según datos de Omdia. (HONOR)

HONOR tuvo un aumento del 55% en envíos internacionales durante los primeros tres trimestres de 2025, según datos de Omdia a los que Infobae tuvo acceso. Esta cifra posicionó a la marca como el fabricante de teléfonos con mayor crecimiento internacional durante 2025.

La transformación en la estrategia comercial ha sido clave para este avance. De acuerdo con los datos del informe, la proporción de envíos a mercados internacionales pasó de menos del 10% del volumen global en 2021 a casi el 50% en 2025.

Esta evolución permitió consolidar a Latinoamérica como su mercado internacional más importante, superando a otras regiones y su objetivo de expansión fuera de China.

Cómo ha sido el crecimiento de HONOR

Según el análisis, los mercados de la región presentan crecimientos destacados. Brasil lidera con un incremento anual del 478%, seguido del Caribe con un 122%, Ecuador con el 89% y Centroamérica con el 48%.

Latinoamérica se consolidó como el mercado internacional más relevante para HONOR al superar otras regiones fuera de China. (REUTERS/Bruna Casas)

En Centroamérica, la marca ocupa la segunda posición con un 20% de participación de mercado, mientras que en Perú alcanzó el tercer lugar con el 21%. En México, uno de los mercados más grandes para HONOR en la región, la cuota es del 8%, ubicando a la firma como el quinto fabricante del país.

El éxito de la compañía en Latinoamérica responde a una estrategia construida sobre tres pilares, según Omdia. El primero involucra alianzas estratégicas con operadores y cadenas de retail premium, fundamentales para expandir operaciones y garantizar soporte local. El segundo eje consiste en adaptar los productos a las necesidades de los consumidores latinoamericanos, priorizando durabilidad, resistencia y autonomía de batería como atributos centrales.

El tercer pilar es la democratización de la inteligencia artificial, orientada a acercar estas tecnologías al público mediante educación, demostraciones en puntos de venta e integración de herramientas de IA en sus dispositivos.

Cuáles son los planes de HONOR para 2026

En este contexto, la empresa prepara la llegada a la región de la Magic8 Series, compuesta por el HONOR Magic8 Lite y el HONOR Magic8 Pro. Estos modelos reflejan el enfoque de la empresa en llevar innovación avanzada e IA a un público más amplio, reforzando su posicionamiento en el segmento premium con dispositivos que se distinguen por su resistencia y autonomía extendida.

La llegada de la serie HONOR Magic8 a Latinoamérica refleja la apuesta por innovación avanzada y dispositivos con autonomía extendida. (Europa Press)

El informe agrega que el próximo Mundial de Fútbol 2026 representa una oportunidad para fortalecer aún más la presencia de HONOR en el continente. Este evento, de gran relevancia para la región, podría aumentar la demanda y favorecer la transición de la marca hacia un portafolio centrado en productos de mayores prestaciones.

David Moheno, director de Comunicación y Relaciones Públicas de HONOR LATAM, resaltó que Latinoamérica tiene un peso fundamental en la planificación global de la compañía. La región ha pasado de ser un mercado de alto volumen a consolidarse como un motor determinante para la estrategia internacional de la marca.

HONOR gana un récord Guinnes por la resistencia del Magic 8 Lite

El HONOR Magic 8 Lite ha sido reconocido mundialmente por su resistencia a caídas, logrando un récord Guinness al soportar caídas de hasta 2,5 metros. Este modelo destaca por su robustez, ya que incluye certificaciones IP69K, IP69 e IP68, lo que garantiza protección contra agua a presión, polvo y golpes. Su estructura incorpora un sistema multicapa y vidrio ultrarresistente, diseñado para sobrevivir en entornos exigentes.

El HONOR Magic 8 Lite obtuvo un récord Guinness por resistir caídas de hasta 2,5 metros, superando pruebas de durabilidad internacionales. (HONOR)

Uno de sus mayores atractivos es la batería de 8.300 mAh con tecnología Silicon-Carbon, que asegura hasta tres días de autonomía con una sola carga y mantiene más del 80% de su capacidad tras años de uso. Además, permite la carga reversible, por lo que puede alimentar otros dispositivos.

En el apartado multimedia, el dispositivo integra una pantalla OLED de 6,79 pulgadas, con resolución 1,5K, brillo máximo de 6.000 nits y frecuencia de actualización de 120 Hz. La cámara principal de 108 MP y la inteligencia artificial mejoran la experiencia fotográfica. El equipo incorpora la última versión de Android.